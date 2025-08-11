ETV Bharat / bharat

SPECIAL: परलोक सिधार गई बहन ने बांधी भाई की कलाई पर राखी, देखिए गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी का अनोखा कनेक्शन

मुंबई से एक बहन गुजरात आती है और भाई को राखी बांधती है. ये हाथ परलोक सिधार गई उसकी बहन का हाथ होता है.

परलोक सिधार गई बहन ने बांधी भाई की कलाई पर बांधी. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2025 at 4:42 PM IST

मुंबई: क्या कोई बहन मौत के बाद अपने भाई की सूनी कलाई पर राखी बांधेगी? क्या कोई मौत के बाद भी जिंदा रह सकता है. महाराष्ट्र के मुंबई से एक बहन गुजरात आती है और भाई की कलाई पर रक्षाबंधन बांधती है. भाई को महसूस होता है कि ये उसके 11 महीने पहले परलोक सिधार गई उसकी बहन का हाथ है. वो सिहर उठता है. उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगते हैं. वहीं पास खड़े उसके मां-बाप भी बेटी के हाथों को छूते हैं. वो भी सिहर उठते हैं. बेटी के हाथों के स्पर्श मात्र से ही वे रोमांच से भर जाते हैं. उनके नेत्रों से खुशी की धारा बह निकलती है. उनका घर पूरी तरह से खुशियों से सराबोर हो जाता है. आसपास मौजूद सभी लोगों की आंखें इस खुशनुमा पल को महसूस कर भर जाती है.

अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है. ये किसी फिल्म की कहानी है या कोई फिक्शन. या फिर एआई ने कोई कहानी गढ़ी है. अगर ऐसा आपको लग रहा तो बिल्कुल नहीं.एक लाइन मैं साफ कर दूं कि ये सच घटना है. इस घटना में गुजरात का भाई है. महाराष्ट्र की बहन है. साथ ही उस बहन का कनेक्शन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से भी है. बस, पढ़ते जाइए, आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब आपको आगे मिल जाएगा.

परलोक सिधार गई बहन ने बांधी भाई की कलाई पर बांधी. (ETV Bharat)

रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहनों के लिए बेहद खास माना जाता है. हर भाई-बहन के रिश्ते में प्यार और स्नेह इस त्योहार के जरिए और भी गहरा होता है. इस साल रक्षाबंधन पर जब 16 साल की अनमता अहमद ने शिवम मिस्त्री की कलाई पर राखी बांधी, तो वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए.

दोनों एक-दूसरे को प्यार और स्नेह से ऐसे देख रहे थे, मानो उनका बरसों पुराना रिश्ता हो. उस पल वहां मौजूद सभी लोगों का दिल छू गया. लेकिन हम आपको इन आंसुओं के पीछे की असली कहानी यहां बताने जा रहे हैं.

परलोक सिधार गई बहन ने बांधी भाई की कलाई पर बांधी. (ETV Bharat)

गौर करें तो रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहनों के लिए बेहद खास माना जाता है. इस त्योहार के जरिए हरेक भाई-बहन के रिश्ते में प्यार और स्नेह और भी गहरा होता है. इस साल रक्षाबंधन पर गुजरात के वलसाड़ में जब 16 साल की अनमता अहमद ने शिवम मिस्त्री की कलाई पर राखी बांधी, तो वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए.

दोनों एक-दूसरे को प्यार और स्नेह से ऐसे देख रहे थे, मानो उनका बरसों पुराना रिश्ता हो. वो ऐसा अनोखा पल था जो वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों को छू गया. अब हम उन आंसुओं के पीछे की असली कहानी यहां बताने जा रहे हैं.

परलोक सिधार गई बहन ने बांधी भाई की कलाई पर बांधी. (ETV Bharat)

मुंबई की बहन, गुजरात का भाई: अनामता जिस हाथ से शिवम की कलाई पर राखी बांध रही थीं. वह हाथ शिवम की बहन रिया का था. 9 साल की रिया की साल 2024 में एक गंभीर बीमारी के चलते मौत हो गई थे. रिया की मौत से उनके परिवार को गहरा सदमा पहुंचा था.

इन हालात में रिया की यादों को हमेशा के लिए संजोने के लिए एक अनोखी घटना घटी. सूरत के एक एनजीओ की मदद से रिया का हाथ अनामत में प्रत्यारोपित किया गया. इस प्रत्यारोपण ने अनामत को नया जीवन दिया. साथ ही, उस हाथ ने एक खास रिश्ते को भी नई ज़िंदगी दी. अनामत अहमद का पूरा परिवार मुंबई के गोरेगांव में रहता है.

यूपी के अलीगढ़ में अनमता के साथ हुआ था हादसा: वहीं शिवम मिस्त्री गुजरात के वलसाड से हैं. दोनों शहरों के बीच 180 किलोमीटर का फासला है. लेकिन दोनों एक-दूसरे से मानो दिल से जुड़ गए हैं. खासकर, रक्षाबंधन के भावुक पल ने उनके रिश्ते को एक नया आयाम दिया है. अनमता अहमद जब दसवीं कक्षा में थीं, तब वह एक हाई-टेंशन तार के संपर्क में आ गईं, जिससे उनका दाहिना हाथ पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया.

परलोक सिधार गई बहन ने बांधी भाई की कलाई पर बांधी. (ETV Bharat)

साल 2022 में, डॉक्टरों को अनामता का पूरा दाहिना हाथ काटना पड़ा. वहीं, उनका बायां हाथ भी मात्र 20 फीसदी सीमा तक ही काम कर पा रहा था. इसके समाधान के लिए डॉक्टरों ने उनको अनमता के हाथ प्रत्यारोपण की सलाह दी. इसके लिए, अनमता के लिए अंगदान की तलाश शुरू हुई. यह खोज अभियान 2022 से साल 2024 तक चला.

इसी दौरान सितंबर 2024 में वलसाड की चौथी कक्षा की छात्रा रिया मिस्त्री बीमार पड़ गई. उसे उल्टियां होने लगीं और असहनीय सिरदर्द होने लगा. कई अस्पतालों में इलाज कराने के बाद, उसके माता-पिता ने उसे 15 सितंबर को सूरत के किरण अस्पताल में भर्ती कराया. यहां सीटी स्कैन से पता चला कि रक्तस्राव के कारण रिया के मस्तिष्क को भारी नुकसान हुआ है. रिया के पूरे परिवार के लिए ये नतीजे चौंकाने वाले और बहुत ही दुखद थे. रिया के जीवन के कुछ ही पल बचे थे.

उसी समय, एक गैर-सरकारी संगठन, डोनेट लाइफ ने रिया के परिवार से संपर्क किया. साथ ही उन्हें रिया के अंगदान करने की सलाह दी. रिया के परिजन अंगदान के लिए तैयार हो गए. फिर इसको लेकर राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संघ में पंजीकरण कराया गया. रिया का दाहिना हाथ प्रत्यारोपण के लिए गुजरात से मुंबई भेजा गया. 17 सितंबर, 2024 को अनमता अहमद का हाथ प्रत्यारोपित किया गया. अनमता के हाथ में रिया का हाथ लगाया गया. अनमता को नई जिंदगी मिली. वहीं रिया के अंगदान ने उसे भी जिंदा कर दिया.

परलोक सिधार गई बहन ने बांधी भाई की कलाई पर बांधी. (ETV Bharat)

वहीं इस प्रत्यारोपण से अनमता कंधे की सर्जरी कराने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गईं.

शिवम मिस्त्री के पिता बॉबी मिस्त्री यह सब देख रहे थे और उनकी आंखों में भी आंसू थे. मीडिया से बात करते हुए, बॉबी मिस्त्री ने कहा, "हमने अनमता का हाथ छुआ और हमें लगा जैसे वह रिया ही हो. रिया हमारे पूरे परिवार में इकलौती लड़की थी." वहीं अनमता अहमद के पिता अकील ने इस भावुक पल के बारे में कहा, "मुझे 16 सितंबर, 2024 को रिया के बारे में बताया गया. तब मुझमें जान आ गई थी.

बता दें कि अनमता के हाथ प्रत्यारोपण की सर्जरी मुंबई में हुई. अब अनमता अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ ठीक से कर सकती है. वहीं बॉबी मिस्त्री और उनकी पत्नी तृष्णा भी इस नए डेवलेपमेंट से फूले नहीं समा रहे हैं.

