नई दिल्ली: सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने गुरुवार को कहा कि उनकी नई दिल्ली यात्रा की "बेहतरीन शुरुआत" हुई है. वोंग ने नई दिल्ली यात्रा को लाभदायक बताया है. गौर करें तो उनका SG60 स्वागत समारोह में जोरदार स्वागत किया गया.

सोशल साइट X पर एक पोस्ट में, वोंग ने कहा, "नई दिल्ली में मेरी यात्रा की शुरुआत लाभदायक रही. कल शाम मैं प्रवासी सिंगापुरवासियों और सिंगापुर के मित्रों के साथ एक विशेष SG60 स्वागत समारोह में शामिल हुआ.

SG60 स्वागत समारोह का हिस्सा बनने के लिए कई लोग भारत के विभिन्न हिस्सों, चेन्नई, मुंबई और अन्य जगहों से आए थे." अपनी आधिकारिक भारत यात्रा के दौरान, वोंग ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की. इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए.

बता दें कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री वोंग मंगलवार को तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे. उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करने का कार्यक्रम है.

कल, वोंग ने अपनी पत्नी लू त्से लुई के साथ राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने X पर एक पोस्ट में कहा, "सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. बापू के सत्य और अहिंसा के सार्वभौमिक आदर्श हमें प्रेरित करते रहते हैं."

मंगलवार को, वोंग ने केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा की. इसमें दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया.

X पर एक पोस्ट में, वित्त मंत्रालय ने कहा कि चर्चा व्यापार और निवेश, वित्तीय प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा और कनेक्टिविटी सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थी.

दोनों पक्षों ने सहयोग को गहरा करने की दृढ़ प्रतिबद्धता भी व्यक्त की, जो भारत और सिंगापुर के राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक महत्वपूर्ण क्षण है.

बैठक में सिंगापुर के कार्यवाहक परिवहन मंत्री और वरिष्ठ वित्त राज्य मंत्री जेफरी सियो और विदेश तथा व्यापार एवं उद्योग राज्य मंत्री गान सियो हुआंग ने भाग लिया. सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले महीने संपन्न भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन के तीसरे दौर के परिणामों पर चर्चा हुई.

वोंग ने X पर पोस्ट में कहा, "भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ फिर से जुड़कर खुशी हुई. हमने हाल ही में आयोजित तीसरे भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन के परिणामों और सीमा पार डेटा प्रवाह तथा पूंजी बाजार पर सहयोग करने की हमारी रुचि पर चर्चा की."

सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री वोंग की यह पहली भारत यात्रा है. उनके साथ उनकी पत्नी और कैबिनेट मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है.