देवघर में लंकेश्वर के नाम से मशहूर सिद्धनाथ झा, रावण जैसी हंसी सुनकर लोग हो जाते हैं मंत्रमुग्ध
देवघर में स्थानीय कलाकार सिद्धनाथ झा टीवी सीरियल में रावण का रोल निभाते रहे हैं. उनकी हंसी को सुनकर लोग दंग रह जाते हैं.
Published : September 26, 2025 at 2:08 PM IST
देवघर: दुर्गा पूजा के बाद रावण दहन की परंपरा पुरानी रही है. झारखंड समेत पूरे देश में रावण दहन की परंपरा को निभाकर समाज के बीच बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है लेकिन सिर्फ देवघर ही एक ऐसा जिला है जहां पर रावण दहन की परंपरा नहीं निभाई जाती है. देवघर के बाबा धाम में रावण के ज्ञान, संघर्ष और उनके योगदानों का सम्मान किया जाता है क्योंकि अध्यात्म में यह माना जाता है कि बाबा धाम में शिवलिंग को स्थापित करने का श्रेय रावण को ही जाता है इसीलिए यहां पर रावण दहन की परंपरा नहीं निभाई जाती है.
टीवी सीरियल में भूमिका निभा चुके हैं रावण की भूमिका
देवघर में एक ऐसा भी रावण है, जिसे देखने के बाद लोग उनका सम्मान करते हैं. उन्हें पूरा देवघर लंकेश्वर के नाम से जानता है. इस शख्स का नाम है सिद्धनाथ झा, ये अपने लुक और हुनर से कई टीवी सीरियल में रावण की भूमिका निभा चुके हैं.
लंकेश्वर के नाम से जानते हैं स्थानीय लोग
लोगों ने सिद्धनाथ झा को रावण की भूमिका में खूब पसंद किया है. आज भी देवघर के सिद्धनाथ झा किसी आर्केस्ट्रा या कार्यक्रम में रावण की डायलॉग डिलीवरी करते हैं जिसे लोग खूब पंसद करते हैं. सिद्धनाथ झा जब भी देवघर के किसी गली से गुजरते हैं तो लोग उन्हें लंकेश्वर के नाम से ही जानते हैं या फिर रावण के नाम से ही बुलाते हैं.
रावण के किरदार में फिट बैठते हैं सिद्धनाथ झा!
सिद्धनाथ झा के ठहाके और रावण से जुड़े डायलॉग सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि साक्षात आसमान से जमीन पर रावण उतर आया हो और अपने भारी भरकम आवाज से अपनी गाथा बता रहा हो. उन्हें उनके वास्तविक नाम से बहुत कम लोग ही जानते हैं. सिद्धनाथ झा उर्फ लंकेश्वर बताते हैं कि जब उन्हें कोई रावण या फिर लंकेश्वर कहकर बुलाता है तो उन्हें काफी अच्छा लगता है. सिद्धनाथ झा की एक्टिंग की तारीफ बॉलीवुड के कई कलाकार कर चुके हैं.
मेरी एक्टिंग की प्रशंसा सभी लोग करते हैं लेकिन कला को पूर्ण रूप से निखारने के लिए उन्हें अच्छा प्लेटफार्म नहीं दिया गया है. हम जैसे कलाकार सरकार से अपील करते हैं कि झारखंड में कई ऐसे कलाकार हैं, जो अच्छे प्लेटफार्म के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. सरकार की तरफ से हमे बेहतर मंच दिया जाएंगा तो आने वाले समय में विभिन्न जिलों से अच्छे कलाकार निकलकर सामने आएंगे: सिद्धनाथ झा, कलाकार
पीएम मोदी भी कर चुके हैं प्रशंसा
सिद्धनाथ झा बताते हैं कि कई साल पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जब एक दिन के दौरे पर देवघर आए थे तो उन्होंने भी उनकी एक्टिंग की प्रशंसा की थी. एक्टर राजेश खन्ना ने सिद्धनाथ झा को मुंबई में आकर एक्टिंग करने का आमंत्रण दिया था लेकिन उस दौर में माली हालत ठीक नहीं होने की वजह से वह नहीं जा पाए. रावण की भूमिका निभाने वाले सिद्धनाथ झा ने कहा कि उनके कला की प्रशंसा पीएम मोदी ने की थी.
