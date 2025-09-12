पश्चिम सिक्किम के ऊपरी रिम्बी में भूस्खलन, 4 की मौत, 3 लापता
एसपी शेरपा ने इस मामले पर कहा कि राहत और बचाव कार्य जारी है. विस्तार से पढ़ें.
Published : September 12, 2025 at 8:46 AM IST
गंगटोक: पश्चिमी सिक्किम के यांगथांग के ऊपरी रिम्बी क्षेत्र में गुरुवार देर रात हुए घातक लैंडस्लाइड में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लापता हैं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. ग्यालशिंग के पुलिस अधीक्षक (एसपी) शेरिंग शेरपा के अनुसार, भूस्खलन के बाद तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.
इस मामले पर एसपी शेरपा ने बताया कि पुलिस टीम ने स्थानीय ग्रामीणों और एसएसबी जवानों के साथ मिलकर, बाढ़ग्रस्त ह्यूम नदी पर पेड़ों की लकड़ियों से एक अस्थायी पुल बनाकर प्रभावित क्षेत्र से दो घायल महिलाओं को निकाला है. उन्होंने बताया कि दोनों महिलाओं को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनमें से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. उन्होंने आगे कहा कि एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है और तीन अभी भी लापता हैं.
#WATCH | Sikkim | Four dead and three missing after a landslide in Upper Rimbi under the Yangthang Constituency in West Sikkim at midnight. Three individuals were killed on the spot when the landslide hit. The police team, in coordination with local villagers and SSB personnel,… https://t.co/wafkzs0Qiw pic.twitter.com/xQtanW71fW— ANI (@ANI) September 12, 2025
