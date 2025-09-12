ETV Bharat / bharat

पश्चिम सिक्किम के ऊपरी रिम्बी में भूस्खलन, 4 की मौत, 3 लापता

गंगटोक: पश्चिमी सिक्किम के यांगथांग के ऊपरी रिम्बी क्षेत्र में गुरुवार देर रात हुए घातक लैंडस्लाइड में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लापता हैं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. ग्यालशिंग के पुलिस अधीक्षक (एसपी) शेरिंग शेरपा के अनुसार, भूस्खलन के बाद तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

इस मामले पर एसपी शेरपा ने बताया कि पुलिस टीम ने स्थानीय ग्रामीणों और एसएसबी जवानों के साथ मिलकर, बाढ़ग्रस्त ह्यूम नदी पर पेड़ों की लकड़ियों से एक अस्थायी पुल बनाकर प्रभावित क्षेत्र से दो घायल महिलाओं को निकाला है. उन्होंने बताया कि दोनों महिलाओं को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनमें से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. उन्होंने आगे कहा कि एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है और तीन अभी भी लापता हैं.

एसपी शेरपा ने बताया कि बचाव और तलाशी अभियान अभी भी जारी है.