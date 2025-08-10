Essay Contest 2025

बिहार में SIR: जिनके नाम काटे गये उनका डेटा साझा न करने पर INDIA ब्लॉक ECI से खफा - BIHAR SIR

गठबंधन नेताओं को डर है कि अंतिम सूची में हटाए गए मतदाताओं की वास्तविक संख्या कहीं अधिक होगी।

राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी. (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
By Amit Agnihotri

Published : August 10, 2025 at 7:37 PM IST

नई दिल्ली: चुनाव आयोग बिहार में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) कर रहा है. इस प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग ने मतादात सूची प्रारूप के प्रकाशन के दौरान 65 लाख मतदाताओं का नाम हटाये जाने की बात कही है. लेकिन, ECI ने यहा डाटा साझा करने से इंकार कर दिया. शीर्ष अदालत को दिए लिखित जवाब में कहा कि डेटा साझा करने की कोई बाध्यता नहीं है.

ECI ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक नई याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी. ADR ने अपनी याचिका में बाहर किए गए लोगों की अलग सूची और उनके बाहर होने के कारणों का खुलासा करने की मांग की थी. चुनाव आयोग के इनकार पर इंडिया ब्लॉक खेमे में नाराजगी है. चुनाव आयोग पर मनमानी करने का आरोप लगाया.

इंडिया ब्लॉक का कहना था कि जिन मतदाताओं के नाम छूट गये हैं, जानकारी के अभाव में उनके नाम को मतदाता सूची में शामिल कराने में राजनीतिक दलों को परेशानी होगी. इंडिया ब्लॉक का मानना है कि जिन मतदाताओं के नाम काटे गये हैं उनमें बड़ी संख्या में गरीब और वंचित समूहों से हैं. सितंबर में जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची से बाहर रह सकते हैं. नवंबर में होने वाले संभावित चुनावों में वोट नहीं डाल पाएंगे.

Bihar SIR voters name removed
बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती हुईं कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा व अन्य. (File) (PTI)

चुनाव आयोग द्वारा शीर्ष अदालत को दिए गए लिखित जवाब में डेटा साझा करने से इनकार के बाद विपक्षी खेमा हताश हो गया. उसे डर है कि आनेवाले चुनाव में मतदाताओं की संख्या में भारी कमी आ सकती है. इंडिया ब्लॉक के नेताओं का मानना है कि चुनाव आयोग ने भाजपा के इशारे पर एसआईआर करवाया, जो सत्तारूढ़ एनडीए का हिस्सा है. वो किसी भी कीमत पर आगामी चुनाव जीतना चाहती है.

बिहार के प्रभारी एआईसीसी सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत से कहा, "चुनाव आयोग किसी भी उचित अनुरोध को नहीं सुन रहा है. वह अपनी मनमानी कर रहा है. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर से बाहर रह गए 65 लाख मतदाताओं का डेटा साझा करने से इनकार क्यों किया है. ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है. उसके पास सभी मतदाताओं का डेटा है. फिर इसे राजनीतिक दलों के साथ साझा क्यों नहीं किया जाता? "

राज्य में गठबंधन की प्रमुख पार्टी, कांग्रेस का सहयोगी राजद भी चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया से नाराज है. राजद सांसद एडी सिंह ने ईटीवी भारत से कहा, "यह बेतुका है. उन्होंने हमें सिर्फ़ 65 लाख मतदाताओं की संख्या दी है और उसका कोई ब्योरा नहीं दिया है. हम कैसे शुरुआत करें और इतने कम समय में इन लोगों को कहां से ढूंढे. अगर हम किसी तरह समय पर आपत्तियां दर्ज करा भी दें, तो क्या गारंटी है कि उनके नाम शामिल हो जाएंगे? ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मतदाता सूची से नाम हटाना चाहता है."

कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 17 अगस्त से राज्य में एसआईआर के खिलाफ यात्रा शुरू करने वाले हैं. उनकी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब किया जाएगा. उनके यात्रा का उद्देश्य इस मुद्दे पर जन जागरूकता पैदा की जा सके. लोगों को बताया जाएगा कि बीजेपी 'वोट चोरी' कर रही है.

पासी ने कहा, "विपक्षी दल एसआईआर के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग केवल उनके काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है. मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने एक मूर्खतापूर्ण बहाना बनाया है. राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक मतदाता सूची में गड़बड़ी की खुलासे के बाद, न केवल बिहार, बल्कि पूरे देश के लोग चुनाव आयोग को लेकर सशंकित हो गए हैं. लोगों को एहसास हो गया है कि पूरे एसआईआर में कुछ गड़बड़ है."

एसआईआर में क्या-क्या हुआः चुनाव आयोग ने जून में शुरू किया. मतदाता सूची का मसौदा 1 अगस्त को जारी किया गया था. मसौदा सूची में उल्लेख किया गया है कि बिहार के कुल 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 7.2 करोड़ ने एसआईआर के तहत गणना फॉर्म जमा किए थे. इनमें से, अंतिम रूप से हटाए गए नामों में 65 लाख 64 हजार 75 मतदाता थे, जिनमें 22 लाख 34 हजार 501 मृत, 36 लाख 28 हजार 210 अनुपस्थित और 7 लाख 1 हजार 364 पहले से नामांकित मतदाता शामिल थे.

