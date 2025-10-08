ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: घूमने आए एक ही परिवार के 6 लोग डैम में बहे, दो शव बरामद, अन्य की तलाश जारी

कर्नाटक के तुमकुरु जिले में मरकोनाहल्ली जलाशय में बहने से दो लोगों की मौत हो गई. चार अन्य लोगों की तलाश जारी है.

six members of same family washed away in Markonahalli Dam in Tumakuru Karnataka
कर्नाटक के तुमकुरु में 6 लोग डैम में बहे, दो शव बरामद, अन्य की तलाश जारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2025 at 1:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

तुमकुरु: कर्नाटक तुमकुरु जिले के मरकोनाहल्ली डैम में मंगलवार को छह लोग बह गए. इनमें से दो के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है. सभी पीड़ित एक ही परिवार के बताए गए हैं.

पुलिस के मुताबिक, अबिन और साजिया (32) के शव बरामद कर लिए गए हैं. जबकि तबस्सुम (45), शबाना (44), माहिम (1) और मिफ्रा (4) का अभी तक पता नहीं चल पाया है. गनीमत बात की बात यह रही कि घटना के दौरान नवाज जलाशय के पास एक झाड़ी में फंस गया था. उसे मामूली चोटें आईं और उसका कुनिगल तालुक अस्पताल में इलाज चल रहा है.

अधिकारियों ने बताया कि तुमकुरु शहर के बीजी पाल्या निवासी ये सात लोग कुनिगल तालुका के मगदीपाल्या में अपने रिश्तेदारों के घर गए थे. अपने रिश्तेदारों के घर खाना खाने के बाद, ये सातों लोग मंगलवार को मार्कोनहल्ली जलाशय देखने गए. आशंका है कि बांध में साइफन सिस्टम अपने आप खुल जाने के कारण पानी के तेज बहाव में बह गए होंगे.

उन्होंने कहा कि दमकल विभाग और पुलिस की टीमें लापता लोगों की तलाश कर रही हैं. जिला पुलिस अधीक्षक के.वी. अशोक ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति का निरीक्षण किया. घटना के संबंध में कुनिगल पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें- तेलंगाना में किशोरी से दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी फरार

For All Latest Updates

TAGGED:

MARKONAHALLI DAMKARNATAKA NEWSTUMAKURU INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रेलवे का दीवाली गिफ्ट: अब घर बैठे कंफर्म टिकट की तारीख बदल सकेंगे, नहीं देना होगा कोई शुल्क, मिनटों में होगा काम

बंगाल SIR: तैयारियों और BLO भर्ती की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंची

स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, निफ्टी 25100 के ऊपर खुला

WFI ने ओलंपिक पदक विजेता को किया निलंबित, जानें पहलवान को किस चीज की मिली इतनी बड़ी सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.