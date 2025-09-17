ETV Bharat / bharat

दिल्ली में भी होगी SIR, मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने शुरू की तैयारियां

आम लोगों से खास अनुरोध: मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने आम लोगों से अनुरोध किया है कि वे वर्ष 2002 की मतदाता सूची देखकर उसमें अपना नाम, पिता, माता का नाम अवश्य सत्यापित करें. यह प्रक्रिया बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान घर-घर (H2H) भ्रमण के समय सहायक होगी, जब BLO जनसाधारण से आवश्यक दस्तावेजों सहित गणना प्रपत्र (दो प्रतियों में वितरित) भरवाएंगे. जिन व्यक्तियों के नाम वर्ष 2002 एवं 2025 की मतदाता सूची दोनों में सम्मिलित हैं, उन्हें केवल गणना प्रपत्र के साथ वर्ष 2002 की मतदाता सूची का अंश प्रस्तुत करना होगा.

दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आमलोगों की सुविधा के लिए वर्ष 2002 में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची CEO, दिल्ली की वेबसाइट पर लिंक https://www.ceodelhi.gov.in/ElectoralRoll_2002.aspx पर उपलब्ध कराई गई है. साथ ही, वर्तमान विधानसभा क्षेत्रों का वर्ष 2002 के विधानसभा क्षेत्रों से मिलान भी कर दिया गया है, जो CEO दिल्ली की वेबसाइट पर लिंक https://ceodelhi.gov.in/SIR2025.aspx पर उपलब्ध है.

दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर. एलिस वाज ने बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के सफल संचालन की तैयारियां प्रारंभ करने की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) की नियुक्ति कर दी गई है. साथ ही, संबंधित सभी अधिकारियों जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी तथा बूथ स्तर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है.

नई दिल्ली: दिल्ली में भी मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की तैयारियां शुरू हो गई है. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देशभर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है. इसका उद्देश्य मतदाता सूची में मौजूद सभी पात्र नागरिकों का नाम सुनिश्चित करना और अयोग्य व्यक्तियों को बाहर करना है. इस अभियान को साल के अंत तक शुरू किए जाने की उम्मीद है.

वहीं, ऐसे मामलों में जहां वर्तमान निर्वाचक का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, परंतु उसके माता-पिता (पिता/माता) का नाम उस सूची में है, वहां उस निर्वाचक को अपने एक पहचान दस्तावेज के साथ गणना प्रपत्र तथा अपने माता-पिता की वर्ष 2002 की मतदाता सूची का अंश प्रस्तुत करना होगा.

दिल्ली में भी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण होगा, मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने तैयारी शुरू की. (ETV Bharat)

क्या है SIR: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक व्यापक अभियान है, जिसका लक्ष्य मतदाता सूचियों को त्रुटि-मुक्त और अद्यतन करना है. यह अभियान पारंपरिक वार्षिक सारांश पुनरीक्षण (SSR) से अलग है. इस प्रक्रिया में, निर्वाचन अधिकारी घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदाता सूची में सूचीबद्ध व्यक्ति सही और योग्य है. इसके अलावा, नए पात्र मतदाताओं को भी पंजीकरण करने का अवसर दिया जाएगा. इसका मुख्य उद्देश्य "अवैध विदेशी प्रवासियों" जैसे अयोग्य लोगों की पहचान कर उन्हें सूची से हटाना है, जबकि यह भी सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक बाहर न रह जाए.

दिल्ली में प्रभाव: दिल्ली के लिए, यह अभियान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. शहर की घनी आबादी और लगातार हो रहे पलायन के कारण मतदाता सूची में त्रुटियां होने की संभावना अधिक होती है. इस गहन पुनरीक्षण से उन लोगों को पंजीकृत करने में मदद मिलेगी जो हाल ही में शहर में आए हैं. साथ ही, यह उन लोगों के नाम हटाने में भी मदद करेगा जो अब दिल्ली के निवासी नहीं हैं. चुनाव आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पिछले पुनरीक्षणों के रिकॉर्ड को तैयार रखें ताकि सत्यापन प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके.

SIR अभियान कानूनी चुनौतियों से भी घिरा: बता दें कि यह अभियान कानूनी चुनौतियों से भी घिरा हुआ है. बिहार में हाल ही में हुए SIR की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ताओं ने मतदाता सूची से करोड़ों पात्र नागरिकों को बाहर किए जाने की आशंका जताई है, जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की कमी को एक कारण बताया गया है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिहार SIR पर उसका अंतिम फैसला देशव्यापी SIR पर भी समान रूप से लागू होगा. न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि मतदाता पंजीकरण के लिए आधार कार्ड को एक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए, हालांकि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है और इसकी जांच की जा सकती है.

अमित शाह बोले, बीजेपी SIR का करती है समर्थन: पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के बिहार यात्रा पर कहा कि कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकालती है. उनको भारत के लोगों पर मतदाताओं पर भरोसा नहीं है. यह जो SIR हो रहा है, भाजपा इसका समर्थन करती है.

ये भी पढ़ें: