हिमाचल की अनूठी रामलीला: नाटक में 113 वर्षों से गूंज रही जय श्री राम में हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल

उत्तर भारत के मशहूर रामलीला में शुमार श्री राम नाटक डियारा सेक्टर बिलासपुर गंगा-जमुनी तहजीब के लिए भी प्रसिद्ध है. नाटक में कई मुस्लिम किरदार.

Shri Ram natak Diara Sector Bilaspur
श्री राम नाटक डियारा सेक्टर बिलासपुर (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 7:53 PM IST

13 Min Read
बिलासपुर (शुभम राही): जहां देश के कुछ हिस्सों में धर्म और आस्था को लेकर तनाव की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर जिला एक अनोखी और प्रेरणादायक मिसाल पेश कर रहा है. यहां की ऐतिहासिक रामलीला न केवल धार्मिक उत्सव का प्रतीक है, बल्कि हिंदू-मुस्लिम एकता का जीवंत उदाहरण भी है. 113 वर्षों की यह परंपरा, जो अब एक अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर बन चुकी है, यह दर्शाती है कि धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि समर्पण, सहयोग और भाईचारे से समाज आगे बढ़ता है. 22 सितंबर से जहां देशभर में शारदीय नवरात्रि का पर्व शुरू होगा और जगह-जगह रामलीलाओं का मंचन हो रहा है, तो बिलासपुर के डियारा सेक्टर में आयोजित होने वाली रामलीला देश-दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनकर उभर रही है.

113 वर्षों से श्री राम नाटक का मंचन

बिलासपुर की रामलीला की सबसे खास बात यह है कि यहां मंचन करने वाले कलाकारों में करीब एक-चौथाई भागीदारी मुस्लिम समुदाय की होती है. यह परंपरा कोई हाल की शुरुआत नहीं है, बल्कि बीते 113 वर्षों से निरंतर चलती आ रही है. इस रामलीला में मुस्लिम कलाकारों ने भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, रावण, कुंभकरण, शबरी, सुलोचना, ताड़का जैसे कई अहम किरदार निभाए हैं.

श्री राम नाटक (ETV Bharat)

श्री राम नाटक में सभी धर्मों के लोगों की निस्वार्थ भागीदारी

अमजद हुसैन (शाह जी), मोहम्मद युनुस, महबूब खान, नईम, इब्राहिम, साजिद खान, इमरान, आसिफ, उस्मान शेख जैसे अनेक मुस्लिम कलाकारों ने न सिर्फ धार्मिक पात्रों को जीवंत किया बल्कि रामायण के मूल संदेश–धर्म, करुणा और न्याय को जनमानस तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई. इन कलाकारों की कला, समर्पण और अनुशासन को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वे किसी अन्य धर्म से हैं. मंच पर हर दृश्य के बाद जब जय श्रीराम के नारों की गूंज उठती है, तो उसमें मुस्लिम दर्शकों की भागीदारी भी पूरे जोश के साथ होती है.

Shri Ram natak Diara Sector Bilaspur
श्री राम नाटक में एक मंच में कई धर्मों के लोग (ETV Bharat)

कहलूर रियासत के अंतिम राजा के समय श्री राम नाटक की शुरुआत

श्री राम नाटक के पुराने सदस्यों के अनुसार, बिलासपुर की इस रामलीला का प्रारंभ कहलूर रियासत के अंतिम राजा आनंद चंद के समय हुआ था. उस दौर में रामलीला का मंचन जसवंत सिंह की संवाद शैली में किया जाता था, जिसमें हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं का समावेश रहता था. रामलीला का पहला मंचन गोहर बाजार चौक से हुआ, फिर इसे कॉलेज मैदान में स्थानांतरित किया गया. भाखड़ा बांध के निर्माण के बाद जब पुराना बिलासपुर शहर गोविंद सागर झील में डूब गया, तब भी रामलीला की परंपरा को नहीं तोड़ा गया. इसे डियारा सेक्टर में स्थानांतरित कर नए सिरे से शुरू किया गया, और तब से यह सिलसिला आज तक बिना रुके जारी है.

Shri Ram natak Diara Sector Bilaspur
113 वर्षों से श्री राम नाटक का मंचन (ETV Bharat)

मुस्लिम समुदाय के कलाकारों ने निभाए हैं भगवान राम का किरदार

वहीं, इस रामलीला में काम करने वाले हर कलाकार की पहचान उसके धर्म से नहीं, बल्कि उसके समर्पण, अभिनय और सेवा भावना से होती है. श्री राम नाटक समिति से जुड़ा हर व्यक्ति निस्वार्थ भाव से इस सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं. चाहे वह कलाकार हो, वेशभूषा निर्माता हो, संगीतकार हो या फिर मंच सजाने वाले लोग-हर कोई बिना किसी भेदभाव के अपना योगदान देता है. बीते वर्षों में शब्बीर कुरैशी, शकील मोहम्मद, सतीम मोहम्मद, इमरान और कई अन्य मुस्लिम भाइयों ने पर्दे के पीछे रहकर भी रामलीला की सफलता में अहम भूमिका निभाई.

Shri Ram natak Diara Sector Bilaspur
113 वर्षों से श्री राम नाटक का मंचन (Source- Shri Ram Natak Samiti Diara Sector)

रामलीला की मूल आत्मा आज भी पारंपरिक

स्थानीय लोगों के अनुसार, बिलासपुर की रामलीला को इतने वर्षों में आधुनिक रूप जरूर दिया गया है, लेकिन इसकी मूल आत्मा आज भी पारंपरिक है. यहां 60 दृश्य तैयार किए जाते हैं, जिनमें 20 स्वयं लिखे और स्वरबद्ध भजन शामिल होते हैं. हर दृश्य की स्क्रिप्ट पूर्णतया शुद्ध हिंदी में होती है और संवादों में नाटकीयता के साथ-साथ अध्यात्म का भी समावेश होता है. प्रसंग चाहे रावण-वध का हो या सीता-हरण का, कलाकारों का अभिनय दर्शकों को भावविभोर कर देता है. हर साल हजारों दर्शक इसे देखने आते हैं और इनमें सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं.

Shri Ram natak Diara Sector Bilaspur
कहलूर रियासत के अंतिम राजा के समय श्री राम नाटक की शुरुआत (Source- Shri Ram Natak Samiti Diara Sector)

'रामलीला में मिट जाता है श्री राम और रहमान का फर्क'

श्री राम नाटक समिति का कहना है कि, बिलासपुर की रामलीला में राम और रहमान का फर्क मिट जाता है. मंच पर ताड़का का किरदार निभाने वाला कलाकार इमरान होता है, तो शबरी बनती हैं इब्राहिम. रावण का संवाद बोलने वाला नईम होता है, तो श्री राम का नाम जयघोष करने वाला भी मुस्लिम समुदाय का भाई होता है. यही है गंगा-जमुनी तहज़ीब, जो सदियों से भारत की पहचान रही है.

Shri Ram natak Diara Sector Bilaspur
उत्तर भारत के मशहूर नाटकों में शामिल श्री राम नाटक (ETV Bharat)

नाटक में परंपरा के साथ-साथ आधुनिकता का समावेश

आज की युवा पीढ़ी भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है. मॉडर्न सोच और तकनीकी संसाधनों के साथ युवा कलाकार रामलीला को और भी आकर्षक बना रहे हैं. प्रोजेक्टर, ध्वनि प्रभाव, विशेष लाइटिंग और डिजिटल बैकड्रॉप के जरिए इसे एक आधुनिक प्रस्तुति का रूप दिया गया है, लेकिन भाईचारे और सौहार्द का मूल भाव आज भी वैसा ही है. वहीं, जब देश में छोटी-छोटी बातों पर धार्मिक कटुता का माहौल बनता है, तब बिलासपुर की यह रामलीला हमें यह सिखाती है कि धर्म नहीं, बल्कि इंसानियत और एकता सबसे ऊपर है. यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समरसता और सामाजिक सौहार्द का उत्सव है, जो 112 वर्षों से देश को प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश देता आ रहा है.

Shri Ram natak Diara Sector Bilaspur
श्री राम नाटक में एक मंच में कई धर्मों के लोग (ETV Bharat)

उत्तर भारत के मशहूर नाटकों में शुमार है रामलीला

वहीं, श्री राम नाटक समिति डियारा से 15 वर्षों से जुड़े रहने और 8 साल से भगवान श्रीराम का किरदार निभाने वाले नवीन सोनी कहते हैं, "श्रीराम नाटक डियारा सेक्टर उत्तर भारत का मशहूर नाटक है. यह एक सदी से भी अधिक समय से निर्विघ्न होती चली आ रही है. इसमें सभी धर्मों के लोग एकत्र होकर कार्य करते हैं. हिंदू, मुस्लिम सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग एकत्र होकर मिलजुलकर भाईचारा के साथ श्री राम नाटक में कार्य करते हैं. सदियों से चली आ रही इस राम नाटक में इतिहास और परंपरा दोनों का सम्मिलित रूप आपको योगदान देखने को मिलेगा. इसको इस तरीके से संजोया गया है कि हमारे राम नाटक का इतिहास भी बना रहे और जो हमारी पौराणिक परंपरा एवं लोक संस्कृति है वो भी इसमें बनी रहे. नाटक के माध्यम से मुझे श्री राम जी के किरदार निभाने का सौभाग्य मिला है, इसके लिए आप सभी का अभिनंदन."

'हिंदू-मुस्लिम मिलकर नाटक के लिए करते हैं काम'

श्री राम नाटक समिति डियारा सेक्टर के साथ लंबे समय से जुड़े बिलासपुर निवासी अभिषेक डोगरा कहते हैं, "डियारा श्री राम नाटक उत्तर भारत की बहुत ही प्रसिद्ध रामनाटक है और अपनी पौराणिक संस्कृति को बहुत ही आगे ले जाने के लिए कार्यरत है. इस राम नाटक की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां सभी धर्मों के लोग कार्य कर रहे हैं, चाहे वो स्टेज का कार्य हो चाहे वो कलाकार हों. यहां हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारा भाईचारा भी बढ़ता है. ऐसे में अधिक से अधिक लोग आकर इस नाटक को देखें."

निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं कलाकार

वहीं, डियारा के रहने वाले और श्री राम नाटक में सुग्रीव का किरदार निभाने वाले रोहनप्रीत सिंह कहते हैं, "मैं पिछले 2 साल से सुग्रीव जी का किरदार निभा रहा हूं. इस नाटक के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. दिन-रात सेवा-भाव में लगे रहते हैं."

Shri Ram natak Diara Sector Bilaspur
श्री राम नाटक समिति के सुनहरे पल (Source- Shri Ram natak Diara Sector)

एक मंच पर दिखते हैं सर्वधर्म के लोग

श्री राम नाटक समिति डियारा सेक्टर के पुराने सदस्यों में शुमार कुलभूषण चिब्बा कहते हैं, "इस वर्ष बड़ा ही गौरव का क्षण है. इस वर्ष यह श्रीराम नाटक समिति का गौरवमयी 113वां वर्ष है. यह एक ऐतिहासिक क्षण है. इस श्री राम नाटक में सर्वधर्म प्रवर्तक का एक श्लोक हैं. इस नाटक में न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम, सिख ईसाई सभी धर्म-मजहब के लोग एक मंच पर एकत्रित होकर श्री राम लीला का मंचन पूरी आत्मीयता के साथ करते हैं. आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कभी हिंदू या सनातन धर्म के लोग ही नाटक के विभिन्न किरदार में ढले हों. इसलिए 113 वर्षों का ये गौरवमयी क्षण और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है."

Shri Ram natak Diara Sector Bilaspur
श्री राम नाटक की गौरवमयी परंपरा (Source- Shri Ram Natak Samiti Diara Sector)

समय के साथ-साथ अलग-अलग किरदार में ढल जाते हैं कलाकार

श्री राम नाटक समिति डियारा सेक्टर के सदस्य गोपाल हंस कहते हैं, "हमारा यह राम नाटक उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध राम नाटक है जो एक सदी से अधिक समय से निरंतर चलता आ रहा है. इस नाटक में सभी धर्मों के लोग भाग लेते हैं और भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं. मैं श्री राम नाटक डियारा सेक्टर में पिछले 15 वर्षों से जुड़ा हूं. भगवान शिव, राजा दशरथ, हनुमान जी और पिछले तीन साल से रावण का किरदार निभा रहा हूं."

Shri Ram natak Diara Sector Bilaspur
श्री राम नाटक देखने लिए भारी संख्या में पहुंचते हैं लोग (ETV Bharat)

परंपरा और इतिहास से रूबरू कराती है रामलीला

बिलासपुर के रहने वाले सुरेंद्र गुप्ता कहते हैं, "श्रीराम नाटक समिति 113 साल का स्वर्णिम इतिहास रचने जा रहा है. हमारी आने वाली पीढ़ियों को श्रीराम समिति परंपरा और इतिहास से रूबरू कराती है. नाटक के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि श्री राम जी के जैसे परिवार में रहकर परिवार को कैसे एकजुट रखना है और प्यार एवं समभाव बनाए रखना है. इस नाटक की स्क्रिप्ट यहीं के लोगों के द्वारा लिखी गई है. इसमें जो भजन आदि गाए जाते हैं वह नाटक समिति के पुराने और नए कलाकारों के द्वारा निर्मित हैं. बड़े ही प्रेम भाव के साथ श्री राम नाटक का संचालन किया जाता है. इस श्री राम नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सभी धर्मों के लोग बड़े ही प्रेम के साथ किरदार निभाते हैं. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं अन्य धर्मों के लोगों के द्वारा प्रेम-भाव के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है."

Shri Ram natak Diara Sector Bilaspur
श्री राम नाटक में सभी धर्मों के लोगों की भागीदारी (Source- Shri Ram Natak Samiti Diara Sector)

नाटक में पुराने और नए कलाकारों के बीच गजब का तालमेल

श्री राम नाटक में मंत्री एवं राजा का किरदार निभाने वाले कलाकार पारस गौतम कहते हैं कि, "हमारा यह श्रीराम नाटक 113 वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है. श्री राम नाटक समिति का मंचन विशेष उत्साह के साथ किया जाता है. पिछले 2 वर्षों से हम नए चेहरे की तलाश में हैं और बहुत से कलाकारों को बदला गया है, इस नाटक में बहुत से नए कलाकारों को शामिल किया गया है. पुराने कलाकार जो लंबे से अपनी सेवा दे रहे थे, उनकी जगह पर नए कलाकार सेवा दे रहे हैं."

Shri Ram natak Diara Sector Bilaspur
उत्तर भारत के मशहूर नाटकों में शामिल श्री राम नाटक (ETV Bharat)

क्या कहते हैं श्री राम नाटक समिति बिलासपुर के प्रधान?

"यह रामलीला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, यह हमारी साझी संस्कृति और भाईचारे की परंपरा का प्रतीक है. हमारे लिए हर कलाकार एक परिवार का हिस्सा है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो. समिति के सभी कार्यकर्ता दिन-रात इस कार्यक्रम को बेहतर करने के लिए जुड़े हुए हैं. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग यहां पर इस आयोजन को बड़ी दिलचस्पी से निभाते आ रहे हैं." - अजय कुमार, प्रधान, श्री राम नाटक समिति

क्या कहते हैं ताड़का का किरदार निभाने वाले इमरान?

वर्तमान में ताड़का का किरदार निभाने और साल 2002 से भी पहले से श्री राम नाटक समिति डियारा सेक्टर से जुड़े इमरान कहते हैं, "मैं लंबे समय से श्री राम नाटक समिति से जुड़ा हुआ हूं. जब हम पहले छोटे थे तो छोटे-मोटे किरदार किया करते थे. जैसे-जैसे बड़े होते गए बड़े-बड़े रोल करने लगे. वर्तमान में मैं ताड़का का अभिनय करता हूं. पहले छोटे-मोटे रोल करते थे, जैसे राजा दशरथ के राज सभा में बैठना. बस ऐसे ही राजा वाले रोल करते थे. हमारे घर से भी कई लोग इस नाटक से जुड़े हुए थे. मेरे पिता भी इस नाटक समिति से जुड़े हुए थे."

Shri Ram natak Diara Sector Bilaspur
राजा का किरदार निभाने वाले आकिब हुसैन और ताड़का का किरदार निभाने वाले इमरान खान (ETV Bharat)

आकिब हुसैन की चाहत, नाटक समिति से जुड़ें बेटे

राजा का किरदार निभाने वाले आकिब हुसैन कहते हैं, "साल 2002 से मैं इस नाटक समिति से जुड़ा हुआ हूं. यूं कहें कि मैं बचपन से ही इस नाटक समिति से जुड़ा हुआ हूं. पहले हनुमान जी का किरदार कर लेते थे. मेरे परिवार में मेरे दादा जी भी नाटक समिति से जुड़े हुए थे. मेरे दादा जी का किरदार पर्दे के पीछे का था, वो लाइट का काम संभालते थे. हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में हमारे बच्चे भी इस समिति से जुड़कर अपनी सेवा दें."

Shri Ram natak Diara Sector Bilaspur
बेहद खास है श्री राम नाटक (ETV Bharat GFX)

श्री राम नाटक समिति डियारा सेक्टर एक परिचय

बता दें कि, श्री राम नाट का मंचन हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के डियारा सेक्टर में होता है. इसकी शुरुआत लगभग 1913 ईसवी में हुई. इस नाटक में प्रसिद्ध भूमिका निभाने वाले मुस्लिम कलाकारों में अमजद हुसैन, मोहम्मद युनुस, नईम, महबूब खान, इमरान, साजिद खान, आसिफ, उस्मान शेख शामिल हैं. इस नाटक में कुल 60 दृश्य हैं और 20 भजन स्वरबद्ध किए गए हैं. इस नाटक की शब्दावली हिंदी, उर्दू, फारसी के मिश्रण से संवाद शैली के रूप में लिखी गई है. श्री राम नाटक समिति बिलासपुर के द्वारा इसका मंचन का किया जाता है.

