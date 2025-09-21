ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: आलंद निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के आरोपों की जांच के लिए SIT गठित

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कलबुर्गी जिले के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों की जांच के लिए शनिवार को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया. एसआईटी का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) बी.के. सिंह करेंगे. टीम में पुलिस अधीक्षक स्तर के दो अधिकारी सैदुलु अदावथ (Saidulu Adavath) और शुभंविता (Shubhanwita) शामिल हैं.

राज्य सरकार ने यह कदम कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस दावे के बाद उठाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान आलंद क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे. साथ ही उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर'वोट चोरों' को बचाने का आरोप लगाया था. हालांकि, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया है. आयोग का कहना है कि कोई व्यक्ति ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकता है.

यह घटनाक्रम तब सामने आया जब आलंद विधायक बी.आर. पाटिल ने आलंद थाने में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि 256 मतदान केंद्रों पर 6,670 मतदाताओं के नाम अवैध रूप से मतदाता सूची से हटा दिए गए.