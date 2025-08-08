Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

सामूहिक दफन केस: अज्ञात गवाह से मिली सूचना के आधार पर SIT ने धर्मस्थल के पास नए लोकेशन की तलाशी ली - MASS BURIAL CASE

कथित सामूहिक दफन मामले को लेकर अधिकारियों ने कहा कि सभी सुरागों की गहनता से जांच की जा रही है

SIT
SIT ने धर्मस्थल के पास नए लोकेशन की तलाशी ली (फाइल फोटो ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2025 at 8:29 PM IST

2 Min Read

बेंगलुरु: कर्नाटक के धर्मस्थल में कथित सामूहिक दफन मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) ने शुक्रवार को बोलियार में एक नए स्थान पर तलाशी अभियान चलाया. यब अभियान एक अज्ञात शिकायतकर्ता-गवाह की दी गई स्पेसिफिक जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नई जानकारी से कुछ स्पेसिफिक सुराग मिले, जिसके बाद टीम ने उस क्षेत्र की जांच की. कड़ी सुरक्षा के बीच किए गए निरीक्षण के दौरान एसआईटी के साथ फोरेंसिक एक्स्पर्ट और टेक्निकल स्टाफ भी मौजूद था.

सभी सुरागों की गहनता से जांच
SIT ने अभी तक नए लोकेशन से मिली फाइंडिंग्स के बारे में कोई डिटेल जारी नहीं की है. अधिकारियों ने कहा कि सभी सुरागों की गहनता से जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई फोरेंसिक असेसमेंट और कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर की जाएगी.इस जांच ने जनता और राजनीतिक जगत का काफी ध्यान आकर्षित किया है.

जनता से अटकलों से बचने की अपील
अधिकारियों ने मीडिया और जनता से अटकलों से बचने और एसआईटी को बिना किसी हस्तक्षेप के अपना काम पूरा करने देने का आग्रह किया है. बता दें कि धर्मस्थल में पिछले दो दशकों में सामूहिक हत्या, बलात्कार और अवैध दफन के आरोप सामने आने के बाद राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था.

पूर्व सफाई कर्मचारी ने की शिकायत
शिकायतकर्ता, जो एक पूर्व सफाई कर्मचारी है और जिसकी पहचान उजागर नहीं की गई है. उसने दावा किया है कि वह 1995 से 2014 के बीच धर्मस्थल में कार्यरत था. उसने आरोप लगाया कि उसे कई शवों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया था—जिनमें महिलाओं और नाबालिगों के शव भी शामिल थे—जिनमें से कुछ पर यौन उत्पीड़न के निशान थे. उसने इन दावों के संबंध में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया है.

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को धर्मस्थल मंदिर के सचिव की ओर से दायर उस याचिका पर नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया, जिसमें धर्मस्थल सामूहिक दफन मामले में कथित रूप से अपमानजनक रिपोर्टों के पब्लिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

यह भी पढ़ें- 'गैग ऑर्डर सुपर इंजेक्शन हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाते हैं', धर्मस्थल मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

बेंगलुरु: कर्नाटक के धर्मस्थल में कथित सामूहिक दफन मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) ने शुक्रवार को बोलियार में एक नए स्थान पर तलाशी अभियान चलाया. यब अभियान एक अज्ञात शिकायतकर्ता-गवाह की दी गई स्पेसिफिक जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नई जानकारी से कुछ स्पेसिफिक सुराग मिले, जिसके बाद टीम ने उस क्षेत्र की जांच की. कड़ी सुरक्षा के बीच किए गए निरीक्षण के दौरान एसआईटी के साथ फोरेंसिक एक्स्पर्ट और टेक्निकल स्टाफ भी मौजूद था.

सभी सुरागों की गहनता से जांच
SIT ने अभी तक नए लोकेशन से मिली फाइंडिंग्स के बारे में कोई डिटेल जारी नहीं की है. अधिकारियों ने कहा कि सभी सुरागों की गहनता से जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई फोरेंसिक असेसमेंट और कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर की जाएगी.इस जांच ने जनता और राजनीतिक जगत का काफी ध्यान आकर्षित किया है.

जनता से अटकलों से बचने की अपील
अधिकारियों ने मीडिया और जनता से अटकलों से बचने और एसआईटी को बिना किसी हस्तक्षेप के अपना काम पूरा करने देने का आग्रह किया है. बता दें कि धर्मस्थल में पिछले दो दशकों में सामूहिक हत्या, बलात्कार और अवैध दफन के आरोप सामने आने के बाद राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था.

पूर्व सफाई कर्मचारी ने की शिकायत
शिकायतकर्ता, जो एक पूर्व सफाई कर्मचारी है और जिसकी पहचान उजागर नहीं की गई है. उसने दावा किया है कि वह 1995 से 2014 के बीच धर्मस्थल में कार्यरत था. उसने आरोप लगाया कि उसे कई शवों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया था—जिनमें महिलाओं और नाबालिगों के शव भी शामिल थे—जिनमें से कुछ पर यौन उत्पीड़न के निशान थे. उसने इन दावों के संबंध में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया है.

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को धर्मस्थल मंदिर के सचिव की ओर से दायर उस याचिका पर नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया, जिसमें धर्मस्थल सामूहिक दफन मामले में कथित रूप से अपमानजनक रिपोर्टों के पब्लिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

यह भी पढ़ें- 'गैग ऑर्डर सुपर इंजेक्शन हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाते हैं', धर्मस्थल मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

For All Latest Updates

TAGGED:

DHARMASTHALASIT SEARCHES NEW LOCATIONMASS BURIAL CASE SITKARNATAKAMASS BURIAL CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शेयर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर खुला, सेंसेक्स 145 और निफ्टी ने 52 अंक नीचे से शुरुआत की

89 साल का हुआ देश का पहला नेशनल पार्क, बाघों का मुफीद आशियाना है कॉर्बेट, जैव विविधता की है भरमार

354 वैगन, 7 इंजन और 4.5 किमी लंबी मालगाड़ी… 'रुद्रास्त्र' ने रचा भारतीय रेल का नया इतिहास

नेतन्याहू की योजना पर मुहर, गाजा शहर पर कब्जे को मिली इजराइल कैबिनेट की मंजूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.