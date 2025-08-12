ETV Bharat / bharat

35 साल पुराने कश्मीरी पंडित सरला भट मर्डर केस में न्याय की उम्मीद जगी, SIA ने यासिन मलिक के घर सहित 8 जगहों पर डाली रेड - SARLA BHAT MURDER CASE

कश्मीरी पंडित महिला सरला भट के अपहरण और हत्या मामले में न्याय की उम्मीद बंधी है. SIA ने श्रीनगर में 8 स्थानों पर रेड किया.

Sarla Bhat Murder Case
कश्मीरी पंडित महिला सरला भट के अपहरण और हत्या मामले में कई लोकेशन पर दबिश. (ETV Bharat)
Published : August 12, 2025 at 11:10 AM IST

श्रीनगर: 35 साल बाद जम्मू-कश्मीर की कश्मीरी पंडित महिला सरला भट के अपहरण और हत्या मामले में न्याय की उम्मीद बंधी है. इसको लेकर राज्य जांच एजेंसी, एसआईए (SIA) ने श्रीनगर में 8 स्थानों पर रेड किया है. इस एक्शन के बाद कश्मीरी पंडितों को कुछ राहत मिली है.

बता दें कि अप्रैल 1990 में कश्मीरी पंडित महिला सरला भट के अपहरण कर हत्या कर लाश को सड़क पर फेंक दिया गया था. इसके पीछे प्रतिबंधित जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) का हाथ था.

Sarla Bhat Murder Case
कश्मीरी पंडित महिला सरला भट के अपहरण और हत्या मामले में कई लोकेशन पर दबिश. (ETV Bharat (File))

अब एसआईए की टीम इस केस को लेकर जेकेएलएफ आतंकियों से जुड़े लोगों के 8 ठिकानों पर पर छापेमारी कर रही है.

राज्य जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि 35 साल पहले कश्मीरी पंडित सरला भट की हत्या की जांच के तहत मंगलवार को मध्य कश्मीर में कई जगहों पर छापे मारे गए हैं. साथ ही इस मामले में जांच जारी है.

अधिकारियों ने ये भी बताया कि एसआईए एजेंसी ने सरला भट की हत्याकांड में जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) से जुड़े कई लोगों के घरों पर छापे डालकर कार्रवाई की है.

गौर करें तो सरला भट एक नर्स थीं. वो अप्रैल 1990 में सौरा स्थित शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अपने छात्रावास में रह रही थीं. वहीं से वो लापता हो गई थीं. बाद में श्रीनगर शहर में उनका लाश पाई गई थी.

सरला हत्याकांडमें जेकेएलएफ के पूर्व नेता पीर नूरुल हक शाह उर्फ एयर मार्शल के घर की भी एजेंसी के अधिकारियों ने तलाशी ली है. बता दें कि एजेंसी ने हाल ही में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी. अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के बारे में विस्तृत जानकारी का इंतजार है.

SIA टीम ने जेकेएलएफ नेता यासिन मलिक के घर भी दबिश डाल चुकी है. एसआईए की टीम मध्य कश्मीर पहुंच कर प्रतिबंधित जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़े कई लोगों के घरों पर रेड डाली है.

बता दें कि सरला भट्ट की लाश श्रीनगर शहर में मिली थी. सरला अप्रैल 1990 में सौरा स्थित शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के छात्रावास से लापता हुई थी. जेकेएलएफ के पूर्व नेता पीर नूरुल हक शाह उर्फ एयर मार्शल उन लोगों में शामिल थे। जिनके घरों की तलाशी एजेंसी के अधिकारियों ने ली। बता दें कि एजेंसी ने हाल ही में इस मामले की जांच अपने हाथों में ली थी।

जिन आतंकियों के घरों में छापेमारी की गई है. उनमें ज़ैनाकदल के रहने वाले जावेद अहमद मीर उर्फ नलका पुत्र गुलाम नबी मीर, तिहाड़ जेल में बंद मोहम्मद यासीन मलिक पुत्र गुलाम कादिर मलिक के कश्मीर के मैसुमा वाले घर में दबिश दी गई है.

इस छापेमारी में पीर नूर उल हक शाह उर्फ एयर मार्शल पुत्र पीर गुलाम रसूल शाह के श्रीनगर के इलाही बाग के बुचपोरा स्थित उनके घर में रेड पड़ी है.

इसी के साथ एसआईए ने मारे जा चुके अब्दुल हामिद शेख पुत्र अब्दुल कबीर शेख बटमालू निवास पर छापेमारी की है. इसके अलावा बशीर अहमद गोजरी पुत्र गुलाम रसूल गोजरी, फिरोज अहमद खान उर्फ जान मोहम्मद उर्फ जना काचरू पुत्र गुलाम अहमद खान के घर में रेड पड़ी है.

इसके अतिरिक्त एसआईए की टीम ने गुलाम मोहम्मद टपलू पुत्र असदुल्ला टपलू और गुलाम मोहम्मद टपलू पुत्र असदुल्ला टपलू के ठिकानों पर छापेमारी की है.

