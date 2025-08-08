Essay Contest 2025

किडनी फेलियर से जूझ रहे भाई को बहन ने किडनी दान कर दी नई जिंदगी - SISTER DONATES KIDNEY

गांधीनगर में किडनी फेल होने पर चार बहनों ने भाई की जान बचाने की ठानी. एक बहन ने किडनी दान कर दी नई ज़िंदगी.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2025 at 10:25 PM IST

गांधीनगर: गुजरात के गांधीनगर में भाई-बहन के रिश्ते को नई परिभाषा देने वाला एक भावुक मामला सामने आया है. किरणभाई पटेल, जो भरूच की एक उर्वरक कंपनी में कार्यरत थे, दो साल पहले किडनी फेल होने की गंभीर स्थिति से जूझ रहे थे. जब डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट की सलाह दी, तब उनके परिवार के सामने एक गहरा संकट खड़ा हो गया.

किरणभाई की चार बहनों ने जैसे ही यह सुना, उन्होंने बिना हिचक के अपने भाई को किडनी देने की इच्छा जताई. उस समय किरणभाई डायलिसिस पर जीवन बिता रहे थे और किडनी डोनर का इंतजार कर रहे थे.

सबसे बड़ी बहन, जो कनाडा में रहती हैं, तुरंत भारत आईं. लेकिन उनकी उम्र और हाई ब्लड प्रेशर के चलते डॉक्टरों ने उन्हें डोनेशन की अनुमति नहीं दी. तीसरी बहन को जन्म से ही एक ही किडनी थी. चौथी बहन आंशिक रूप से विकलांग थीं. ऐसे में जब दूसरी बहन, सुशीलाबेन, की किडनी मैच हुई, तो डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट के लिए उन्हें उपयुक्त माना.

"भाई की किडनी फेल, बहन ने बिना हिचक बढ़ाया हाथ, बचाई जान" (ETV Bharat)

सफल ऑपरेशन, नया जीवन
अहमदाबाद के सरकारी किडनी अस्पताल IKDRC (इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिज़ीज़ एंड रिसर्च सेंटर) में किरणभाई पटेल का सफल ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किया गया. आज, डेढ़ साल बाद, वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं.

किरणभाई ने कहा, "मेरी बहन सुशीला ने मुझे नई ज़िंदगी दी. लेकिन इस पूरे सफर में मेरे जीजा भूपेंद्रभाई का सहयोग भी अमूल्य रहा. उन्होंने हमें लगातार हिम्मत दी और भावनात्मक सहारा बना रहा."

बहन का भावुक बयान
58 वर्षीय सुशीलाबेन ने कहा, "जब भाई की बीमारी के बारे में सुना, तो हम चारों बहनें बिना सोचे आगे आईं. जब तय हुआ कि मेरी किडनी उपयुक्त है, तो मेरे ससुरालवालों ने भी मेरा पूरा साथ दिया. यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं अपने भाई के काम आ सकी."

IKDRC में 20 बहनों ने बचाई भाइयों की जान
गौरतलब है कि अहमदाबाद स्थित इस अस्पताल में पिछले तीन वर्षों में 20 बहनों ने अपने भाइयों को किडनी दान की है. यह ट्रेंड दर्शाता है कि आज भी समाज में भाई-बहन का प्रेम और निस्वार्थ समर्पण जीवित है.

इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि रिश्तों की गहराई किसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर सकती है. चार बहनों का यह समर्पण न केवल एक भाई को नया जीवन देने वाला उदाहरण है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए प्रेरणा भी है.

