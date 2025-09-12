ETV Bharat / bharat

तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी,वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से फिर शुरू होगी

श्राइन बोर्ड ने एलान किया है कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से फिर प्रारंभ होगी.

Vaishno Devi temple, Katra
वैष्णो देवी मंदिर, कटरा (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2025 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू : माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है. माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर की 19 दिनों से स्थगित चल रही तीर्थयात्रा रविवार 14 सितंबर से फिर शुरू हो जाएगी. वहीं शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है. इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं.

बता दें कि 26 अगस्त को भूस्खलन होने के बाद से यात्रा को स्थगित कर दिया गया था. वहीं भूस्खलन की घटना में 34 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी जबकि 20 अन्य घायल हो गए थे.

इस बारे में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘जय माता दी! वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर (रविवार) से फिर से शुरू होगी, जो मौसम की अनुकूल स्थितियों पर निर्भर करेगी.’’ साथ ही उसने कहा कि विवरण और बुकिंग के बारे में जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइट देखें.

श्राइन बोर्ड ने कहा कि खराब मौसम के अलावा मंदिर तक जाने वाले मार्ग की जरूरी मरम्मत की वजह से यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित करना जरूरी था. लेकिन मौसम अनुकूल रहने पर यात्रा निर्धारित समय पर फिर से प्रारंभ होगी.

श्राइन बोर्ड के प्रवक्ता ने यात्रा के मद्देनजर तीर्थयात्रियों को वैध पहचान पत्र साथ रखने के साथ ही निर्धारित मार्ग का ही अनुसरण करने तथा कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की अपील की है.

इसने कहा, ‘‘पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता के लिए आरएफआईडी आधारित निगरानी अनिवार्य रहेगी. सीधे अद्यतन जानकारी, बुकिंग सेवाओं और हेल्पलाइन सहायता के लिए, श्रद्धालुओं को श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.’’

इसके अलावा श्राइन बोर्ड ने यात्रा के स्थगित रहने की अवधि के दौरान धैर्य और समझदारी दिखाने के लिए सभी श्रद्धालुओं के प्रति आभार जताया. प्रवक्ता ने कहा, ‘‘यात्रा का फिर से शुरू होना हमारी सामूहिक आस्था और दृढ़ता की पुष्टि है. बोर्ड इस पवित्र तीर्थयात्रा की पवित्रता, सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने को लेकर प्रतिबद्ध है.’’

ये भी पढ़ें- वैष्णो देवी भूस्खलन में अब तक 35 की मौत, जम्मू में बारिश का रिकॉर्ड टूटा, नेशनल हाईवे बंद

For All Latest Updates

TAGGED:

VAISHNO DEVI YATRA TO RESUMEJAMMU KATRAVAISHNO DEVI PILGRIMAGEMATA VAISHNO DEVI SHRINEMATA VISHNO DEVI YATRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.