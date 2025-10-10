ETV Bharat / bharat

पांच साल तक के बच्चों को कफ सिरप देना खतरनाक, फिर भी धड़ल्ले से हो रहा इस्तेमाल, क्या हैं इसके दुष्प्रभाव?

रांची: पांच साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देना खतरनाक है. 2006 से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं को ट्रेनिंग भी दी गई. इसके बावजूद, बच्चों को कफ सिरप क्यों दिया जा रहा है? यह एक बड़ा सवाल है.

दरअसल, भारत में कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. यह मुद्दा तब और तूल पकड़ गया जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में मासूम बच्चों की मौत का कारण कफ सिरप बताया गया. इसके बाद, केंद्र सरकार सतर्क हुई और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी करने पर मजबूर हुई. इस एडवाइजरी में बच्चों के लिए कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर कई सुझाव दिए गए हैं.

2006 से चलाया जा रहा अभियान

दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न देने की सलाह दी जाती है. पांच साल से कम उम्र के बच्चों को केवल योग्य डॉक्टर की सलाह पर ही कफ सिरप देने की सलाह दी जाती है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 19 साल पहले, 2006 से ही, देश भर के डॉक्टरों, नर्सों और आशा दीदियों को बच्चों को खांसी की दवा या लिक्विड दवा न देने के लिए जागरूक किया जा रहा है. क्योंकि यह हानिकारक है.

रांची सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार से बात करते संवाददाता उपेंद्र कुमार (Etv Bharat)

भारत में Integrated Management of Neonatal and Childhood Illnesses (IMNCI) और Facility-Based IMNCI (F-IMNCI) कार्यक्रमों के माध्यम से डॉक्टरों को कफ सिरप के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जा रहा है. ये कफ सिरप बीमारियों को ठीक करने के बजाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं. इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए बड़े अभियान भी चलाए गए हैं. इस मामले को लेकर इस अभियान के नेशनल ट्रेनर और रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार से ईटीवी भारत संवाददाता ने खास बातचीत की.

बच्चों को कफ सिरप लेने की सलाह ना देने का डॉक्टरों को आग्रह

डॉ. प्रभात कुमार से पूछा गया कि 2006 से ही लोगों, खासकर डॉक्टरों को यह बताया जा रहा है कि कफ सिरप नवजात शिशुओं से लेकर 5 साल तक के बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है. तो फिर देश भर में ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर उन्होंने पूरी कहानी बताई. उन्होंने देश भर के डॉक्टरों, खासकर पेडियाट्रिक्स से आग्रह किया कि वे बच्चों को कफ सिरप लेने की सलाह कभी न दें.

डॉ. प्रभात कुमार बताते हैं कि इस अभियान का उद्देश्य नवजात शिशुओं और पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करना और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है. विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की सिफारिशों के आधार पर, यह अभियान 2006 से लगातार चल रहा है, पहले एनआरएचएम और बाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत। आईएमएनसीआई और एफ-आईएमएनसीआई के तहत, डॉक्टरों, नर्सों, आशा सहियाओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं को बाल रोगों की शीघ्र पहचान, वर्गीकरण और प्रारंभिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जाता है.

उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम निमोनिया, दस्त, मलेरिया, कुपोषण और नवजात संक्रमण जैसी प्रमुख बीमारियों की रोकथाम और उपचार सुनिश्चित करते हैं. इस पूरे अभियान के दौरान, उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप ना दी जाए, क्योंकि ये उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं.