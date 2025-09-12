ETV Bharat / bharat

गोगोई के पाकिस्तानी कनेक्शन पर जल्द आएगी SIT रिपोर्ट, CM सरमा बोले "70% कांग्रेसी संदिग्ध नागरिक"

असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा. ( ANI )

Published : September 12, 2025 at 4:39 PM IST | Updated : September 12, 2025 at 5:32 PM IST

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई (GAURAV GOGOI) का सीधे तौर पर नाम लिए बिना मीडिया के एक वर्ग पर पक्षपात और चुनिंदा रिपोर्टिंग का आरोप लगाया. गुवाहाटी के बशिष्ठ स्थित भाजपा मुख्यालय में भाजपा के एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, "मुझे गौरव को हीरो बनाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि वे दावा कर रहे हैं. मुख्यमंत्री का बेटा पहले से ही हीरो है. लेकिन अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य गौरव जैसा करता, तो क्या आप उसे इतनी आसानी से जाने देते?" ऐसा लगता है कि यह टिप्पणी एसआईटी रिपोर्ट और गोगोई के विदेशी संबंधों से जुड़े आरोपों से जुड़े चल रहे विवाद का संदर्भ दे रही है. सरमा ने अपने हमले को और तेज करते हुए दावा किया, "70% कांग्रेसी संदिग्ध नागरिक हैं. अगर मेरे कार्यकाल में एनआरसी हुआ होता, तो मैं सबको उनकी जगह दिखा देता." उन्होंने यह भी दावा किया कि हाल ही में हुई कांग्रेस की बैठक में मौजूद ज़्यादातर लोग "संदिग्ध व्यक्ति" थे. व्यक्तिगत कटाक्ष करते हुए, सरमा ने कहा, "मैं पतला दूध पीकर पैदा नहीं हुआ. मैं अपनी मां का असली दूध पीकर पैदा हुआ हूं." और इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि उनके और कांग्रेस नेताओं की पृष्ठभूमि और प्रामाणिकता में अंतर है. एसआईटी रिपोर्ट और कांग्रेस सांसद के परिवार पर लगे आरोपों पर: असम में राजनीतिक तूफान खड़ा करने वाली एसआईटी रिपोर्ट पर, मुख्यमंत्री सरमा ने स्पष्ट किया कि कैबिनेट में उचित चर्चा के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी. उन्होंने कहा, "बीटीसी चुनावों और कैबिनेट में चर्चा के बाद, सारी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी. सब कुछ पहले से ही स्पष्ट है. इसमें सांसद की पत्नी की भूमिका है." हम एसआईटी के निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई करेंगे. हमें नाटक में कोई दिलचस्पी नहीं है; सरकार गंभीरता से काम करेगी."

"96 पन्नों की रिपोर्ट यूं ही नहीं होती. इसमें कुछ न कुछ महत्वपूर्ण जरूर होना चाहिए. जहां तक जांच के दौरान किसे बुलाया जाना चाहिए और किसे नहीं, इसका सवाल है, तो कांग्रेस को एसआईटी को यह सिखाने का कोई अधिकार नहीं है कि उसे अपना काम कैसे करना है." "बॉडी डबल" वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया: इस बीच, मुख्यमंत्री सरमा अपने पहले के दावे पर भी अड़े रहे कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक "बॉडी डबल" का इस्तेमाल किया था. सरमा ने कहा, "मैंने इसे पहले ही झूठा साबित कर दिया है. मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम, पते और विवरण जारी कर दिए हैं. आपने खुद ही इस पर पर्दा डाल दिया है. इसे फिर से उठाने का कोई कारण नहीं है." सरमा ने भाजपा के जनाधार खोने के दावों को भी चुनौती देते हुए कहा, "देखते हैं कि कौन ज़्यादा दलबदल करता है. भाजपा या कांग्रेस? हम बिहू के दौरान इसका प्रदर्शन करेंगे. हम 10,000 नर्तकियों को एक साथ प्रदर्शन करवाएंगे. कांग्रेस के नकली बिहू समारोहों की तरह नहीं." और भी गंभीर बात यह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की मां के बारे में कांग्रेस की कथित टिप्पणियों की निंदा की और उन्हें "बेहद अनुचित और निंदनीय" बताया. बीटीसी और कांग्रेस की राजनीतिक प्रासंगिकता पर: बीटीसी (बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद) चुनावों में कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार उतारने के बारे में, सरमा ने पार्टी के प्रदर्शन का मजाक उड़ाया: "सिर्फ बीटीसी में ही नहीं, कांग्रेस हर चुनाव में फ्लॉप रही है. यहां तक कि सीपीआई और वीपीआई नामक पार्टी भी उम्मीदवार उतारने में कामयाब रही. अगर कांग्रेस को लगता है कि यह कोई बड़ी बात है, तो उन्होंने अब खुद को वीआईपी पार्टी के स्तर तक गिरा दिया है." ये भी पढ़ें- 'असम की एक इंच जमीन भी बाहरी लोगों के कब्जे में नहीं रहने देंगे': हिमंता बिस्वा सरमा

September 12, 2025 at 5:32 PM IST