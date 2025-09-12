तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी,वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से फिर शुरू होगी
श्राइन बोर्ड ने एलान किया है कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से फिर प्रारंभ होगी.
Published : September 12, 2025 at 5:17 PM IST
जम्मू : माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है. माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर की 19 दिनों से स्थगित चल रही तीर्थयात्रा रविवार 14 सितंबर से फिर शुरू हो जाएगी. वहीं शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है. इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं.
बता दें कि 26 अगस्त को भूस्खलन होने के बाद से यात्रा को स्थगित कर दिया गया था. वहीं भूस्खलन की घटना में 34 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी जबकि 20 अन्य घायल हो गए थे.
Jai Mata Di— Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board (@OfficialSMVDSB) September 12, 2025
Vaishno Devi Yatra to Resume from September 14 (Sunday), subject to favourable weather conditions.
For details/bookings, please visit https://t.co/cdRLtcFYSM#JaiMataDi #SMVDSB #YatraUpdate
इस बारे में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘जय माता दी! वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर (रविवार) से फिर से शुरू होगी, जो मौसम की अनुकूल स्थितियों पर निर्भर करेगी.’’ साथ ही उसने कहा कि विवरण और बुकिंग के बारे में जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइट देखें.
श्राइन बोर्ड ने कहा कि खराब मौसम के अलावा मंदिर तक जाने वाले मार्ग की जरूरी मरम्मत की वजह से यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित करना जरूरी था. लेकिन मौसम अनुकूल रहने पर यात्रा निर्धारित समय पर फिर से प्रारंभ होगी.
श्राइन बोर्ड के प्रवक्ता ने यात्रा के मद्देनजर तीर्थयात्रियों को वैध पहचान पत्र साथ रखने के साथ ही निर्धारित मार्ग का ही अनुसरण करने तथा कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की अपील की है.
इसने कहा, ‘‘पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता के लिए आरएफआईडी आधारित निगरानी अनिवार्य रहेगी. सीधे अद्यतन जानकारी, बुकिंग सेवाओं और हेल्पलाइन सहायता के लिए, श्रद्धालुओं को श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.’’
इसके अलावा श्राइन बोर्ड ने यात्रा के स्थगित रहने की अवधि के दौरान धैर्य और समझदारी दिखाने के लिए सभी श्रद्धालुओं के प्रति आभार जताया. प्रवक्ता ने कहा, ‘‘यात्रा का फिर से शुरू होना हमारी सामूहिक आस्था और दृढ़ता की पुष्टि है. बोर्ड इस पवित्र तीर्थयात्रा की पवित्रता, सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने को लेकर प्रतिबद्ध है.’’
ये भी पढ़ें- वैष्णो देवी भूस्खलन में अब तक 35 की मौत, जम्मू में बारिश का रिकॉर्ड टूटा, नेशनल हाईवे बंद