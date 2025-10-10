ETV Bharat / bharat

पांच साल तक के बच्चों को कफ सिरप देना खतरनाक, फिर भी धड़ल्ले से हो रहा इस्तेमाल, क्या हैं इसके दुष्प्रभाव?

19 साल से अभियान चलाकर जा रहा है कि बच्चों को कफ सिरप देना खतरनाक होता है. फिर भी डॉक्टर इसकी सलाह दे रहे हैं.

cough syrups Side effects
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
Published : October 10, 2025 at 4:03 PM IST

रांची: पांच साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देना खतरनाक है. 2006 से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं को ट्रेनिंग भी दी गई. इसके बावजूद, बच्चों को कफ सिरप क्यों दिया जा रहा है? यह एक बड़ा सवाल है.

दरअसल, भारत में कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. यह मुद्दा तब और तूल पकड़ गया जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में मासूम बच्चों की मौत का कारण कफ सिरप बताया गया. इसके बाद, केंद्र सरकार सतर्क हुई और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी करने पर मजबूर हुई. इस एडवाइजरी में बच्चों के लिए कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर कई सुझाव दिए गए हैं.

2006 से चलाया जा रहा अभियान

दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न देने की सलाह दी जाती है. पांच साल से कम उम्र के बच्चों को केवल योग्य डॉक्टर की सलाह पर ही कफ सिरप देने की सलाह दी जाती है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 19 साल पहले, 2006 से ही, देश भर के डॉक्टरों, नर्सों और आशा दीदियों को बच्चों को खांसी की दवा या लिक्विड दवा न देने के लिए जागरूक किया जा रहा है. क्योंकि यह हानिकारक है.

रांची सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार से बात करते संवाददाता उपेंद्र कुमार (Etv Bharat)

भारत में Integrated Management of Neonatal and Childhood Illnesses (IMNCI) और Facility-Based IMNCI (F-IMNCI) कार्यक्रमों के माध्यम से डॉक्टरों को कफ सिरप के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जा रहा है. ये कफ सिरप बीमारियों को ठीक करने के बजाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं. इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए बड़े अभियान भी चलाए गए हैं. इस मामले को लेकर इस अभियान के नेशनल ट्रेनर और रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार से ईटीवी भारत संवाददाता ने खास बातचीत की.

बच्चों को कफ सिरप लेने की सलाह ना देने का डॉक्टरों को आग्रह

डॉ. प्रभात कुमार से पूछा गया कि 2006 से ही लोगों, खासकर डॉक्टरों को यह बताया जा रहा है कि कफ सिरप नवजात शिशुओं से लेकर 5 साल तक के बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है. तो फिर देश भर में ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर उन्होंने पूरी कहानी बताई. उन्होंने देश भर के डॉक्टरों, खासकर पेडियाट्रिक्स से आग्रह किया कि वे बच्चों को कफ सिरप लेने की सलाह कभी न दें.

डॉ. प्रभात कुमार बताते हैं कि इस अभियान का उद्देश्य नवजात शिशुओं और पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करना और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है. विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की सिफारिशों के आधार पर, यह अभियान 2006 से लगातार चल रहा है, पहले एनआरएचएम और बाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत। आईएमएनसीआई और एफ-आईएमएनसीआई के तहत, डॉक्टरों, नर्सों, आशा सहियाओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं को बाल रोगों की शीघ्र पहचान, वर्गीकरण और प्रारंभिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जाता है.

उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम निमोनिया, दस्त, मलेरिया, कुपोषण और नवजात संक्रमण जैसी प्रमुख बीमारियों की रोकथाम और उपचार सुनिश्चित करते हैं. इस पूरे अभियान के दौरान, उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप ना दी जाए, क्योंकि ये उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं.

डॉक्टर के पर्चे के बिना दवाओं की बिक्री पर लगना चाहिए रोक

डॉ. प्रभात कुमार कहते हैं कि डॉक्टरों और पेडियाट्रिक्स कफ सिरप की सलाह बिल्कुल ना दें. उन्होंने आगे कहा कि एक और समस्या यह है कि ये दवाइयां बिना डॉक्टर के पर्चे के भी बिकती हैं. लोग मेडिकल स्टोर जाकर खांसी की दवा खरीदते हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए. डॉ. प्रभात कुमार का मानना ​​है कि कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के लिए भी किया जा रहा है, जो एक खतरनाक स्थिति है और औषधि नियंत्रण विभाग को इस पर और काम करने की जरूरत है.

उनका कहना है कि खांसी के इलाज के लिए कफ सिरप की जरूरत नहीं होती, न ही यह कोई विशिष्ट उपचार है. बीमारी की पहचान हो जाने के बाद दिए जाने वाले उपचार में कफ सिरप की कोई भूमिका नहीं होती. कभी-कभी एंटीहिस्टामाइन दिए जाते हैं, लेकिन वे भी सिंगल कंपाउंड होते हैं, जबकि कफ सिरप में कई केमिकल या दवाएं होती हैं, जिससे कंटेमिनेशन का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, जब निमोनिया—सीवियर निमोनिया—के लक्षण दिखाई दें, जैसे तेज सांस लेना, या पसलियों का धंसना—तो मरीज को गंभीर मामला मानकर अस्पताल में भर्ती कराकर डॉक्टरों को इलाज शुरू करना चाहिए.

सरकारी अस्पताल में क्यों दिता जाता है कफ सिरप?

अगर बच्चों में कफ सिरप का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है, तो राज्य और देश भर के सरकारी अस्पतालों में "कफ सिरप" क्यों दिया जाता है, और सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को कफ सिरप क्यों दिया जाता है?

इस सवाल का जवाब देते हुए, डॉ. प्रभात कुमार ने कहा कि कफ सिरप एक "पॉपुलर डिमांड" बन गया है, तुरंत बातें होने लगती हैं कि सरकारी अस्पतालों में एक कफ सिरप भी उपलब्ध नहीं है. उन्होंने कहा कि अस्पताल यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि बीमार बच्चों को कफ सिरप न दिया जाए. सभी को प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि कफ सिरप के इस्तेमाल के खिलाफ वर्षों से चलाए जा रहे अभियानों के बावजूद, यह प्रचलन में है, जिसका कारण बाजारवाद भी है. उन्होंने आगे कहा कि मीडिया के विभिन्न माध्यमों से कफ सिरप का विज्ञापन भी अनैतिक है और औषधि नियंत्रण विभाग समय-समय पर कार्रवाई भी करता है.

