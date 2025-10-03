ETV Bharat / bharat

बंगाल में SIR: चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन, 2 हजार बूथों पर BLO को बदले जाने की संभावना

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में बीएलआरओ नियुक्ति के मानदंडों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के निर्देशों के गंभीर उल्लंघन के बाद 2 हजार से अधिक बूथों में बूथ स्तर के अधिकारियों को जल्द ही बदला जा सकता है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, जो संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, जहां इन 2,000 बूथों की पहचान की गई है, को पहले ही सीईओ कार्यालय द्वारा विसंगतियों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, एक बार जिला मजिस्ट्रेटों से व्यक्तिगत रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद, अनियमित नियुक्तियों को बदलने की प्रक्रिया बीएलओ नियुक्तियों पर ईसीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए शुरू हो जाएगी. सीईओ कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि, किसी भी परिस्थिति में, राज्य में चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित विशेष गहन संशोधन की शुरुआत से पहले रिप्लेसमेंट प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के मुताबिक, बीएलओ नियुक्तियों के लिए एक पैटर्न होना चाहिए जो सभी भारतीय राज्यों के लिए एक समान हो. समाचार एजेंसी आईएनएस को अंदरूनी सूत्र ने बताया कि, सबसे पहले, ग्रुप-सी या उससे ऊपर की श्रेणी में स्थायी राज्य सरकार के कर्मचारियों और राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षण कर्मचारियों को बीएलओ के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जाना चाहिए.