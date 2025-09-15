ETV Bharat / bharat

'हिंसक जंगली जानवरों को मारो गोली', केरल की वाम सरकार कानून लाने पर कर रही विचार

कोझिकोड : इंसानों के लिए खतरा पैदा करने वाले जंगली जानवरों को मारने के लिए केरल सरकार कानून लाना चाहती है. हालांकि, इस पर लंबी बहस हो सकती है.

केरल सरकार के हिंसक जंगली जानवरों को गोली मारने की अनुमति देने वाली मसौदा अधिसूचना से चक्किटापारा ग्राम पंचायत के निवासियों को बड़ी राहत मिली है. इस पंचायत के दस वार्डों के लोग लंबे समय से जंगली जानवरों के संघर्ष से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं.

पंचायत अध्यक्ष के. सुनील ने कहा कि सरकार की मसौदा अधिसूचना चक्किटापारा पंचायत द्वारा पारित साहसिक प्रस्ताव का प्रतिबिंब है. उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार ने लोगों की भावनाओं को समझते हुए इस विधेयक को आगे बढ़ाने का फैसला किया है.

चक्किटापारा का संघर्ष

पिछले डेढ़ दशक से, पहाड़ी इलाकों के लोग लगातार जंगली जानवरों के हमलों से जूझ रहे हैं. इस समस्या पर काबू पाने में नाकाम रहने पर, चक्किटापारा पंचायत ने 2 फरवरी, 2025 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मानव बस्तियों में घुसने वाले हिंसक जंगली जानवरों को गोली मारने का अधिकार दिया गया. सुनील ने कहा, "यह कोई भावनात्मक फैसला नहीं था, बल्कि लोगों के आजादी से जीने के अधिकार की लड़ाई थी."

इस प्रस्ताव ने पूरे केरल में भारी विवाद और व्यापक बहस को जन्म दिया. वन विभाग ने सुनील का मानद आजीवन वार्डन का अधिकार रद्द कर दिया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी सिफारिश की है. हालांकि, सुनील ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगों को स्वीकार करने से अब यह साबित होता है कि उनका संघर्ष जायज था.

मसौदा विधेयक के प्रावधान

जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों के बीच, केरल मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन करने वाले एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है. यह विधेयक मुख्य वन्यजीव वार्डन को उन हिंसक जंगली जानवरों को मारने का अधिकार देता है जो मनुष्यों पर हमला करते हैं या उन्हें घायल करते हैं.

वर्तमान में, केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना ऐसे जानवरों को मारना गैरकानूनी है. नए विधेयक का उद्देश्य इस देरी को दूर करना और अधिकारियों को मानव जीवन की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने का अधिकार देना है. बाघ, तेंदुए, जंगली सूअर और हाथी जैसे जानवर अक्सर रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं, जिससे जान-माल का खतरा होता है. सरकार मौजूदा कानूनों को इस स्थिति से निपटने के लिए अपर्याप्त मानती है.

वर्तमान में, किसी जंगली जानवर को मारने में लंबी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो आपात स्थिति में अव्यावहारिक होती हैं. इस संशोधन का उद्देश्य ऐसी कार्रवाइयों को सरल और तेज बनाना है.

मसौदा विधेयक में राज्य सरकार को जंगली सूअर जैसी अनियंत्रित प्रजातियों को भी कृमि घोषित करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है. कृमि घोषित होने के बाद, उन्हें बिना किसी प्रतिबंध के एक निश्चित अवधि के लिए कानूनी रूप से मारा जा सकेगा.