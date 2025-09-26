ETV Bharat / bharat

उत्तरप्रदेश के दो लोगों की हत्या का खुलासा: सस्ते दामों पर जनरेटर देने का दिया था झांसा, 6 बदमाश गिरफ्तार

हत्या के आरोप में पकड़े गए छह बदमाशों पर हत्या व लूट जैसे गंभीर आपराधिक धाराओं में पहले से ही मामले दर्ज हैं.

September 26, 2025

बहरोड़: जिले के शाहजहांपुर में दो दिन पहले सूखे कुएं में मिले दो शवों के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने सस्ता जनरेटर देने के बहाने दोनों लोगों को उत्तरप्रदेश से जयपुर बुलाया और उसके बाद उनकी हत्या कर बहरोड जिले के दो अलग-अलग कुएं में शव डालकर फरार हो गए थे. एक मृतक का भाई आईआरएस है.

पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि दो दिन पहले जिले के शाहजहांपुर क्षेत्र में दो अलग-अलग कुओं में दो लोगों की लाश मिली थी. इस पर टीम गठित कर जांच शुरू की तो सामने आया कि एक मृतक का भाई दिल्ली में बड़े पद पर है. वह आईआरएस है. उन्होंने 19 सितंबर को मामला दर्ज कराया कि उनका भाई अशोक कुमार यूपी के बलिया में बाइक एजेंसी चलाता है. वह लापता हो गया है.

पढ़ें: शराब सेल्समैन हत्या कांड: NSG कमांडो चंपाराम और ओमप्रकाश गुजरात से गिरफ्तार

एसपी ने बताया कि पता करने पर सामने आया कि मृतक अशोक कुमार को एक जनरेटर चाहिए था. उसने ऑनलाइन सर्च किया तो जयपुर में सस्ता जनरेटर देने पर बात हुई. वह बिना बताए जयपुर चला गया. साथ ही उसने जयपुर पहुंचने के बाद अपने मिस्त्री विकास को भी बुला लिया, लेकिन दोनों लोगों से संपर्क नहीं होने पर मामला दर्ज कराया गया. दोनों लोगों की आखिरी लोकेशन बहरोड़ के शाहजहांपुर क्षेत्र में पाई गई. मामला गंभीर होने पर टीम गठित की गई. जांच में सामने आया कि आरोपी दोनों लोगों को जयपुर से गाड़ी में बैठाकर बहरोड़ लाए, जहां उनकी हत्या कर शव कुओं में डाल कर फरार हो गए.

सोशल मीडिया के जरिए हुआ था संपर्क: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी बहरोड़ सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सस्ता जनरेटर देने का वादा कर उन्हें बुलाया था. यही नहीं पकड़े गए दो बदमाशों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. बदमाशों ने हत्या के बाद मृतकों के मोबाइल पासवर्ड लेकर उनके खातों से गुरुग्राम से 7 लाख 50 हजार रुपए निकाले थे. बदमाशों ने हत्या कर 50 किलोमीटर दूर शव कुएं में डाल दिए. पकड़े गए बदमाशों पर संगीन मामले दर्ज हैं

पकड़े गए बदमाश: एसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी अजीत उर्फ दाना निवासी जखराना, इंद्रजीत उर्फ कोतवाल निवासी जतगांवड़ा, नरवीर यादव उर्फ कालिया निवासी नायसरना, मनजीत उर्फ बोहरा निवासी गुवाना और नितिन उर्फ खोटा निवासी गुवाना, बहरोड़ और राकेश यादव उर्फ टकली निवासी शाहजहांपुर हैं. इन बदमाशों पर हत्या, लूट, मारपीट सहित अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं. साथ ही अन्य बदमाशों की तलाश में टीम लगी हुई है.

