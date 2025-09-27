ETV Bharat / bharat

रामलीला में रियल शादी, स्वयंवर में वरमाला डाल बने जीवनसाथी

पिता भी निभा चुके दशरथ का किरदार : ऋषभ गाबा और सिया काफी समय तक प्राइवेट स्कूल में टीचर रह चुके हैं और फ़िलहाल अब दोनों अपना बिजनेस कर रहे हैं.ऋषभ के पिता गुलशन गाबा 7 साल पहले प्राइवेट बैंक से रिटायर्ड हो चुके हैं और 35 साल तक प्राइवेट बैंक में जॉब कर चुके हैं. पिछले 50 सालों से वे श्री रामा क्लब में सेवा कर रहे है. गुलशन गाबा रामा क्लब में कई तरह के कलाकार का रोल कर चुके हैं और दो साल पहले गुलशन गाबा राम भगवान के पिता के तौर पर दशरथ का रोल भी कर चुके हैं.

बेटा भी रामलीला में निभा रहा किरदार : ऋषभ गाबा की शादी सिल्की के साथ हुई है. उन्होंने स्वयंवर के मंचन के दौरान ही एक-दूसरे को वरमाला पहनाई और विवाह बंधन में बंध गए थे. सिल्की का नाम शादी के बाद उसके ससुराल के लोगों ने "सिया" रख दिया है. पिछले 8 सालों से "सिया" सीता माता का रोल कर रही हैं. इसके साथ ही ऋषभ और सिया का 6 वर्षीय बेटा हरिदिक गाबा भी रामलीला पर छोटे राम का रोल कर रहा है.

रामलीला के मंच पर की शादी : पिछले 75 सालों से सिरसा शहर में श्री रामा क्लब रामलीला का मंचन कर रहा है. खास बात ये है कि रामा क्लब के मंच पर कई कलाकार ऐसे है जो बरसों से अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर रामलीला के कई कलाकारों का रोल करते है. ऐसे ही एक कलाकार हैं ऋषभ गाबा जो भगवान राम का रोल निभाते हैं. वे भगवान राम के किरदार में इतने ज्यादा रच बस गए कि उन्होंने 24 सितंबर 2017 में रामलीला के मंच पर ही शादी कर डाली.

सिरसा : रामलीला के दौरान भगवान श्रीराम और मां सीता की शादी तो आपने कई बार देखी होगी लेकिन रामलीला के मंच पर "राम" और "सीता" की रियल शादी शायद ही आपने देखी हो लेकिन ऐसा ही कुछ हो चुका है हरियाणा के सिरसा में जहां रामलीला में राम-सीता का किरदार निभाने वाले कलाकार इसी मंच पर रामलीला के दौरान शादी कर चुके हैं.

2017 में की रियल शादी (Etv Bharat)

2014 से बन रहे "राम" : ऋषभ गाबा ने बताया कि "वे 11 साल पहले 2014 में पहली बार रामा क्लब से जुड़े थे और तभी से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का रोल निभा रहे हैं. वे मानते हैं कि भगवान श्रीराम के आशीर्वाद से ही वे ऐसा कर पा रहे हैं. उनके माता-पिता धार्मिक विचारों वाले हैं और इसी के चलते उनकी भी हिंदू धर्म और भगवान श्रीराम में गहरी आस्था है. सीता का रोल निभा रही सिया के साथ उनकी 8 साल पहले रामा क्लब के मंच पर ही शादी हुई थी और वो शादी का यादगार पल था जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है. अब उनका 6 साल का बेटा हरिदिक गाबा भी छोटे राम का रोल निभा रहा है. ऋषभ गाबा ने कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी शादी रामा क्लब में स्वयंवर के जरिए होगी."

रामलीला में राम-लक्ष्मण (Etv Bharat)

शादी का पल यादगार था : वही सीता का रोल करने वाली सिया गाबा ने बताया कि "8 साल पहले ऋषभ गाबा के साथ उनकी शादी श्री रामा क्लब के मंच पर हुई थी और पिछले 8 सालों से वे सीता का रोल कर रही हैं. वो शादी का यादगार पल था जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है."

रामलीला में धनुष के साथ श्रीराम (Etv Bharat)

"सात्विक जीवन जीते हैं" : इसी तरह लक्ष्मण का रोल कर रहे गौरव मेहता और उनकी पत्नी पल्लवी मेहता उर्मिला का रोल कर रही हैं. इसके साथ ही गौरव मेहता के पिता भी काफी सालों तक लक्ष्मण का रोल कर चुके हैं. गौरव मेहता ने बताया कि "2014 से लक्ष्मण का रोल कर रहा हूं और मेरी पत्नी भी इस मंच पर उर्मिला के तौर पर रोल कर रही है. मेरा बेटा भी रामलीला में रोल कर रहा है. मेरे पिता ने भी काफी सालों तक लक्ष्मण का रोल निभाया है. जब तक रामलीला चलती है, तब तक रामलीला के कलाकार सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं और ज़मीन पर ही सोते हैं. इसके साथ ही रामलीला के मंचन के दौरान वे बिना प्याज और लहसुन के भोजन करते हैं."

रामलीला में रावण (Etv Bharat)

श्री रामा क्लब को जानिए : श्री रामा क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले 75 सालों से क्लब रामलीला का मंचन करते आ रहा है. 23 सितंबर से नेहरू पार्क में रामलीला का मंचन शुरू हो गया है. रामलीला में श्रीराम, लक्ष्मण से लेकर अन्य पात्रों का किरदार निभाने वाले क्लब से जुड़े सदस्य फैक्ट्री मालिक, हैंडलूम कारोबारी से लेकर गारमेंट्स की दुकान के संचालक तक हैं. इस साल सिरसा शहर में 12 से ज्यादा छोटी और बड़ी रामलीलाओं का मंचन किया जा रहा है. अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक दशहरा पर्व 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा.

रामलीला में बैठे लोग (Etv Bharat)

रामलीला में राम, लक्ष्मण और सीता (Etv Bharat)

