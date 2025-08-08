बेंगलुरु: कर्नाटक के धर्मस्थल में कथित सामूहिक दफन मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) ने शुक्रवार को बोलियार में एक नए स्थान पर तलाशी अभियान चलाया. यब अभियान एक अज्ञात शिकायतकर्ता-गवाह की दी गई स्पेसिफिक जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नई जानकारी से कुछ स्पेसिफिक सुराग मिले, जिसके बाद टीम ने उस क्षेत्र की जांच की. कड़ी सुरक्षा के बीच किए गए निरीक्षण के दौरान एसआईटी के साथ फोरेंसिक एक्स्पर्ट और टेक्निकल स्टाफ भी मौजूद था.

सभी सुरागों की गहनता से जांच

SIT ने अभी तक नए लोकेशन से मिली फाइंडिंग्स के बारे में कोई डिटेल जारी नहीं की है. अधिकारियों ने कहा कि सभी सुरागों की गहनता से जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई फोरेंसिक असेसमेंट और कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर की जाएगी.इस जांच ने जनता और राजनीतिक जगत का काफी ध्यान आकर्षित किया है.

जनता से अटकलों से बचने की अपील

अधिकारियों ने मीडिया और जनता से अटकलों से बचने और एसआईटी को बिना किसी हस्तक्षेप के अपना काम पूरा करने देने का आग्रह किया है. बता दें कि धर्मस्थल में पिछले दो दशकों में सामूहिक हत्या, बलात्कार और अवैध दफन के आरोप सामने आने के बाद राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था.

पूर्व सफाई कर्मचारी ने की शिकायत

शिकायतकर्ता, जो एक पूर्व सफाई कर्मचारी है और जिसकी पहचान उजागर नहीं की गई है. उसने दावा किया है कि वह 1995 से 2014 के बीच धर्मस्थल में कार्यरत था. उसने आरोप लगाया कि उसे कई शवों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया था—जिनमें महिलाओं और नाबालिगों के शव भी शामिल थे—जिनमें से कुछ पर यौन उत्पीड़न के निशान थे. उसने इन दावों के संबंध में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया है.

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को धर्मस्थल मंदिर के सचिव की ओर से दायर उस याचिका पर नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया, जिसमें धर्मस्थल सामूहिक दफन मामले में कथित रूप से अपमानजनक रिपोर्टों के पब्लिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

