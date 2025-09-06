ETV Bharat / bharat

ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय में विकसित सिल्क नैनोजेल इंजेक्टर को मिला पेटेंट, उपकरण के बारे में जानें

ओडिशा के ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय में 10 अनुभवी शोधकर्ताओं की टीम ने सिल्क नैनोजेल इंजेक्टर उपकरण विकसित किया, जिसे पेटेंट मिल गया है.

silk nanogel injector device gets patent developed by Berhampur university of Odisha
ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय में विकसित सिल्क नैनोजेल इंजेक्टर को मिला पेटेंट, उपकरण के बारे में जानें (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 6, 2025 at 6:48 PM IST

4 Min Read

ब्रह्मपुर: केंद्र सरकार ने नियंत्रित और लक्षित दवा वितरण के लिए सिल्क नैनोजेल इंजेक्टर (silk nanogel injector) उपकरण को पेटेंट का दर्जा प्रदान किया है. ओडिशा के ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय में दो वर्षों के शोध के बाद 10 अनुभवी शोधकर्ताओं की टीम ने इस उपकरण को विकसित किया है.

यह उपकरण मुख्य रूप से मानव शरीर में दवा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है. शोध के अनुसार, यदि इसका उपयोग मानव शरीर के लिए किया जाता है, तो यह लक्ष्य से विशिष्ट बिंदु तक कार्य करेगा. इस उपकरण से मानव शरीर को कोई दर्द या नुकसान नहीं होगा. यह एक बायो कम्पार्टमेंट वॉल है, जिससे मानव शरीर में संक्रमण का कोई डर नहीं है. शोध से पता चला है कि यह आवश्यक दवाओं को मानव शरीर में ठीक उसी स्थान पर या महत्वपूर्ण आंतरिक अंगों तक आसानी से पहुंचा सकता है, जहां उनकी आवश्यकता होती है.

इस उपकरण को डिजाइन और विकसित करने वाले ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. पद्मा चरण हेम्ब्रम ने कहा, "सिल्क नैनोजेल इंजेक्टर उपकरण में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लेकर कई बीमारियों में मानव शरीर तक दवाओं को बहुत आसानी से पहुंचाने की क्षमता है. यह नैनो आकार का उपकरण है, इसलिए यह सही जगह या लक्ष्य पर आसानी से और सटीक रूप से निशाना लगा सकता है."

सिल्क नैनोजेल इंजेक्टर को मिला पेटेंट
सिल्क नैनोजेल इंजेक्टर को मिला पेटेंट (ETV Bharat)

ब्रह्मपुर के वरिष्ठ चिकित्सक सुनील कोटा ने कहा, "लक्षित ड्रग डिलीवरी का अर्थ है कि अगर आप दवा को समस्या वाले क्षेत्र तक पहुंचाते हैं, तो कम खुराक ही काम करेगी. यह आस-पास की सामान्य कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाएगी. निश्चित रूप से, कम खुराक में यह अधिक प्रभावी होगी. दवा के दुष्प्रभाव भी कम होने की संभावना है. ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय की टीम इसे मिले पेटेंट का स्वागत करती है. यह राहत की बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से समस्याओं से जूझ रहे हैं."

डॉ. पद्मा चरण हेम्ब्रम कहते हैं, "अचानक एक दिन, जब मैं विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में शोध कर रहा था, मेरे मन में सिल्क नैनोजेल का विचार आया. मैंने इसे कैसे लागू किया जाए, इसकी एक योजना तैयार कर ली थी. इस डिजाइन को तैयार करने में लगभग दो साल लगे. लेकिन बीते मई में, पूरी रिपोर्ट तैयार करके, मैंने इसे भारत सरकार के संबंधित विभाग को सौंप दिया."

इसे शुरू करने और पहले चरण का काम पूरा करने के बाद जब यह संबंधित कार्य तक पहुंचा, उस समय फार्मासिस्ट और जैव प्रौद्योगिकी जैसे विभागों के विशेषज्ञों से इस संबंध में चर्चा की गई और इस शोध कार्य को आगे बढ़ाया गया. अनुभवी विशेषज्ञों से चर्चा और उनकी सलाह लेने के बाद डिजाइन तैयार कर पेटेंट के लिए आवेदन किया गया. - डॉ. पद्मा चरण हेम्ब्रम

वनस्पति विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हेम्ब्रम ने कहा, "विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद कई छात्रों को रोजगार के अवसर नहीं मिलते. इसलिए, छात्रों को कौशल और योग्यताएं सिखाकर और ऐसे डिजाइनों का पेटेंट कराकर, वे जीविकोपार्जन कर सकते हैं. पहले, शोध के बाद, इसे अंतरराष्ट्रीय शोध संदर्भ घोषित किया गया था. लेकिन अब हम कुछ नए डिजाइनों का पेटेंट कराने, पोर्ट तैयार करने, कुछ किट और कुछ कार्यप्रणाली तैयार करने पर विचार कर रहे हैं. ऐसा करने से छात्रों में आत्मनिर्भरता काफी हद तक बढ़ेगी. वे अपने उत्पाद के साथ व्यावसायिक दृष्टिकोण अपना सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं. आने वाले दिनों में, युवाओं को ऐसे माध्यमों से शोध का लाभ मिल सकता है. इसलिए, हम उत्पाद को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे."

इस उपकरण को विकसित करने वाले 10 सदस्यों में ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर सहित, राज्य के पांच अन्य डॉक्टर और फार्मासिस्ट, पश्चिम बंगाल के तीन डॉक्टर और ईरान का एक सदस्य शामिल है. जिनके नाम इस प्रकार हैं- डॉ. देवव्रत मोहंती, मानसा कुमार पांडा, डॉ. पद्म चरण हेम्ब्रम, डॉ. लक्ष्मी सिंह, माहेश्वरी बेहरा, डॉ. देबाशीष नायक, डॉ. युगल किशोर मोहंता, डॉ. सुप्रभात मुखर्जी, डॉ. मेहदी रहीमी और डॉ. घनश्याम बेहरा. पेटेंट कार्यालय द्वारा डिजाइन अधिनियम, 2000 और डिजाइन नियम, 2001 के प्रावधानों के अधीन और अनुसरण में डिजाइन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया.

विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर गीतांजलि दाश ने ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर पद्म चरण हेम्ब्रम और उनके सहयोगियों को उनके निरंतर प्रयासों से प्रस्तुत डिजाइन के लिए पेटेंट प्रदान किए जाने पर बधाई दी है.

यह भी पढ़ें- अफ्रीकी देशों में इबोला का पता चलने से भारत में बढ़ी चिंता, जानिये वजह

For All Latest Updates

TAGGED:

BERHAMPUR UNIVERSITYSILK NANOGEL INJECTOR PATENTSILK NANOGEL INJECTOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.