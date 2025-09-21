ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: आलंद निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के आरोपों की जांच के लिए SIT गठित

राहुल गांधी ने दावा किया था कि 2023 के चुनाव में आलंद निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे.

SIT formed to probe voter deletion allegations in Aland assembly constituency in Karnataka
बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कलबुर्गी जिले के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों की जांच के लिए शनिवार को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया. एसआईटी का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) बी.के. सिंह करेंगे. टीम में पुलिस अधीक्षक स्तर के दो अधिकारी सैदुलु अदावथ (Saidulu Adavath) और शुभंविता (Shubhanwita) शामिल हैं.

राज्य सरकार ने यह कदम कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस दावे के बाद उठाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान आलंद क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे. साथ ही उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर'वोट चोरों' को बचाने का आरोप लगाया था. हालांकि, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया है. आयोग का कहना है कि कोई व्यक्ति ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकता है.

यह घटनाक्रम तब सामने आया जब आलंद विधायक बी.आर. पाटिल ने आलंद थाने में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि 256 मतदान केंद्रों पर 6,670 मतदाताओं के नाम अवैध रूप से मतदाता सूची से हटा दिए गए.

सरकारी आदेश में विधायक के हवाले से कहा गया है कि चुनाव अधिकारियों द्वारा बाद में किए गए सत्यापन से पता चला कि 6,018 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से केवल 24 ही वैध पाए गए और उन पर कानूनी कार्रवाई की गई. शेष 5,994 आवेदन कथित रूप से अलग-अलग मोबाइल नंबरों का उपयोग करके, संबंधित मतदाताओं की जानकारी के बिना तथा दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर किए गए थे.

आदेश में कहा गया है कि एसआईटी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2(यू) के तहत पुलिस थाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं और उसे कर्नाटक भर में सभी संबंधित मामलों की जांच का कार्य सौंपा गया है. एसआईटी सीआईडी ​​और स्थानीय पुलिस संसाधनों का उपयोग करके सक्षम न्यायालयों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. यह रिपोर्ट राज्य सरकार को भी भेजी जाएगी.

