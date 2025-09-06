हजरतबल दरगाह में एक साल में लगी छह पट्टिकाएं, जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड सवालों के घेरे में

ETV Bharat / bharat

मुख्यमंत्री ने धार्मिक संस्थान पर राष्ट्रीय प्रतीक अंकित करने पर भी सवाल उठाया और कहा कि इनका उपयोग सरकारी आयोजनों के लिए किया जाता है. अब्दुल्ला ने कहा, "मस्जिद, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारे सरकारी जगहें नहीं हैं. ये धार्मिक स्थल हैं. वहां सरकारी प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं होता."

वक्फ बोर्ड ने 3 सितंबर को दरगाह के नवीनीकरण की घोषणा करते हुए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगाया, जबकि बाकी सभी पर वक्फ का लोगो लगा है. जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया. जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरखशां अंद्राबी ने इस कृत्य की निंदा करते हुए इसे 'आतंकवाद से कम नहीं' बताया और अपराधियों पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) लगाने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

जम्मू एवं कश्मीर के हजरतबल दरगाह में मुस्लिम श्रद्धालुओं द्वारा पत्थरों से क्षतिग्रस्त कर दिए गए अशोक चिह्न वाले पत्थर के पट्टिका, पिछले एक वर्ष में दरगाह परिसर में लगाई गई छठी नाम पट्टिका थी. इसकी शुरुआत मुख्य द्वार से होती है, जहां एक काले ग्रेनाइट की 'फर्श बिछाने वाली' नाम पट्टिका लोगों का स्वागत करती है. उसके बाद मस्जिद की दोनों दीवारों के दोनों ओर एक-एक बोर्ड लगा है.

श्रीनगर: हजरतबल दरगाह में अशोक चिह्न वाली पट्टिका तोड़े जाने की घटना अब सिर्फ धार्मिक विवाद का मामला नहीं रह गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि उनका टूटना दरगाह की पवित्रता से ज्यादा राजनीति से जुड़ा है. इसे कश्मीर की सियासत, पहचान की लड़ाई और ध्रुवीकरण की कोशिशों के रूप में देखा जा रहा है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पत्थर की पट्टिका स्थापना पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि काम को खुद बोलना चाहिए. उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक और अपने दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच तुलना की, जिन्होंने दरगाह के पुनर्निर्माण का नेतृत्व किया. दरगाह पर अपने नाम पर ऐसा कोई चिह्न लगाए बिना क्राउडफंडिंग की. अब्दुल्ला ने कहा, "लेकिन लोग उनके काम को याद रखते हैं, भले ही उन्होंने पत्थर या नामपट्टिकाएं नहीं लगाई हों."

हजरतबल दरगाह. (ETV Bharat)

श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित, सफ़ेद गुंबद के आकार का यह दरगाह कश्मीर में अपार श्रद्धा रखता है क्योंकि इसमें पैगंबर मोहम्मद (PBUH) का पवित्र अवशेष रखा है. इसे इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 12 रबी उल अव्वल को पड़ने वाले पैगंबर मोहम्मद (PBUH) के जन्मदिन ईद मिलाद जैसे विशेष अवसरों पर श्रद्धालुओं के सामने प्रदर्शित किया जाता है.

घाटी के प्रमुख धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले धार्मिक संगठनों के समूह मुताहिदा मजलिस-ए-उलेमा (एमएमयू) ने कहा कि हजरतबल जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों का आध्यात्मिक हृदय है. एमएमयू के अनुसार, इस्लाम की शिक्षाओं में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मस्जिदों या दरगाहों में किसी भी प्रकार की पट्टिका, प्रतीक, आकृति या चिन्ह का रखना वर्जित है.

मीरवाइज़ ने कहा, "हमारे देश में इस सिद्धांत का पीढ़ियों से सम्मान किया जाता रहा है. यहां तक कि जब 1970 के दशक में हज़रतबल दरगाह का पुनर्निर्माण किया गया था, तब भी शरीयत और परंपरा के आदेशों का सम्मान करते हुए कोई शिलापट्ट या आधारशिला नहीं रखी गई थी. अब उन्हें लागू करना एक खतरनाक और अनावश्यक मिसाल कायम करता है."

पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उत्तरोत्तर सरकारों ने हजरतबल दरगाह के विकास कार्य कराए, लेकिन उन्होंने उन कार्यों से परहेज किया जिन्हें उन्होंने "गैर-इस्लामी प्रथाएं" बताया. उन्होंने ऐसे स्थानों के धार्मिक महत्व का सम्मान करने का आग्रह करते हुए कहा, "यह भाजपा का कोई कार्यक्रम नहीं था. दुर्भाग्य से, इस तरह हजरतबल की पवित्रता से समझौता किया गया."

