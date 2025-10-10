ETV Bharat / bharat

जुबिन गर्ग मौत मामला: दो निजी सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, 1.1 करोड़ रुपये के वित्तीय लेनदेन का आरोप

जुबिन गर्ग के दो निजी सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

गुवाहाटी: असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की मौत की जांच कर रही असम पुलिस की सीआईडी ​​विशेष जांच टीम ने शुक्रवार को उनके दो निजी सुरक्षा अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया.

इन दो गिरफ्तारियों के बाद, जुबिन गर्ग की मौत के सिलसिले में एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या अब सात हो गई है.

असम पुलिस के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, 19 सितंबर को सिंगापुर समुद्र में गर्ग की असामयिक मृत्यु की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) ने चार दिनों की पूछताछ के बाद 10 अक्टूबर को गायक के दो निजी सुरक्षा अधिकारियों (PSO) को गिरफ्तार कर लिया.

ये गिरफ्तारियां सुरक्षा अधिकारियों और संगीत दिग्गज के बीच 1.1 करोड़ रुपये के वित्तीय लेनदेन के सिलसिले में की गईं. शुक्रवार की सुबह गिरफ्तारी के बाद दोनों को कामरूप मेट्रो के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया.

गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति असम पुलिस की विशेष शाखा के कर्मचारी हैं. वे हेड कांस्टेबल परेश बैश्य और कांस्टेबल नंदेश्वर बोरा हैं.

दोनों लंबे समय तक जुबिन गर्ग के पीएसओ के रूप में काम कर चुके थे और उनके निजी जीवन से भी काफी जुड़े हुए थे. एसआईटी को आधिकारिक तौर पर जानकारी मिली थी कि जांच के दौरान दोनों अंगरक्षक जुबिन गर्ग के वित्तीय लेनदेन को संभाल रहे थे, जिसके कारण 7 अक्टूबर को उन्हें निलंबित कर दिया गया.

उल्लेखनीय है कि जुबिन गर्ग की यह आदत थी कि अपने जीवनकाल में उन्होंने स्वयं कभी भी वित्तीय लेनदेन नहीं किया.

कई साक्षात्कारों में गर्ग ने बताया था कि वे संकट में मदद के लिए आने वाले लोगों को प्रतिदिन 50,000 से 60,000 रुपये तक की सहायता प्रदान करते थे, जिसका प्रबंध उनके निजी अंगरक्षकों के माध्यम से किया जाता था.