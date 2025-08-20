कुरनूल: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के अस्पारी मंडल में बुधवार को बारिश के पानी से भरे गड्ढे में तैरने गए छह स्कूली बच्चों की डूबने से मौत हो गई. पुलिस ने यह जानकारी दी. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने छह बच्चों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है.

बच्चों की डूबने की जानकारी होते ही मौके पर हड़कंप मच गया. मरने वाले सभी बच्चे 5वीं कक्षा के छात्र थे. खबर के मुताबिक पांचवीं कक्षा के सात छात्र सुबह गांव के प्राथमिक विद्यालय गए थे. शाम को स्कूल से छुट्टी होने पर, वे घर गए और किताबों का बैग घर में रखकर गांव के बाहरी इलाके में पहाड़ी पर बारिश के पानी से भरे गड्ढे में तैरने चले गए.

भारी बारिश के कारण गड्ढे में पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था. छह बच्चे पानी में तैरने के लिए उतरे. वहीं, दुर्गा प्रसाद नाम का एक छात्र डर के मारे पानी में नहीं उतरा. वहीं, पानी गहरा होने की वजह से पानी में उतरने वाले सभी छह छात्र डूब गए. घबराए बच्चे ने एक चरवाहे को इसकी जानकारी दी. वहीं, चरवाहे ने गांव वालों को खबर दी.

गांव में खबर मिलते ही हंगामा मच गया. गांव वाले दौड़कर मौके पर पहुंचे तब तक छह बच्चे डूबकर मर चुके थे. ग्रामिणों ने सभी छह शव बरामद कर लिए हैं. मृतक बच्चों की पहचान शशिकुमार, किन्नरा साईं, साई किरण, भीमेश, विनय और महबूब बाशा के रूप में हुई है. पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन की. वहीं पीड़ित परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शोक व्यक्त किया

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने छह बच्चों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया. बच्चों की मौत से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है. सीएम ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया. चंद्रबाबू ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने पीड़ित परिवारों को सहायता का आश्वासन दिया है.

ये भी पढ़ें: किश्तवाड़ में बादल फटने से मौसम संबंधी चेतावनियों पर रिस्पांस में ढिलाई उजागर