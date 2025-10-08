ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: घूमने आए एक ही परिवार के 6 लोग डैम में बहे, दो शव बरामद, अन्य की तलाश जारी

कर्नाटक के तुमकुरु में 6 लोग डैम में बहे, दो शव बरामद, अन्य की तलाश जारी ( ETV Bharat )

तुमकुरु: कर्नाटक तुमकुरु जिले के मरकोनाहल्ली डैम में मंगलवार को छह लोग बह गए. इनमें से दो के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है. सभी पीड़ित एक ही परिवार के बताए गए हैं.

पुलिस के मुताबिक, अबिन और साजिया (32) के शव बरामद कर लिए गए हैं. जबकि तबस्सुम (45), शबाना (44), माहिम (1) और मिफ्रा (4) का अभी तक पता नहीं चल पाया है. गनीमत बात की बात यह रही कि घटना के दौरान नवाज जलाशय के पास एक झाड़ी में फंस गया था. उसे मामूली चोटें आईं और उसका कुनिगल तालुक अस्पताल में इलाज चल रहा है.

अधिकारियों ने बताया कि तुमकुरु शहर के बीजी पाल्या निवासी ये सात लोग कुनिगल तालुका के मगदीपाल्या में अपने रिश्तेदारों के घर गए थे. अपने रिश्तेदारों के घर खाना खाने के बाद, ये सातों लोग मंगलवार को मार्कोनहल्ली जलाशय देखने गए. आशंका है कि बांध में साइफन सिस्टम अपने आप खुल जाने के कारण पानी के तेज बहाव में बह गए होंगे.