पश्चिम सिक्किम के ऊपरी रिम्बी में भूस्खलन, 4 की मौत, 3 लापता

एसपी शेरपा ने इस मामले पर कहा कि राहत और बचाव कार्य जारी है. विस्तार से पढ़ें.

LANDSLIDE IN SIKKIM UPPER RIMBI
पश्चिम सिक्किम के ऊपरी रिम्बी में भूस्खलन ((ANI Videograb/Sikkim Police))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2025 at 8:46 AM IST

गंगटोक: पश्चिमी सिक्किम के यांगथांग के ऊपरी रिम्बी क्षेत्र में गुरुवार देर रात हुए घातक लैंडस्लाइड में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लापता हैं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. ग्यालशिंग के पुलिस अधीक्षक (एसपी) शेरिंग शेरपा के अनुसार, भूस्खलन के बाद तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

इस मामले पर एसपी शेरपा ने बताया कि पुलिस टीम ने स्थानीय ग्रामीणों और एसएसबी जवानों के साथ मिलकर, बाढ़ग्रस्त ह्यूम नदी पर पेड़ों की लकड़ियों से एक अस्थायी पुल बनाकर प्रभावित क्षेत्र से दो घायल महिलाओं को निकाला है. उन्होंने बताया कि दोनों महिलाओं को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनमें से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. उन्होंने आगे कहा कि एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है और तीन अभी भी लापता हैं.

इससे पहले सोमवार को रक्षा जनसंपर्क अधिकारी की ओर से कहा गया कि भारतीय सेना पैरा (विशेष बल) और भारतीय नौसेना मरीन कमांडो (मार्कोस) द्वारा सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर 30 अगस्त से 5 सितंबर तक एक संयुक्त स्कूबा और कॉम्बैट डाइविंग अभ्यास आयोजित किया गया था. प्रशिक्षण के दौरान, प्रतिभागियों ने ओपन सर्किट एयर डाइविंग, क्लोज सर्किट प्योर ऑक्सीजन डाइविंग, अत्यधिक ठंडे पानी की स्थिति में 17 मीटर की गहराई तक गोता लगाया और कॉम्बैट नाइट डाइविंग की. एसपी शेरपा ने बताया कि बचाव और तलाशी अभियान अभी भी जारी है.

दुर्गम भूभाग और बर्फीले पानी के बीच आयोजित इस अभ्यास ने भारतीय सेना के विशेष बलों और भारतीय नौसेना के विशिष्ट मरीन कमांडो की असाधारण व्यावसायिकता, अनुकूलनशीलता और साहस का प्रदर्शन किया. उच्च ऊंचाई वाले वातावरण ने अनूठी चुनौतियां पैदा कीं, परिचालन तत्परता को मजबूत किया और लड़ाकू गोताखोरी क्षमता की सीमाओं का विस्तार किया.

ऐसा प्रशिक्षण सैनिकों को भविष्य के युद्धक्षेत्रों के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक है जहां अनिश्चितता ही एकमात्र स्थिरता है, दुर्लभ उच्च-ऊंचाई वाली परिस्थितियों में संचालन, बर्फीले पानी में सटीक कार्य करना, और संयुक्त अभियानों में लड़ाकू गोताखोरी को शामिल करना लचीलापन और बहुमुखी प्रतिभा को मजबूत करता है. इस प्रकार के अभ्यास सेनाओं के बीच संयुक्त कौशल को भी बढ़ाते हैं, विशिष्ट युद्ध कौशल को निखारते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत की विशिष्ट सेनाएं उच्च हिमालय से लेकर गहरे समुद्र तक, विविध भूभागों में मिशन के लिए तैयार रहें.

