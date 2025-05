ETV Bharat / bharat

भारत-पाक सीमा पर तनाव के बीच जम्मू-कश्मीर में SIA की बड़ी कार्रवाई, कई ठिकानों पर छापेमारी - SIA RAIDS IN JAMMU KASHMIR

जम्मू में एसआईए की छापेमारी. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 11, 2025 at 1:19 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 1:34 PM IST 2 Min Read

श्रीनगरः जम्मू और कश्मीर में हालात तनावपूर्ण हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान घाटी के इलाके में लगातार गोलीबारी कर रहा है. कई लोगों के हताहत होने की खबर है. शनिवार 10 मई को भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद भी कुछ गोली-बारी की पुष्टि हुई है. हालांकि, घाटी में छह दिनों में पहली रात थोड़ी सामान्य स्थिति में दिखी. एसआईए ने की छापेमारीः अधिकारियों ने बताया कि शनिवार रात 11 बजे के बाद कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास किसी भी सेक्टर से संघर्ष विराम उल्लंघन की कोई खबर नहीं आई. इस बीच रविवार सुबह दक्षिण कश्मीर के कुलगाम और शोपियां जिलों में राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) द्वारा दक्षिण कश्मीर के कुलगाम और शोपियां जिलों के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की खबर आ रही है. कहां-कहां हुई छापेमारीः ये अभियान अन्य सुरक्षा बलों के साथ समन्वय में चलाए गए. सूत्रों के अनुसार कुलगाम जिले के होम शाली बाक इलाके में छापेमारी की गई, जबकि एसआईए ने शोपियां जिले के माझ मार्ग जैनपुरा, वैन इमाम साहिब और रीबन शोपियां इलाकों में भी अभियान चलाया.

Last Updated : May 11, 2025 at 1:34 PM IST