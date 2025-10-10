ETV Bharat / bharat

जुबिन गर्ग मौत मामला: दो निजी सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, 1.1 करोड़ रुपये के वित्तीय लेनदेन का आरोप

असम सीआईडी ने गायक जुबिन गर्ग के दो निजी सुरक्षा अफसरों को गिरफ्तार किया है.

Two personal security officers of Zubin Garg arrested
जुबिन गर्ग के दो निजी सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2025 at 4:24 PM IST

गुवाहाटी: असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की मौत की जांच कर रही असम पुलिस की सीआईडी ​​विशेष जांच टीम ने शुक्रवार को उनके दो निजी सुरक्षा अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया.

इन दो गिरफ्तारियों के बाद, जुबिन गर्ग की मौत के सिलसिले में एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या अब सात हो गई है.

असम पुलिस के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, 19 सितंबर को सिंगापुर समुद्र में गर्ग की असामयिक मृत्यु की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) ने चार दिनों की पूछताछ के बाद 10 अक्टूबर को गायक के दो निजी सुरक्षा अधिकारियों (PSO) को गिरफ्तार कर लिया.

ये गिरफ्तारियां सुरक्षा अधिकारियों और संगीत दिग्गज के बीच 1.1 करोड़ रुपये के वित्तीय लेनदेन के सिलसिले में की गईं. शुक्रवार की सुबह गिरफ्तारी के बाद दोनों को कामरूप मेट्रो के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया.

गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति असम पुलिस की विशेष शाखा के कर्मचारी हैं. वे हेड कांस्टेबल परेश बैश्य और कांस्टेबल नंदेश्वर बोरा हैं.

दोनों लंबे समय तक जुबिन गर्ग के पीएसओ के रूप में काम कर चुके थे और उनके निजी जीवन से भी काफी जुड़े हुए थे. एसआईटी को आधिकारिक तौर पर जानकारी मिली थी कि जांच के दौरान दोनों अंगरक्षक जुबिन गर्ग के वित्तीय लेनदेन को संभाल रहे थे, जिसके कारण 7 अक्टूबर को उन्हें निलंबित कर दिया गया.

उल्लेखनीय है कि जुबिन गर्ग की यह आदत थी कि अपने जीवनकाल में उन्होंने स्वयं कभी भी वित्तीय लेनदेन नहीं किया.

कई साक्षात्कारों में गर्ग ने बताया था कि वे संकट में मदद के लिए आने वाले लोगों को प्रतिदिन 50,000 से 60,000 रुपये तक की सहायता प्रदान करते थे, जिसका प्रबंध उनके निजी अंगरक्षकों के माध्यम से किया जाता था.

एसआईटी की जांच में पता चला कि जुबिन के दो पीएसओ ने बैंक खाते से एक करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन किया.

जांच में इन दोनों असम पुलिस कर्मियों के बैंक खातों में बड़े पैमाने पर लेनदेन और नकदी लेनदेन की जानकारी भी सामने आई. एसआईटी के आंकड़ों से पता चलता है कि नंदेश्वर बोरा के खाते में कुल 75 लाख रुपये का लेनदेन हुआ, जबकि परेश बैश्य के खाते में 45 लाख रुपये का लेनदेन हुआ.

पुलिस ने अभी तक अंगरक्षकों की गिरफ्तारी का मुख्य कारण या सिंगापुर में जुबिन गर्ग की मौत की परिस्थितियों से इसका सीधा संबंध (यदि कोई हो) का खुलासा नहीं किया है.

दोनों अंगरक्षकों के वित्तीय लेन-देन का जुबीन गर्ग की मौत से संबंध है या नहीं, इसका पता एसआईटी की आगे की जांच से ही चलेगा.

जुबिन गर्ग की मौत से जुड़ी चल रही जांच में एसआईटी अब तक कुल सात लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. 8 अक्टूबर को एसआईटी ने छह दिनों की पूछताछ के बाद जुबीन के चचेरे भाई और असम पुलिस में डीएसपी संदीपन गर्ग को गिरफ्तार किया था.

वह फिलहाल सात दिनों की पुलिस हिरासत में हैं. इनके अलावा, इस जांच के सिलसिले में पहले गिरफ्तार किए गए और अभी पुलिस हिरासत में मौजूद लोगों में शामिल हैं, इनमें सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत, जिसमें ज़ुबीन को शामिल होना था, ज़ुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, उनके बैंड के सदस्य शेखरज्योति गोस्वामी और सह-गायिका अमृता प्रभा महंत शामिल हैं.

