भारत-चीन व्यापारिक दोस्ती: दोनों देशों के लिए क्यों जरूरी उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा, जानें किन वस्तुओं को होगा आयात-निर्यात - TRADE BETWEEN INDIA AND CHINA

भारत और चीन के साथ लिपुलेख दर्रे से व्यापार के संकेत बढ़े हैं. चीनी विदेश मंत्री के भारत दौरे के दौरान व्यापार पर सहमति बनी.

trade between india and china
भारत-चीन के बीच फिर होगी व्यापारिक दोस्ती (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 23, 2025 at 5:27 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 5:40 PM IST

देहरादून, किरनकांत शर्मा: भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण रिश्तों से इतर एक नई उम्मीद की किरण जगी है. भारत सरकार ने उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे के रास्ते चीन के साथ व्यापारिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है. यह कदम न केवल दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा. बल्कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र विशेष रूप से पिथौरागढ़ जिले में रोजगार और समृद्धि के नए अवसर पैदा करेगा. 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद बंद हुए इस मार्ग का दोबारा खुलना, उत्तराखंड के लिए एक नया आर्थिक युग शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. लिपुलेख के साथ ही हिमाचल के शिपकी ला और सिक्किम के नाथु ला दर्रे से भी व्यापार बहाली पर सहमति बनी है.

लिपुलेख दर्रे का ऐतिहासिक और व्यापारिक महत्व: लिपुलेख दर्रा समुद्र तल से लगभग 17 हजार 60 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारत, तिब्बत और नेपाल के त्रि-जंक्शन पर स्थित है. यानी ये वो स्थान है जहां तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं. बताया जाता है कि ये प्राचीन काल से व्यापारियों और तीर्थयात्रियों का प्रमुख मार्ग रहा है. यह दर्रा भारत को तिब्बत के तकलाकोट (पुरंग) बाजार से जोड़ता है और यहीं से गुजरती है कैलाश-मानसरोवर की पवित्र यात्रा.

trade between india and china
उत्तराखंड के रास्ते भारत तिब्बत का व्यापार (PHOTO- ETV Bharat GFX)

मार्ग बंद होने से पलायन की समस्या बढ़ी: उत्तराखंड की पृष्ठभूमि को जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत बताते हैं, 1954 से भारत और तिब्बत के बीच इस मार्ग से व्यापार होता रहा है. इस मार्ग से भारतीय व्यापारी ऊनी कपड़े, जड़ी-बूटियां और हस्तशिल्प निर्यात (एक्पोर्ट) करते थे. जबकि तिब्बत से नमक, ऊन और अन्य सामान आयात (इंपोर्ट) किए जाते थे. 1962 के युद्ध के बाद यह मार्ग बंद हो गया, जिसने उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई.

लिपुलेख के अलावा, उत्तराखंड के नीती और बड़ाहोटी जैसे दर्रों से भी पहले व्यापार होता था. इन मार्गों के बंद होने से स्थानीय समुदायों को भारी नुकसान हुआ. जिसके बाद बड़े पैमाने पर पलायन की समस्या बढ़ी. अब लिपुलेख दर्रे के दोबारा खुलने से न केवल व्यापार बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा.

trade between india and china
1962 के युद्ध के बाद मार्ग बंद होने से उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची. (PHOTO- Getty Images)

जानें अब किन वस्तुओं को होगा आयात निर्यात: चीन के साथ नया व्यापारिक समझौता एक आर्थिक क्रांति ला सकता है. 18-19 अगस्त 2025 को चीनी विदेश मंत्री वांग यी (Wang Yi) की भारत यात्रा के दौरान भारत और चीन ने लिपुलेख दर्रे, हिमाचल प्रदेश के शिपकी ला और सिक्किम के नाथू ला मार्गों से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई. इस समझौते के तहत भारतीय व्यापारी तिब्बत के तकलाकोट बाजार में स्थानीय उत्पाद जैसे हस्तशिल्प, जड़ी-बूटियां और कृषि उत्पाद निर्यात करेंगे. जबकि चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और अन्य वस्तुएं आयात की जाएंगी.

जय सिंह रावत बताते हैं कि, साल में एक बार अभी भी ये रास्ता खुलता है और व्यापार होता है. साल 2018 में लिपुलेख मार्ग से 6.55 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ था. इसके लिए बाकायदा पिथौरागढ़ में एक ट्रेड ऑफिसर भी बैठता है, जो पास जारी करता है, जिसके बाद ही लोग व्यापार कर पाते हैं.

trade between india and china
1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद लिपुलेख दर्रा बंद कर दिया गया. (PHOTO- Getty Images)

उत्तराखंड के लिए समृद्धि का नया दौर: लिपुलेख दर्रे के खुलने से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र, विशेष रूप से पिथौरागढ़ में आर्थिक समृद्धि की नई संभावनाएं खुलेंगी. यह क्षेत्र दशकों से पलायन और आर्थिक उपेक्षा का शिकार रहा है. व्यापारिक गतिविधियों के शुरू होने से स्थानीय व्यापारियों, परिवहन सेवाओं और छोटे उद्यमियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे. साथ ही कैलाश-मानसरोवर यात्रा के लिए इस मार्ग के उपयोग से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेग, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा.

trade between india and china
लिपुलेख दर्रा प्राचीन काल से व्यापारियों और तीर्थयात्रियों का प्रमुख मार्ग रहा है (PHOTO- Getty Images)

जय सिंह रावत का कहना है कि यह उत्तराखंड और भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम है. लिपुलेख जैसे मार्गों के खुलने से न केवल आर्थिक समृद्धि आएगी बल्कि पलायन की समस्या पर भी अंकुश लगेगा. हमारे सीमावर्ती गांव जो खाली हो चुके हैं, फिर से आबाद हो सकते हैं. कई लोगों के मकान और जमीनें आज भी तिब्बत के उन बाजारों में हैं, जहां पहले व्यापार होता था. यह पहल उन गांवों को फिर से जीवंत कर सकती है, जो सीमा से सटे हैं और खाली हो चुके हैं. इनको आज हम वाइब्रेंट विलेज के नाम से भी विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं. व्यापार खुलने से सरकार ही नहीं, खुद वो लोग गांव को आबाद कर लेंगे, जिनके वो गांव हैं.

trade between india and china
1962 से पहले तिब्बत से नमक, ऊन और अन्य सामान भारत आयात किए जाते थे. (PHOTO- Getty Images)

सामरिक महत्व रणनीतिक संतुलन का आधार: लिपुलेख दर्रा न केवल व्यापारिक बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है. यह भारत को तिब्बत और चीन के साथ सीधे जोड़ता है, जिससे रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है. 2020 में भारत द्वारा निर्मित 80 किलोमीटर लंबी सड़क जो कैलाश-मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाती है, इस क्षेत्र की सामरिक अहमियत को और बढ़ाती है. इस सड़क ने यात्रा के समय को घटाकर दो से तीन दिन कर दिया है. 1962 के युद्ध के बाद से भारत ने कालापानी क्षेत्र में इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (ITBP) की तैनाती कर रखी है, जो इस क्षेत्र की सामरिक निगरानी करती है. लिपुलेख दर्रे का उपयोग न केवल व्यापार बल्कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने में भी सहायक होगा.

trade between india and china
1962 से पहले भारतीय व्यापारी ऊनी कपड़े, जड़ी-बूटियां और हस्तशिल्प निर्यात करते थे. (PHOTO- Getty Images)

विशेषज्ञों की राय निकटता का लाभ: पूर्व पत्रकार और उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों पर गहन अध्ययन करने वाले मनोज रावत का कहना है कि भारत और तिब्बत के बीच व्यापार के लिए उत्तराखंड के दर्रे सबसे उपयुक्त हैं. दिल्ली या सहारनपुर जैसे शहर तिब्बत के बाजारों से महज 550 से 700 किलोमीटर से अधिक दूर हैं. जबकि लिपुलेख, नीती या माणा जैसे मार्ग तिब्बत के तकलाकोट जैसे बाजारों के बेहद करीब हैं. यह नजदीकी व्यापार को तेज और लागत प्रभावी बनाती है. हम हमेशा कहते हैं कि 'हिंदी-चीनी भाई-भाई', लेकिन हकीकत में हमें हिंदी-चीनी बाय-बाय की सोच अपनानी होगी. यह उत्तराखंड के दर्रों का सामरिक और आर्थिक महत्व को दर्शाता है.

trade between india and china
लिपुलेख दर्रा भारत को तिब्बत के तकलाकोट (पुरंग) बाजार से जोड़ता है. (PHOTO- Getty Images)

निष्कर्ष: एक नया आर्थिक और सामरिक युग: लिपुलेख दर्रे से भारत-चीन व्यापार की शुरुआत न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और सामरिक दृष्टिकोण से भी एक क्रांतिकारी कदम है. यह उत्तराखंड के लिए समृद्धि का नया युग ला सकता है. बशर्ते, इसे कूटनीतिक संवेदनशीलता और स्थानीय भागीदारी के साथ लागू किया जाए. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भारत चीन व्यापार के शुरू होने से खुशी जताई है. उनका कहना है कि इससे उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी. उत्तराखंड में जिस तरह से सीमा तक अब सड़कें पहुंच गई हैं, तो ये व्यापार हमारे प्रदेश के रास्ते से बेहद सुगम और सुरक्षित होगा.

