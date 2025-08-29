देवघर: झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की तरफ से कई प्रयास किए गए हैं. सरकार का प्रयास रहता है कि राज्य का प्रत्येक बच्चा शिक्षित होकर काबिल बने. लेकिन बच्चों को शिक्षित करने में सबसे अहम योगदान शिक्षकों का होता है, क्योंकि जब तक अच्छे शिक्षक नहीं होंगे तब तक ना तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और ना ही बच्चों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ेगा.

दिल्ली में सम्मानित होंगी शिक्षिका श्वेता शर्मा

बच्चों को शिक्षा और स्कूल के प्रति आकर्षित करने के लिए देवघर की एक शिक्षक का नाम इन दिनों खूब चर्चा में है. दरअसल राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड (NATIONAL TEACHERS AWARD 2025) समारोह में इस शिक्षक का चयन हुआ है. 5 सितंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में देवघर के विवेकानंद राजकीय मध्य विद्यालय की शिक्षिका श्वेता शर्मा को सम्मानित किया जाएगा.

देवघर की शिक्षिका श्वेता शर्मा का नेशनल अवार्ड के लिए चयन (Etv Bharat)

दूसरे शिक्षकों से जुदा है श्वेता शर्मा की पढ़ाने की कला

नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए चयनित होने के बाद श्वेता शर्मा के पढ़ाने से तरीके को लेकर आम लोगों से लेकर खास सभी श्वेता शर्मा के बारे में ही बातें करते दिख रहे हैं. श्वेता शर्मा के बारे में उनके स्कूल के प्रिंसिपल फूलेंद्र करमाली ने बताया कि श्वेता मैडम, बच्चों को पढ़ाने के दौरान उन्हें बोर नहीं होने देती हैं. उनके पढ़ाने की कला सभी शिक्षकों से अलग है. वे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आए दिन विदेश के शिक्षण पद्धति का भी अध्ययन करती हैं. उनकी इसी लगन को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा से जुड़े सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है.

बच्चों को समझाती हुईं शिक्षिका (Etv Bharat)

पढ़ाई से नहीं ऊबते बच्चे

श्वेता शर्मा से पढ़ने के बाद माही कुमारी नाम की छात्रा ने बताया कि मैडम जब पढ़ाती हैं तो उनसे पढ़ने के दौरान समय का पता नहीं चलता. तीन चार घंटे कब और कैसे बीत जाते हैं समझ में ही नहीं आता है? जबकि दूसरे शिक्षकों के 40 मिनट की घंटी के बाद बच्चे पढ़ाई से ऊब जाते हैं. वहीं स्कूल की छात्रा पूनम कुमारी बताती है कि श्वेता मैडम जैसी यदि सभी शिक्षक हो जाए तो उन्हें स्कूल में पढ़ाई करने में बहुत मन लगेगा, क्योंकि श्वेता मैडम पढ़ाई के दौरान नाच गाना भी करवाती हैं और बच्चों के साथ खेलती भी हैं, जिस कारण हम बच्चे पढ़ाई से बोर नहीं होते हैं.

बच्चों को पढ़ाती हुईं शिक्षिका श्वेता शर्मा (Etv Bharat)

राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिलना गर्व की बात: शिक्षक

श्वेता मैडम के पढ़ाने की कला से बच्चे ही नहीं बल्कि स्कूल की सीनियर शिक्षिका प्रीति भी प्रभावित हैं. शिक्षिका प्रीति कुमारी ने बताया कि उनकी सहयोगी को राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिल रहा है, जो उनके लिए गर्व की बात है. उन्होंने बताया कि सभी शिक्षक की शैली अलग-अलग होती है लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जो सभी शिक्षकों को पढ़ाने के दौरान उपयोग करना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ाई के दौरान एंजॉय कर सके. इसलिए श्वेता शर्मा के पढ़ाने की कला को अन्य शिक्षक भी अब सीखने की कोशिश कर रहे हैं.

देश में रही है शिक्षकों के सम्मान की पौराणिक परंपरा

नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 के लिए चयनित होने के बाद स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही श्वेता शर्मा बताती हैं कि अवार्ड के लिए चयनित होने के बाद, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है. उन्होंने बताया कि इस देश में शिक्षकों के सम्मान की परंपरा बहुत पौराणिक है. शिक्षकों के प्रति हिंदुस्तान के लोगों में एक अच्छी सोच है. इसीलिए लोगों के विश्वास को कायम रखने के लिए प्रत्येक शिक्षक को अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना चाहिए. शिक्षकों का सम्मान तभी कायम रहेगा जब वह शिक्षा की ज्योत जगाने में समाज में सबसे आगे आएंगे.

क्लास रुम में शिक्षिका श्वेता शर्मा (Etv Bharat)

चयनित शिक्षिका का दूसरे शिक्षकों को संदेश

नेशनल टीचर से अवार्ड के लिए चयनित श्वेता शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपति भवन और उच्च अधिकारियों से मिले निर्देश के अनुसार वह सम्मानित होने से पहले मीडिया में बयान नहीं दे सकती लेकिन ऑफ कैमरा वह देश की सभी शिक्षकों से अपील करती हैं कि अपने काम के प्रति ईमानदार रहे ताकि शिक्षकों का सम्मान इस देश में बरकरार रहे.

श्वेता शर्मा ने जिस तरह से शिक्षण पद्धति का सही उपयोग करते हुए बच्चों को एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाती हैं. यह पद्धति काफी लोकप्रिय हुई है. श्वेता शर्मा के टीचिंग मैथड को जिले के अन्य शिक्षकों के बीच भी बताया जाएगा. आने वाले समय में जिला शिक्षा विभाग की तरफ से विशेष कार्यक्रम के तहत जिले के दूसरे शिक्षकों को भी ऐसी शिक्षण पद्धति के बारे में जानकारी दी जाएगी. देवघर के विवेकानंद राजकीय मध्य विद्यालय की शिक्षिका श्वेता शर्मा की उपलब्धि से पूरा देवघर गौरवान्वित है: विनोद कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी

बता दें कि श्वेता शर्मा इस साल झारखंड की एकमात्र शिक्षिक हैं जो नेशनल टीचर अवार्ड 2025 के लिए चयनित हुई हैं. राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 के दिन, श्वेता शर्मा को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा. श्वेता शर्मा की उपलब्धि से शिक्षक समाज में खुशी की लहर देखने को मिल रही है.



