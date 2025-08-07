Essay Contest 2025

यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर; सीतापुर में 2 हत्यारोपी ढेर, प्रयागराज में 4 लाख का इनामी गिरफ्तार, हमीरपुर में दरिंदे को किया लंगड़ा - ENCOUNTER IN UP

पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की 8 मार्च 2025 को इमलिया सुल्तानपुर क्रासिंग पर गोलियां बरसाकर निर्मम हत्या कर दी गई थी.

सीतापुर में पत्रकार हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुठभेड़ में ढेर.
सीतापुर में पत्रकार हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुठभेड़ में ढेर. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 10:00 AM IST

Updated : August 7, 2025 at 11:00 AM IST

7 Min Read

सीतापुर/प्रयागराज/हमीरपुर: उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एसटीएफ की अलग-अलग जिलों में बदमाशों से मुठभेड़ हुई. सीतापुर में हुए एनकाउंटर के दौरान पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी के बहुचर्चित हत्याकांड के मुख्य आरोपियों और 1-1 लाख रुपए के इनामिया बदमाशों को मार गिराया गया. वहीं, प्रयागराज में यूपी एसटीएफ ने झारखंड के रहने वाले बदमाश और 4 लाख रुपए के इनामी गैंगस्टर आशीष रंजन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. हमीरपुर में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया है.

पत्रकार हत्याकांड का मुख्य आरोपी मारा गया: सीतापुर के बहुचर्चित पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड के मुख्य दोनों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया है. गुरुवार सुबह एक-एक लाख के इनामिया बदमाशों के बारे में जब पुलिस को जानकारी मिली तो एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस व एसओजी टीम द्वारा पीछा करने पर बदमाशों ने फायर झोंक दिया. इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगी.

पत्रकार हत्याकांड के दो आरोपी ढेर. (Video Credit: ETV Bharat)

घायल बदमाशों को पिसावां पीएचसी ले जाया. जहां से उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया. जिला अस्पताल में इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई. दोनों बदमाशों की पहचान राजू उर्फ रिजवान व संजय उर्फ अकील खां के रूप में हुई है. यह मुठभेड़ पिसावां थाना क्षेत्र में हुई है.

बता दें कि, तत्कालीन एसपी चक्रेश मिश्रा के कार्यकाल के दौरान हुई पत्रकार राघवेंद्र की दिनदहाड़े निर्मम हत्या के बाद पत्रकार, मृतक के परिजन व अन्य लोगों में खुलासे को लेकर काफी निराशा थी, लेकिन जब उनके ट्रांसफार्मर के बाद एसपी अंकुर अग्रवाल ने कार्यभार संभाला तो सभी में उम्मीद जगी. गुरुवार की सुबह आई मुठभेड़ की खबर ने सभी चौंका दिया.

सीतापुर में मारे गए दोनों बदमाश.
सीतापुर में मारे गए दोनों बदमाश. (Photo Credit: ETV Bharat)

मार्च 2025 में हुई थी पत्रकार की हत्या: पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की 8 मार्च 2025 को इमलिया सुल्तानपुर के हेमपुर क्रासिंग पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर निर्मम हत्या कर दी गई थी. इसके बाद से हत्यारोपी फरार चल रहे थे. हत्याकांड का मामला जिले से लेकर सदन तक गूंज चुका है. इस हत्याकांड में इससे पहले भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन मामले के मुख्य आरोपी फरार थे, जिन्हें एनकाउंटर में मार गिराया गया.

सीतापुर एनकाउंटर में बदमाशों के हथियार और बाइक.
सीतापुर एनकाउंटर में बदमाशों के हथियार और बाइक. (Photo Credit: ETV Bharat)

पहले भी दरोगा की कर चुके हैं हत्या: बदमाश राजू उर्फ रिजवान ने 2006 में थाना लखीमपुर खीरी जनपद लखीमपुर खीरी में उप निरीक्षक परवेज अली की धारदार हथियारों से काटकर हत्या करके सरकारी रिवाल्वर लूट ली थी. वहीं वर्ष 2011 में बदमाश संजय तिवारी उर्फ शकील खान ने थाना मछरेहटा में देवी सहाय शुक्ल की गोली मारकर हत्या कर दी थी. दोनों पर हत्या, लूट और डकैती सहित कई मामलों में मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, रिजवान पर 24 और शकील खान पर 14 मुकदमें दर्ज हैं.

प्रयागराज में मुठभेड़: शंकरगढ़ थानाक्षेत्र के शिवराजपुर में एसटीएफ टीम और पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है. कई हत्याओं में वांछित चल रहे आशीष रंजन को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. इस पर 4 लाख रुपए का इनाम घोषित था. झारखंड के धनबाद का रहने वाला आशीष रंजन की पुलिस को काफी समय से तलाश थी. यह कई हत्याओं में वांछित चल रहा था.

बीती रात मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली आशीष रंजन अपने साथी के साथ शिवराजपुर के रास्ते प्रयागराज की तरफ जा रहा है. शंकरगढ़ पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने देरी न करते हुए घेराबंदी की. जब उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, तो उसने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में आशीष रंजन घायल हो गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया. पुलिस ने आशीष रंजन को गिरफ्तार किया है.

प्रयागराज मुठभेड़ में बरामद हुई एके-47 राइफल.
प्रयागराज मुठभेड़ में बरामद हुई एके-47 राइफल. (Photo Credit: ETV Bharat)

बड़ी घटना को अंजाम देने निकला था बदमाश: पुलिस की मानें तो आशीष अपने साथी के साथ प्रयागराज में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था, लेकिन समय रहते इसको गिरफ्तार कर लिया गया. आशीष रंजन के खिलाफ धनबाद जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में रंगदारी, बमबाजी, हत्या समेत जानलेवा हमले के मामले दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक, आशीष यूपी और बिहार में सक्रिय था और कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका था.

पुलिस ने मौके से मिली एके-47 राइफल: मुठभेड़ के बाद पुलिस को मौके से एक एके-47 राइफल, 9 एमएम का पिस्टल, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. घटना में शामिल एक बाइक भी बरामद की गई है. एसटीएफ प्रभारी जेपी राय की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है.

आशीष रंजन पर कई मामले दर्ज: आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह मूल रूप से धनबाद का रहने वाला है. धनबाद में जेल में बंद रहने के बाद भी उसने अपने बाहुबल को कायम रखने का काम किया था. 12 मई 2021 को धनबाद के वासेपुर में जमीन कारोबारी सरफुल हसन की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में भी आशीष रंजन आरोपी है और फरार था. आशीष रंजन पर झरिया के टायर व्यवसायी रंजीत सिंह की हत्या का भी आरोप है. गैंगस्टर आशीष रंजन पर नीरज हत्याकांड और धनबाद के लाला हत्याकांड जैसे मामले भी दर्ज हैं.

अमन सिंह की हत्या की भी ली थी जिम्मेदारी: गैंगस्टर अमन सिंह की 3 दिसंबर 2023 को धनबाद जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह ने सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल कर अमन की हत्या की जिम्मेदारी ली थी. बाइक चोरी के आरोप में जेल में बंद सुंदर उर्फ रितेश यादव ने 3 दिसंबर 2023 को अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी. उसकी हत्या का मास्टरमाइंड आशीष रंजन था. आशीष रंजन के इशारे पर ही अमन सिंह की हत्या की गई थी. वहीं सरायढेला के जमीन कारोबारी समीर मंडल की हत्या हुई थी. जिसमें आशीष पहली बार जेल गया था. 12 मई 2021 को सरफुल हसन उर्फ लाला की हत्या में भी उसका नाम आया था.

हमीरपुर में मुठभेड़.
हमीरपुर में मुठभेड़. (Photo Credit: ETV Bharat)

8 साल की मासूम से दुष्कर्म आरोपी घायल: हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान बृजनंदन पुत्र परमानंद के रूप में हुई है, जो घटना के बाद से ही फरार था.

CO राठ राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि बुधवार को एक व्यक्ति ने अपनी 8 वर्षीय बेटी के साथ थाने पहुंचकर गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किए जाने की तहरीर दी थी. पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज करते हुए टीमें गठित की थीं. गुरुवार सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी कांशीराम कॉलोनी, श्यावरी रोड के पास मौजूद है. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी.

जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया. पुलिस ने मौके से 315 बोर का एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है. घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, रेप, आर्म्स एक्ट और पुलिस मुठभेड़ की धाराओं में केस दर्ज किया है.

