गायक जुबिन गर्ग मौत मामला : सिंगापुर में साथ थे 8 असमिया लोग, SIT के सामने कोई नहीं आया, एक कल होगा पेश

गुवाहाटी: सिंगापुर में रहने वाले आठ प्रवासी असमियों में से कोई भी सोमवार को असम पुलिस की सीआईडी ​​की विशेष जांच टीम (SIT) के समक्ष पेश नहीं हुआ. एजेंसी ने प्रसिद्ध गायक 'जुबिन गर्ग हत्या' मामले में उनकी उपस्थिति के लिए अंतिम दिन यह तारीख तय की थी. हालांकि, यह पुष्टि हो गई है कि आरोपियों में से एक गुवाहाटी के काहिलीपारा के मूल निवासी रूपकमल कालिता मंगलवार, 7 अक्टूबर को एसआईटी के समक्ष पेश होंगे.

दूसरी तरफ सोमवार को जुबिन गर्ग की 19 सितम्बर को सिंगापुर में हुई मौत के 18 दिन पूरे हो गए. असम पुलिस सीआईडी ​​की एसआईटी अपनी जांच जारी रखे हुए है और इस मामले में चार लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

एसआईटी ने अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के तहत एक नोटिस जारी किया था, जिसमें सिंगापुर स्थित आठ प्रवासी असमियों को उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था, जो असम एसोसिएशन, सिंगापुर के सदस्य थे और जुबीन गर्ग की समुद्र में रहस्यमय मौत के दौरान नौका पर मौजूद थे.

इन व्यक्तियों को सोमवार, 6 अक्टूबर तक असम पहुंचकर गुवाहाटी में एसआईटी के समक्ष उपस्थित होना था. पुलिस की जानकारी से पता चलता है कि इन व्यक्तियों ने नौका यात्रा का आयोजन किया था, जिससे वे जुबीन की मौत की असम पुलिस की जांच के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं. हालांकि, सोमवार को असम पुलिस सीआईडी ​​की एसआईटी के समक्ष पेश होने के लिए सिंगापुर से आठ में से कोई भी व्यक्ति नहीं आया.

सीएम सरमा ने दी जानकारी

इस संबंध में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि रूपकमल कालिता मंगलवार को एसआईटी के सामने पेश होंगे. इसकी पुष्टि सीआईडी, असम पुलिस ने भी की है.

मुख्यमंत्री ने मीडिया को बताया, "सिंगापुर से आए एक असमिया व्यक्ति रूपकमल कालिता ने हमें बताया है कि वह कल आएंगे.

कालिता ने सीआईडी ​​से संपर्क किया है. मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि सिंगापुर में रहने वाले सभी आठ असमिया प्रवासी एसआईटी के साथ सहयोग करेंगे. सरमा ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि वे सभी एक-एक करके आएंगे. रूपकमल कालिता ने सोमवार को सीआईडी ​​को फोन कर बताया कि उन्होंने गुवाहाटी आने का फैसला किया है."

बाकी लोगों ने अभी तक आने की पुष्टि नहीं की है. हम उन पर आने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं. आज नहीं तो कल उन्हें आना ही होगा. जितनी जल्दी वे आएंगे, उतनी जल्दी जांच पूरी हो जाएगी." अनुपस्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा, "किसी ने कहा कि सिंगापुर पुलिस ने उन्हें आने से रोक दिया है. किसी और ने कहा—अगर हम आएंगे, तो हमारी नौकरी चली जाएगी. मुख्य रूप से, सिंगापुर से एक व्यक्ति ने आने में रुचि दिखाई है. मुझे उम्मीद है कि एक व्यक्ति के आने के बाद, धीरे-धीरे बाकी लोग भी आ जाएंगे.