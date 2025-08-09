उत्तरकाशी: उत्तराखंड के धारली में पांचवें दिन भी लोग अपनों की तलाश में पहुंच रहे हैं. आज रक्षाबंधन का दिन हर बहन और भाई के लिए बेहद खास है. रक्षाबंधन के त्योहार पर कई भाई अपनी बहनों को खोजते हुए और कई बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधने के इंतजार में उत्तराखंड के अलग-अलग क्षेत्र से उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं. ऐसी एक बहन शनिवार को अपने 25 साल के भाई शुभम नेगी को ढूंढते हुए मातली हेलीपैड पर पहुंची, तो उसकी मुलाकात उत्तरकाशी में तैनात सीओ भावना कैंथोला से हुई. इस दौरान जब महिला, पुलिस कर्मी को अपनी आपबीती बात ही रही थी कि दोनों फफक फफक कर रोने लगे.

उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड पर कई ऐसे लोग हैं, जो आपदा के बाद लापता हो गए अपनों की ढूंढ खोज में लगे हुए हैं. उत्तरकाशी से भटवाड़ी, भटवाड़ी से धराली लगातार अपनों की तलाश कर रहे हैं. इस आपदा के बाद कई लोग अपने परिजनों को ढूंढते हुए उत्तरकाशी आ रहे हैं. किसी को अपने भाई की तलाश है तो किसी को पति की. इस रक्षाबंधन के त्योहार पर कई बहनें भी अपने लापता भाई की तलाश में धराली पहुंचीं. इसी दौरान एक बहन अपने भाई को ढूंढते हुए मातली हेलीपैड पर पहुंची. महिला हर किसी को लापता भाई शुभम नेगी की तस्वीर दिखाकर उसकी खबर लेने की कोशिश कर रही थी.

महिला पुलिस के गले लगकर रोने लगी महिला. दोनों हुए भावुक (VIDEO-ETV Bharat)

महिला अपने हाथ में भाई की फोटो दिखाकर पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर रही थी, तभी उत्तरकाशी में तनाव पुलिस अधिकारी भावना कैंथोला ने बताया कि शुभम नेगी नाम का लड़का अभी लापता है. अभी तक उसका कुछ पता नहीं लगा है. इतना सुनकर, उसकी बहन पुलिस अधिकारी के कंधे से लगकर रोने लगी. महिला के इस दर्द को देखकर पुलिस अधिकारी भावना भी अपने आंसू रोक नहीं पाई और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे.

सीओ भावना ने महिला को बताया कि, हो सकता है कि उसका भाई कहीं इधर-उधर हो. लिहाजा अभी वह चिंता ना करें. पूरा विभाग उसके भाई और अन्य लोगों को खोजने में लगा हुआ है. परंतु उसकी बहन हेलीपैड से जाने के लिए राजी नहीं हुई. बताया जाता है कि शुभम की बहन का मायका धराली और ससुराल उत्तरकाशी में है.

