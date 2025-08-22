नालंदा : एक छोटा काम भी बड़ा असर छोड़ सकता है, बिहार के नालंदा जिले के श्रवण कुमार की कहानी कुछ ऐसा ही बताती है. करीब 35 साल पहले रामजी शाह रोजी रोटी के लिए तमिलनाडु जा रहे थे, राजगीर से पटना के लिए उन्हें बस लेना था, पत्नी और एक साल का बच्चा भी साथ में था, जिसे भूख लगी थी, वो दूध के लिए रो रहा था.
पास ही एक चाय की दुकान थी, बहुत देर से चाय वाला बच्चे को रोता हुआ देख रहा था, उससे रहा नहीं गया, एक ग्लास में दूध लेकर वो रामजी के पास गया और कहा कि बच्चे को पिला दो, उसे भूख लगी है. दूध पीकर बच्चा चुप हो गया.
राजगीर के श्रवण कुमार (चाय वाला) अपने आस पास रोज ऐसे परिवार को देखते थे, जिनके बच्चे दूध के लिए रोते थे. इस घटना के बाद श्रवण को एहसास हुआ कि बच्चों के लिए दूध कितना जरूरी है, खासकर ऐसी कठिन परिस्थिति में. यह बात राजगीर के चायवाले श्रवण कुमार के दिल को छू गई. उन्होंने लोगों की मदद करने की ठानी.
कैसे आया नेक आइडिया? : काफी सोच विचार के बाद श्रवण कुमार को आइडिया सूझा. उन्होंने अपनी चाय की दुकान पर 18 महीनों तक के बच्चों के लिए मुफ्त में दूध देना शुरू किया. हालांकि इसमें उनके काफी पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन फायदा-नुकसान की परवाह किए बगैर यह सिलसिला साल 1990 से आज भी लगातार जारी है.
कभी कुछ लोग एक ग्लास दूध के बदले उन्हें पैसा देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. श्रवण कुमार का कहना था, कि ''मैंने यह इंसानियत के लिए शुरू किया, यह व्यक्तिगत सेवा है.''
कहां है श्रवण टी स्टॉल? : साल 2000, एक हादसे में श्रवण कुमार की मौत हो गई, लेकिन उनके जाने के बाद भी इस नेक काम को उनके भाई रंजीत कुमार ने आगे बढ़ाया. आज रंजीत कुमार उर्फ 'टुन्ना बाबा' 18 महीने तक के बच्चों को मुफ्त में दूध बांटते हैं. जिस नेक काम को श्रवण कुमार ने शुरू किया, राजगीर बस स्टैंड पर 'श्रवण कुमार टी स्टॉल' ने इस परंपरा को जारी रखा है.
35 साल पहले क्या हुआ था? : श्रवण कुमार के भाई बताते हैं कि, आज से करीब 35 साल पहले यहां मलमास मेला लगा था, बस स्टैंड पर अच्छी खासी भीड़ थी. पास में ही एक परिवार बस के इंतजार में था, महिला के गोद में बच्चा रो रहा था, श्रवण भैया ने जब उनसे पूछा कि ''बच्चा क्यों रो रहा है?.'' महिला के पति ने बताया कि ''बच्चे को भूख लगी है. घर से बोतल में दूध लाए थे, वो खत्म हो गया, बच्चे की मां को दूध नहीं होता है और बाहर का दूध पिला नहीं सकते हैं.''
उन्होंने आगे बताया कि, इसके बाद श्रवण भैया ने चाय बनाने के लिए जो दूध रखा था, उसे गर्म किया और फिर परिवार को दिया. दूध पीने के बाद बच्चा चुप हो गया. वाकई उसे भूख लगी थी.
रंजीत कुमार ने बताया कि 1990 से शुरू हुआ यह सिलसिला अब तक जारी है. आगे भी चलता रहेगा. बच्चे भगवान का रूप होते हैं. जितना बन पड़ता है, उतना करते हैं. कोशिश यही रहती है कि कोई मायूस होकर न लौटे. मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है.
''आम दिनों में 4 लीटर जबकि ठंड के मौसम 10 लीटर से अधिक दूध बांट देते हैं. इससे आत्म संतुष्टि मिलती है. बड़े लोगों को भोजन आसानी से मिल जाता है, लेकिन बच्चों के लिए काफी मुश्किल होती है. इसलिए यह काम सेवा भाव से जारी है. अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा इसके लिए खर्च करते हैं.'' - रंजीत कुमार, चायवाला
नेक काम की हर ओर हो रही सराहना: राजगीर बस स्टैंड पर श्रवण चाय दुकान देखी जा सकती है, यहां एक बोर्ड लगा है जिसपर मुफ्त दूध देने की सेवा का जिक्र है. लिखा है, ''जन्म से 18 माह के बच्चों को दूध यहां मुफ्त में मिलता है.'' कई परिवारों के लोग खुशी-खुशी इस सेवा का लाभ उठाते हैं. 'श्रवण टी स्टॉल' की इस कार्य की सराहना स्थानीय लोग और यहां आने वाले पर्यटक भी करते हैं.
''इस दुकान पर हम लोग सालों से चाय पी रहे है. यहां बच्चों को मुफ्त में दूध मिलता है. जो लोग पैसा देने की कोशिश करते है, उनसे कहा जाता है कि पैसा दीजिएगा तो दूध नहीं मिलेगा. यहां 365 दिन दूध मिलता है, रात 10 बजे तक चाय दुकान खुली रहती है''. - राजीव कुमार, स्थानीय, राजगीर
आखिर में रंजीत कहते हैं कि ''बड़े भईया ने जो यह नेक काम शुरू किया था, जब तक मैं जिंदा हूं, मासूम बच्चों को दूध हर हाल में मिलेगा.''
नोट : क्या आपको यह कहानी पसंद आई?. आप अपनी बात साझा करना चाहते हैं? तो ETV Bharat Bihar के Facebook https://www.facebook.com/ETVBharatBihar/ और Twitter https://x.com/ETVBharatBR पर हमसे जुड़ें. WhatsApp पर सकारात्मक खबरें पाने के लिए यहां https://whatsapp.com/channel/0029Va9MWflHLHQR5RzJdJ2c क्लिक करें.
ये भी पढ़ें : यहां मरीज नहीं शौचालय का इलाज होता है, जानें 'टॉयलेट क्लिनिक' की कहानी
ये भी पढ़ें : 23 साल से पेड़ के नीचे स्कूल, चबूतरे पर 5 ब्लैकबोर्ड, बिहार में शिक्षा का ये कैसा मॉडल?
ये भी पढ़ें : बिहार के 'मनोज शर्मा'... 12th Fail फिल्म से मिलती-जुलती है इनकी IAS बनने की कहानी
ये भी पढ़ें : धरती निगल गई भाई-बहन को, बना दिया मंदिर! जानिए बिहार के रहस्यमयी मंदिर की कहानी
ये भी पढ़ें : ट्रेन रुकती है, लेकिन लोग नहीं! बिहार के हॉन्टेड हॉल्ट की कहानी