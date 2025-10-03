ETV Bharat / bharat

बंगाल में SIR: चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन, 2 हजार बूथों पर BLO को बदले जाने की संभावना

चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने पर 2,000 बूथों के बीएलओ बदले जा सकते हैं.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2025 at 1:06 PM IST

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में बीएलआरओ नियुक्ति के मानदंडों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के निर्देशों के गंभीर उल्लंघन के बाद 2 हजार से अधिक बूथों में बूथ स्तर के अधिकारियों को जल्द ही बदला जा सकता है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, जो संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, जहां इन 2,000 बूथों की पहचान की गई है, को पहले ही सीईओ कार्यालय द्वारा विसंगतियों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.

सूत्रों के मुताबिक, एक बार जिला मजिस्ट्रेटों से व्यक्तिगत रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद, अनियमित नियुक्तियों को बदलने की प्रक्रिया बीएलओ नियुक्तियों पर ईसीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए शुरू हो जाएगी.

सीईओ कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि, किसी भी परिस्थिति में, राज्य में चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित विशेष गहन संशोधन की शुरुआत से पहले रिप्लेसमेंट प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के मुताबिक, बीएलओ नियुक्तियों के लिए एक पैटर्न होना चाहिए जो सभी भारतीय राज्यों के लिए एक समान हो.

समाचार एजेंसी आईएनएस को अंदरूनी सूत्र ने बताया कि, सबसे पहले, ग्रुप-सी या उससे ऊपर की श्रेणी में स्थायी राज्य सरकार के कर्मचारियों और राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षण कर्मचारियों को बीएलओ के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जाना चाहिए.

यदि ग्रुप-सी श्रेणी में पर्याप्त संख्या में स्थायी राज्य सरकार के कर्मचारी और राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, तो केवल तभी, संविदा (Contractual) राज्य सरकार के कर्मचारियों को बीएलओ के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है.

समाचार एजेंसी आईएनएस को अंदरूनी सूत्र ने बताया, "हालांकि, सीईओ कार्यालय के अंदरूनी सूत्र के मुताबिक, बीएलओ के रूप में संविदा कर्मचारियों की प्रत्येक नियुक्ति को जिला स्तर से उचित ठहराया जाना चाहिए, और इसके लिए सीईओ कार्यालय से सहमति प्रदान की जानी चाहिए." "हालांकि, हाल ही में, यह सीईओ कार्यालय के संज्ञान में आया है कि कई जिलों में लगभग 2,000 बूथों पर, राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारियों या राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता के बावजूद संविदा पर राज्य सरकार के कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई हैं."

समाचार एजेंसी आईएनएस को अंदरूनी सूत्र ने बताया कि, साथ ही, ये सभी अनियमित नियुक्तियां सीईओ कार्यालय की सहमति के बिना की गईं. हाल ही में, पश्चिम बंगाल के सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने राज्य शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखकर शिकायत की थी कि सरकारी स्कूलों में शिक्षण कर्मचारियों का एक वर्ग बीएलओ ड्यूटी स्वीकार करने में आनाकानी कर रहा है.

जबकि कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए थे. सीईओ कार्यालय ने ऐसे शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी, अगर वे एकनिश्चित समय के बाद बीएलओ ड्यूटी पर नहीं आते हैं.

