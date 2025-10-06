ETV Bharat / bharat

गायक जुबिन गर्ग मौत मामला : सिंगापुर में साथ थे 8 असमिया लोग, SIT के सामने कोई नहीं आया, एक कल होगा पेश

गायक ज़ुबिन गर्ग के सिंगापुर में अंतिम क्षणों में उनके साथ मौजूद आठ लोगों में से अभी तक केवल का जवाब आया है.

Singer Zubeen Garg
गायक जुबीन गर्ग (file photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 6, 2025 at 7:48 PM IST

5 Min Read
गुवाहाटी: सिंगापुर में रहने वाले आठ प्रवासी असमियों में से कोई भी सोमवार को असम पुलिस की सीआईडी ​​की विशेष जांच टीम (SIT) के समक्ष पेश नहीं हुआ. एजेंसी ने प्रसिद्ध गायक 'जुबिन गर्ग हत्या' मामले में उनकी उपस्थिति के लिए अंतिम दिन यह तारीख तय की थी. हालांकि, यह पुष्टि हो गई है कि आरोपियों में से एक गुवाहाटी के काहिलीपारा के मूल निवासी रूपकमल कालिता मंगलवार, 7 अक्टूबर को एसआईटी के समक्ष पेश होंगे.

दूसरी तरफ सोमवार को जुबिन गर्ग की 19 सितम्बर को सिंगापुर में हुई मौत के 18 दिन पूरे हो गए. असम पुलिस सीआईडी ​​की एसआईटी अपनी जांच जारी रखे हुए है और इस मामले में चार लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

एसआईटी ने अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के तहत एक नोटिस जारी किया था, जिसमें सिंगापुर स्थित आठ प्रवासी असमियों को उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था, जो असम एसोसिएशन, सिंगापुर के सदस्य थे और जुबीन गर्ग की समुद्र में रहस्यमय मौत के दौरान नौका पर मौजूद थे.

इन व्यक्तियों को सोमवार, 6 अक्टूबर तक असम पहुंचकर गुवाहाटी में एसआईटी के समक्ष उपस्थित होना था. पुलिस की जानकारी से पता चलता है कि इन व्यक्तियों ने नौका यात्रा का आयोजन किया था, जिससे वे जुबीन की मौत की असम पुलिस की जांच के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं. हालांकि, सोमवार को असम पुलिस सीआईडी ​​की एसआईटी के समक्ष पेश होने के लिए सिंगापुर से आठ में से कोई भी व्यक्ति नहीं आया.

सीएम सरमा ने दी जानकारी
इस संबंध में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि रूपकमल कालिता मंगलवार को एसआईटी के सामने पेश होंगे. इसकी पुष्टि सीआईडी, असम पुलिस ने भी की है.

मुख्यमंत्री ने मीडिया को बताया, "सिंगापुर से आए एक असमिया व्यक्ति रूपकमल कालिता ने हमें बताया है कि वह कल आएंगे.

कालिता ने सीआईडी ​​से संपर्क किया है. मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि सिंगापुर में रहने वाले सभी आठ असमिया प्रवासी एसआईटी के साथ सहयोग करेंगे. सरमा ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि वे सभी एक-एक करके आएंगे. रूपकमल कालिता ने सोमवार को सीआईडी ​​को फोन कर बताया कि उन्होंने गुवाहाटी आने का फैसला किया है."

बाकी लोगों ने अभी तक आने की पुष्टि नहीं की है. हम उन पर आने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं. आज नहीं तो कल उन्हें आना ही होगा. जितनी जल्दी वे आएंगे, उतनी जल्दी जांच पूरी हो जाएगी." अनुपस्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा, "किसी ने कहा कि सिंगापुर पुलिस ने उन्हें आने से रोक दिया है. किसी और ने कहा—अगर हम आएंगे, तो हमारी नौकरी चली जाएगी. मुख्य रूप से, सिंगापुर से एक व्यक्ति ने आने में रुचि दिखाई है. मुझे उम्मीद है कि एक व्यक्ति के आने के बाद, धीरे-धीरे बाकी लोग भी आ जाएंगे.

अंतिम क्षणों में जुबिन के साथ रहे लोगों को तलब किया
असम एसआईटी ने उन आठ लोगों को तलब किया गया है जो गायक जुबिन गर्ग के अंतिम क्षणों में उनके साथ लाजरस द्वीप पर नौका पर थे. इनमें तन्मय फुकन, देबोजीत हजारिका, रूपकमल कालिता, सिद्धार्थ बोरा, परीक्षित सरमा, वाजिद अहमद, भास्कर दत्ता आदि शामिल हैं.

माता-पिता ने बच्चों से सहयोग की अपील की
वहीं सिंगापुर स्थित कई असमियों के माता-पिता ने अपने बच्चों से एसआईटी, सीआईडी, असम पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील की है.

तन्मय फुकन (यॉट पार्टी आयोजक) की मां, जो जोरहाट से हैं, ने बताया कि उनके बेटे का मोबाइल फोन सिंगापुर सरकार द्वारा जांच के लिए जब्त कर लिया गया है, जिससे सिंगापुर सरकार की नीतियों के कारण उसे असम आने से रोका जा रहा है.

उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसे वीडियो देखे हैं जिनमें तन्मय ने जुबीन को लाइफ जैकेट पहनाने की कोशिश की थी और आखिरी क्षण तक उसका हाथ पकड़े रखा था.

नलबाड़ी में वाजिद अहमद के माता-पिता ने भी न्याय की मांग की. उनके पिता नाजिम उद्दीन ने इस बात पर जोर दिया कि उनके बेटे सहित नौका पर मौजूद सभी लोगों को आगे आकर यह बताना चाहिए कि उन्होंने क्या देखा, सुना और क्या जानते हैं, ताकि महान कलाकार जुबीन गर्ग को न्याय मिल सके.

इस तथ्य के बावजूद कि आठ आरोपी समय सीमा के भीतर एसआईटी के समक्ष पेश नहीं हुए, सीएम सरमा ने कहा कि असम सरकार दबाव बनाए हुए हैं. फिलहाल रूपकमल कलिता के मंगलवार को उपस्थित होने की पुष्टि होने के साथ ही शेष व्यक्तियों का सहयोग अनिश्चित बना हुआ है.

