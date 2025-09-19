ETV Bharat / bharat

कम हाइट और ऊंचे हौसले! रीता रानी गया पितृपक्ष में लोगों की सेवा कर हर किसी को बनी रहीं मुरीद

उनकी हाइट भले ही होटी है, पर सोच इतनी बड़ी है कि बड़े-बड़े नतमस्तक हो जाते हैं. कहानी रीता रानी की.

Short height Rita Rani
लोगों को गंतव्य तक पहुंचाती रीता रानी (ETV Bharat)
Published : September 19, 2025 at 7:28 PM IST

8 Min Read
रिपोर्ट: सरताज अहमद

गया : एक ढाई फिट की महिला गया के पितृपक्ष मेला स्थित संवाद सदन में बनाए गए व्हीलचेयर सेंटर पर दिखाई पड़ती हैं. यहां से वो दिव्यांग, वृद्ध श्रद्धालुओं को व्हीलचेयर पर बैठाकर मंदिर या फिर पिंड वेदियों तक पहुंचाती हैं. उनके इस कार्य से हर कोई प्रभावित है.

दरअसल, मोक्ष नगरी गयाजी में पितरों की मोक्ष का सबसे बड़ा आयोजन हुआ है. देश दुनिया से श्रद्धालु गयाजी पधार रहे हैं. किसी को कोई असुविधा नहीं हो, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार और प्रशासन की ओर से कई ठोस कदम उठाए गए हैं.

जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की ओर से सफाई कर्मचारी से लेकर हर तरह की सुविधा के लिए 25 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है. जो यहां पर आए श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं.

इन सब में श्रद्धालुओं के बीच एक महिला कर्मचारी सबसे अलग और विशेष हैं, जिन्हें देखने के लिए श्रद्धालु भी रुकते हैं. उनके साथ फोटो खिंचवाने, उनके बारे में जानने को वो इच्छुक नजर आते हैं. वो महिला ढाई फीट की रीता रानी हैं.

रीता रानी गया शहर के पीर मंसूर रोड की रहने वाली हैं. जो बोधगया प्रखंड में स्थित धनवा गांव के मध्य विद्यालय में शिक्षिका हैं. उन्हें दिव्यांगों, वृद्ध श्रद्धालुओं के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध कराने, उन्हें पिंडवेदियों तक पहुंचाने की ड्यूटी में लगाया गया है.

Short height Rita Rani
काम में जुटीं रीता रानी (ETV Bharat)

'आसान नहीं पर ना मुमकिन भी नहीं' : रीता रानी की हाइट भले ही ढाई फीट से कुछ ज्यादा है, लेकिन वो श्रद्धालुओं की सेवा 7 सितंबर से लगातार कर रही हैं. हालांकि उनके लिए ये आसान नहीं है, फिर भी वो जिला प्रशासन खासकर जिला अधिकारी शशांक शुभंकर को धन्यवाद कहती हैं. उनका मानना है कि प्रशासन ने उन्हें इस लायक समझा तभी तो श्रद्धालुओं की सेवा में तैनात किया है, उनके कद को प्रशासन ने सेवा में बाधा नहीं समझा जिसके लिए वो उत्साहित भी हैं.

''मैं समझ सकती हूं कि मुझे ये काम करना आसान नहीं है. मैं छोटे कद की हूं और यहां पर लाखों की भीड़ भी है. जिससे मुझे अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ता है. खुद को साबित करने के लिए ये काम मेरे लिए चुनौती भरा जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं. सिर्फ ड्यूटी समझ कर सेवा नहीं कर रही हूं. मेरे अंदर बचपन से वृद्ध, असहाय और दिव्यांगों की सेवा करने का जज्बा रहा है.''- रीता रानी, शिक्षिका

Short height Rita Rani
पितृपक्ष मेले में रीता रानी (ETV Bharat)

प्रति दिन 250 व्हीलचेयर का होता है इस्तेमाल : रीता रानी प्रसाद बताती हैं कि प्रतिदिन 200 से ढाई सौ लोगों को व्हीलचेयर की जरूरत पड़ती है. इनमें अधिकतर दिव्यांग और बूढ़े-बुजुर्ग श्रद्धालु होते हैं. अब तक वह खुद 1000 से अधिक असहाय दिव्यांग लोगों को मंदिर और घाटों तक पहुंचा चुकी हैं. उन्हें जिला प्रशासन की ओर से व्हीलचेयर सेंटर का इंचार्ज भी बनाया गया था लेकिन वह अपने केंद्र पर बैठकर ही सिर्फ कार्य नहीं करती, बल्कि वह खुद व्हीलचेयर पर श्रद्धालुओं को बैठाकर अपने से श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचाती हैं.

'श्रद्धालुओं को मेरे बारे में जानने की होती है ललक' : रीता रानी कहती हैं की पितृ पक्ष मेले में जब वह श्रद्धालुओं की सेवा के लिए इधर-उधर भागती हैं तो श्रद्धालु उन्हें गौर से देखते हैं, उनके बारे में जानने की भी वह इच्छा जाहिर करते हैं. बूढ़े-बुजुर्ग मेरा नाम, हम क्या करते हैं, इसके बारे में बड़े आदर से पूछते हैं, लेकिन हम उनसे सिर्फ हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगते हैं और आगे बढ़ जाते हैं.

''हमारे साथ काम कर रहे बच्चे उन्हें मेरे बारे में बताते हैं. श्रद्धालुओं की मेरे प्रति संवेदना होती है. कुछ ऐसे श्रद्धालु भी होते हैं जो मुझे मना करते हैं कि आप मुझे मत लेकर जाइए, मैं आप से कैसे काम करवा सकता हूं? तब मैं उन्हें कहती हूं कि मुश्किल सफर जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं. मैं बच्चों की तरह ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं भी हो सकती हूं, लेकिन मेरे जज्बे और हौसले इनसे कम बुलंद नहीं हैं.''- रीता रानी, शिक्षिका

Short height Rita Rani
सेवा में लगीं रीता रानी (ETV Bharat)

राजस्थान से आई थी ढाई फीट की श्रद्धालु : रीता रानी बताती हैं कि राजस्थान से एक महिला सरकारी अधिकारी अपने पितरों को मोक्ष दिलाने की कामना लेकर पिछले दिनों आई थीं. वो असहज महसूस कर रही थीं, तभी मेरी नजर उन पर पड़ी. मैं उनके पास गई तो पहले वो मुझे हैरानी से देखी फिर मैंने अपने बारे में बताया, उन्हें अपने साथ लेकर गई. वो मेरे कार्यों को देखकर काफी खुश हुईं. वह राजस्थान सरकार में सीडीपीओ के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और मेरे साथ फोटो भी खिंचवाया.

'मैडम मेरे लिए गुरु हैं' : एनसीसी के छात्र भी मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सेवा में लगाए गए हैं. एनसीसी के शुभम ने बताया कि रीता रानी पितृपक्ष मेला में दिव्यांगों और वृद्ध लोगों की मदद कर रही हैं. जो लोग बीमार हैं या फिर किसी आपातकालीन स्थिति में नजर आ रहे हैं उन्हें व्हीलचेयर पर बैठकर स्वास्थ्य कैंप तक भी पहुंचाती है. यहां मेले में सेक्टर के अनुसार अस्थाई स्वास्थ्य हेल्थ कैंप बनाए गए हैं. जहां लोगों को पहुंचाया जाता है. वो कहते हैं कि मुझे इनसे प्रेरणा मिली है, मैंने इन से कहा है कि अगले साल मेरा एनसीसी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, ऐसे में यहां मैं अगले साल नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मुझे भी सेवा के लिए अपने साथ अगले साल बुलाएं.

श्रद्धालु तारीफ करते नहीं थकते : बनारस से आए एक श्रद्धालु काशी नाथ ने कहा कि ये बधाई की पात्र हैं. भगवान विष्णु इनका जीवन सफल बनाए और खुशहाली दें. ये भी हमारे परिवार के एक सदस्य हैं, इनको कमजोर समझने वाले खुद दिल दिमाग से कमजोर होते हैं. ये ज्यादा सशक्त और सजग होते हैं. रीता रानी जैसी महिला तो सामाजिक रीतियों जो महिलाओं को कमजोर समझते हैं उनके मुंह पर तमाचा है. जो महिलाओं को कमजोर समझते हैं, वो रीता रानी के कार्यों को देखें.

Short height Rita Rani
पितृपक्ष में काम में लगीं रीता रानी (ETV Bharat)

मध्यप्रदेश से अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करने पहुंचे लल्ला सिंह राजपूत कहते हैं कि भगवान इनकी भला करें और ऐसी प्रेरणा सभी को दें. इस प्रकार की सेवा काफी बड़ी हो जाती है. लल्ला सिंह राजपूत के साथ उनकी पत्नी लाड कुमार बाई भी आई हैं, वो रीता रानी के बारे में कहती हैं कि भगवान उन्हें काफी मजबूत बनाया है. पहले लग रहा था कि कैसे घाट पर जाऊंगी, लेकिन यहां रीता रानी प्रसाद ने हम लोगों की सहायता की है. व्हीलचेयर पर बैठाकर हमें फल्गु घाट तक पहुंचा दिया. ये इनके अच्छे संस्कार ही हैं जो सेवा से नहीं रुकने देते हैं.

'हम लोगों का बढ़ता है उत्साह' : संवाद सदन की इंचार्ज (सीडीपीओ समाज कल्याण) मोना कहती हैं कि मैडम काफी अनुभवी हैं और हम लोगों को भी ये काम में सहायता करती हैं. पितृ पक्ष मेला में ये काफी सालों से सेवा कर रही हैं, तो इन्हें बहुत कुछ जानकारी भी है. मैडम दिव्यांग, वृद्ध और बीमार श्रद्धालुओं को व्हीलचेयर पर बैठाकर खुद भी ले जाती हैं. यहां व्हीलचेयर सेंटर ने तैनात दूसरे कर्मचारियों से भी काम करवाती हैं.

Short height Rita Rani
लोगों को गंतव्य तक पहुंचाती रीता रानी (ETV Bharat)

''इनकी सेवा उत्कृष्ठ रही है. मैडम के जज्बे के आगे कद काफी ऊंचा नजर आता है. इनके कद से इनके इंस्पिरेशन जज्बे का कोई लेना-देना नहीं है. यहां पर जितने भी आदरणीय लोग आते हैं. वह सब मैडम को देखकर उनकी काफी प्रशंसा करते हैं. रीता रानी मैडम हम सब महिलाओं के लिए भी प्रेरणा दायक हैं.''- मोना, संवाद सदन की इंचार्ज

सुबह 7 से शाम 7 तक रहती हैं नॉनस्टॉप : ऋतिक रोशन भी तीर्थ यात्रियों की सेवा में लगे हैं. कहते हैं कि वो रीता रानी के सेवा भाव से प्रभावित हुए हैं. मैडम का उद्देश्य है कि मेला क्षेत्र में जितने भी लोग आ रहे हैं, वह हमारे अतिथि हैं. यह सुबह 7:00 बजे यहां आती हैं और शाम 7:00 बजे अपने घर जाती है. कभी देर हो जाती है तो मैं खुद इन्हें इनके घर छोड़ने चला जाता हूं. मैडम के जज्बा हम लोगों को उत्साहित करता है.

अगर आप रीता रानी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें

