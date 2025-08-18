रांचीः गीत-संगीत और सुर-ताल मानव जीवन का अभिन्न अंग है. इंसान अपने मिजाज के हिसाब से गीत सुनता है अगर हुनर है तो वो संगीत पिरोता भी है. जैसे ये संगीत जीवन का अंग है वैसे ही ये संगीत गरीब बच्चों के जीवन में बदलाव ला रहा है.

गीत-संगीत का अपना एक भाव होता है. जिसमें सुकून समाहित होता है. ये भाव गीत-संगीत, सुर-ताल के गीत गाने या गीत सुनने जैसे किसी भी माध्यम से आ सकता है. लेकिन रांची की श्वेता रश्मि दास के संगीत में सेवा का भाव है, मानव कल्याण का भाव है. वो इसी भाव के साथ पिछले 20 साल से सुरों की यात्रा पर है. उनकी ये यात्रा अनवरत जारी है. उनकी खोज ऐसी है कि आज उनका घर संगीत का मंदिर बन चुका है. जहां नन्हें और गरीब तबके के बच्चों के द्वारा हर रोज सुर-ताल के साथ गीतों की तान छेड़ी जाती है.

म्यूजिक टीचर श्वेता रश्मि दास के साथ छात्राओं द्वारा गायन का प्रशिक्षण (ETV Bharat)

झारखंड की राजधानी रांची के एक क्षेत्र में रोज शाम संगीत की धुन म्यूजिक ट्रैक और तबले की आवाज गूंजती है. सुरों के बीच बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई देती है. यह कोई बड़ा म्यूजिक इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि श्वेता रश्मि दास का घर है. जहां सरकारी स्कूलों के बच्चे मुफ्त में संगीत सीख रहे हैं और अपने सपनों को नया आकार दे रहे हैं.

श्वेता पिछले 20–25 साल से संगीत के क्षेत्र में सक्रिय हैं. लंबे समय तक निजी स्कूलों में संगीत सिखाने के बाद उन्होंने महसूस किया कि सरकारी स्कूलों के बच्चों के पास टैलेंट तो है लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण वे पीछे छूट जाते हैं. यह सोच उनके मन को बेचैन करने लगी और उन्होंने ठान लिया कि अब वे अपनी ऊर्जा और हुनर उन बच्चों पर खर्च करेंगी जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है.

टैलेंट के खोज की यात्रा!

एक साल पहले उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत की और सरकारी स्कूलों की सूची मांगी. फिर उन्होंने खुद लगभग 40–45 स्कूलों का दौरा किया, इस काम में विभागीय अधिकारियों ने भी श्वेता की मदद की. हर स्कूल में बच्चों से मुलाकात की, उनकी आवाज और सुर परखने के लिए छोटे-छोटे ट्रायल लिए गये. इस प्रक्रिया से उन्होंने 105 प्रतिभाशाली बच्चों का चयन किया. आज यही बच्चे श्वेता के घर आकर संगीत की बारीकियां सीख रहे हैं.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः म्यूजिक टीचर श्वेता रश्मि दास के साथ छात्राओं से खास बातचीत (ETV Bharat)

तकनीकी ट्रेनिंग पर जोर

श्वेता का मानना है कि सिर्फ गाना सिखाना काफी नहीं है. अगर बच्चे तकनीकी रूप से प्रशिक्षित हों तो वे किसी भी मंच पर आत्मविश्वास से परफॉर्म कर सकते हैं. वो कहती हैं कि ये बच्चे बेहद टैलेंटेड हैं. अगर इन्हें तकनीक और सही दिशा मिले तो ये किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर चमक सकते हैं. वो बच्चों को रियाज, सुर-ताल की समझ और प्रस्तुति की कला सिखाती हैं. उनका लक्ष्य है कि इन बच्चों को सिर्फ शौकिया गायक नहीं बल्कि प्रोफेशनल स्तर का कलाकार बनाया जाए.

मुंबई से रांची तक का सफर

श्वेता रश्मि दास की यात्रा भी कम दिलचस्प नहीं रही. साल 2004-05 में वो मुंबई शिफ्ट हुईं. वहां भी उन्होंने बच्चों को ट्रेनिंग दी और कई बच्चों को मंच तक पहुंचाया. लेकिन कोविड महामारी के दौरान जिंदगी में उथल-पुथल हुई और श्वेता रांची लौट आईं. यहां आकर उन्होंने फिर से वही काम शुरू किया लेकिन इस बार खासतौर से सरकारी स्कूलों के गरीब बच्चों को इसके लिए चुना.

संगीत का प्रशिक्षण लेतीं छात्राएं (ETV Bharat)

मजदूरी से संगीत तक!

उनके पास आने वाले बच्चों की कहानियां दिल छू लेती हैं. कोई अपने माता-पिता के साथ खेतों में काम करता था, कोई ईंट-भट्टे या ढाबों पर मजदूरी करने लगा था. गरीबी और जिम्मेदारियों के कारण ये बच्चे बचपन से ही बोझ ढो रहे थे. श्वेता ने इन्हें न सिर्फ संगीत से जोड़ा बल्कि बाल मजदूरी से निकालकर मुख्यधारा में लौटने का रास्ता भी दिखाया. मेरा सपना है कि कोई भी बच्चा मजदूरी न करे, बल्कि अपनी पहचान सुर और संगीत से बनाए। अगर समय मिले तो किताबों और स्कूल के साथ-साथ संगीत भी सीखें.

बच्चों की नजर में ‘मां’

श्वेता के पास ट्रेनिंग लेने वाले बच्चे उन्हें सिर्फ ‘मैडम’ नहीं बल्कि ‘मां’ मानते हैं. एक बच्ची ने कहा मैडम हमें संगीत तो सिखाती ही हैं लेकिन मां जैसा प्यार भी देती हैं. एक और बच्ची बताती है कि श्वेता मैं पहले स्कूलों में पहुंची फिर उनका ट्रायल लिया गया फिर अपने ही घर में बुलाकर उन्हें म्यूजिक सिखाया जा रहा है. आज के जमाने में ऐसे टीचर तो क्या ऐसे लोग मिलना मुश्किल है. एक छोटी सी बच्ची ने एक बड़ी बात कह दी आगे कहती है क्यों म्यूजिक के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहती है और बेहतर करना चाहती है. बच्चों की यह बदलती सोच श्वेता के लिए सबसे बड़ा इनाम है.

बच्चों को गाना सिखातीं श्वेता रश्मि दास (ETV Bharat)

भविष्य की योजना

श्वेता चाहती हैं कि ये बच्चे भविष्य में सरकारी और निजी मंचों पर गाएं, संगीत को करियर बनाएं और अपने पैरों पर खड़े हों. उनका कहना है कि सरकारी क्षेत्र में भी संगीत से जुड़ी कई वैकेंसी हैं. अगर बच्चों को तकनीकी प्रशिक्षण मिले तो वे वहां भी पहुंच सकते हैं. साथ ही, कई सरकारी-गैरसरकारी कार्यक्रमों में संगीत की जरूरत होती है. श्वेता चाहती हैं कि इन बच्चों को वहां मौके मिलें और वे आत्मनिर्भर बनें.

पॉजिटिविटी का घर

श्वेता मानती हैं कि जब ये बच्चे उनके घर आते हैं तो साथ में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं. वह कहती हैं कि बच्चों के आने से घर में रौनक रहती है, मुझे कोई परेशानी नहीं होती. बल्कि लगता है कि मैं सही दिशा में काम कर रही हूं.

गाने की प्रैक्टिस करती छात्राएं (ETV Bharat)

समाज के लिए संदेश

आज के दौर में जहां लोग शिक्षा और कला को महंगे कोर्स और बिजनेस में बदल चुके हैं. वहां श्वेता रश्मि दास का यह नि:स्वार्थ प्रयास प्रेरणा देता है. वे बच्चों से एक रुपये तक नहीं लेतीं, बल्कि उन्हें बेहतर भविष्य की राह दिखाती हैं. उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि अगर एक शख्स ठान ले तो समाज में कितना बदलाव ला सकता है.

