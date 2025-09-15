'हिंसक जंगली जानवरों को मारो गोली', केरल की वाम सरकार कानून लाने पर कर रही विचार
Shoot violent animals केरल सरकार के इस फैसले पर विवाद. हालांकि, सरकार की अपनी दलीलें हैं.
Published : September 15, 2025 at 8:37 PM IST|
Updated : September 15, 2025 at 8:44 PM IST
कोझिकोड : इंसानों के लिए खतरा पैदा करने वाले जंगली जानवरों को मारने के लिए केरल सरकार कानून लाना चाहती है. हालांकि, इस पर लंबी बहस हो सकती है.
केरल सरकार के हिंसक जंगली जानवरों को गोली मारने की अनुमति देने वाली मसौदा अधिसूचना से चक्किटापारा ग्राम पंचायत के निवासियों को बड़ी राहत मिली है. इस पंचायत के दस वार्डों के लोग लंबे समय से जंगली जानवरों के संघर्ष से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं.
पंचायत अध्यक्ष के. सुनील ने कहा कि सरकार की मसौदा अधिसूचना चक्किटापारा पंचायत द्वारा पारित साहसिक प्रस्ताव का प्रतिबिंब है. उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार ने लोगों की भावनाओं को समझते हुए इस विधेयक को आगे बढ़ाने का फैसला किया है.
चक्किटापारा का संघर्ष
पिछले डेढ़ दशक से, पहाड़ी इलाकों के लोग लगातार जंगली जानवरों के हमलों से जूझ रहे हैं. इस समस्या पर काबू पाने में नाकाम रहने पर, चक्किटापारा पंचायत ने 2 फरवरी, 2025 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मानव बस्तियों में घुसने वाले हिंसक जंगली जानवरों को गोली मारने का अधिकार दिया गया. सुनील ने कहा, "यह कोई भावनात्मक फैसला नहीं था, बल्कि लोगों के आजादी से जीने के अधिकार की लड़ाई थी."
इस प्रस्ताव ने पूरे केरल में भारी विवाद और व्यापक बहस को जन्म दिया. वन विभाग ने सुनील का मानद आजीवन वार्डन का अधिकार रद्द कर दिया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी सिफारिश की है. हालांकि, सुनील ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगों को स्वीकार करने से अब यह साबित होता है कि उनका संघर्ष जायज था.
मसौदा विधेयक के प्रावधान
जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों के बीच, केरल मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन करने वाले एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है. यह विधेयक मुख्य वन्यजीव वार्डन को उन हिंसक जंगली जानवरों को मारने का अधिकार देता है जो मनुष्यों पर हमला करते हैं या उन्हें घायल करते हैं.
वर्तमान में, केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना ऐसे जानवरों को मारना गैरकानूनी है. नए विधेयक का उद्देश्य इस देरी को दूर करना और अधिकारियों को मानव जीवन की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने का अधिकार देना है. बाघ, तेंदुए, जंगली सूअर और हाथी जैसे जानवर अक्सर रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं, जिससे जान-माल का खतरा होता है. सरकार मौजूदा कानूनों को इस स्थिति से निपटने के लिए अपर्याप्त मानती है.
वर्तमान में, किसी जंगली जानवर को मारने में लंबी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो आपात स्थिति में अव्यावहारिक होती हैं. इस संशोधन का उद्देश्य ऐसी कार्रवाइयों को सरल और तेज बनाना है.
मसौदा विधेयक में राज्य सरकार को जंगली सूअर जैसी अनियंत्रित प्रजातियों को भी कृमि घोषित करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है. कृमि घोषित होने के बाद, उन्हें बिना किसी प्रतिबंध के एक निश्चित अवधि के लिए कानूनी रूप से मारा जा सकेगा.
यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो सरकार जंगली जानवरों के खतरों पर तेजी से कार्रवाई कर सकेगी. साथ ही, वन्यजीव संरक्षण पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही है.
- वर्तमान कानूनी आवश्यकताएं
मौजूदा कानूनों के तहत, किसी जंगली जानवर को मारने से पहले सख्त प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए:
- यह स्थापित किया जाना चाहिए कि जानवर मानव जीवन या संपत्ति के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है.
- जानवर को पकड़ने, बेहोश करने और उसे दूसरी जगह ले जाने जैसे विकल्पों पर पहले विचार किया जाना चाहिए.
- जानवर को मारने की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब कोई अन्य तरीका संभव न हो.
- जानवर को मारने की सिफारिश करने से पहले, एक विशेषज्ञ समिति को यह आकलन करना होगा कि क्या जानवर वास्तव में खतरा है.
- जानवर को मारने के आदेश सटीक होने चाहिए, जिसमें जानवर की प्रजाति, परिस्थितियां और स्थान का उल्लेख हो.
वन विभाग आमतौर पर जानवर की निगरानी करता है, उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करता है, और केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जो अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है.
वन विभाग का गहन मिशन कार्यक्रम
बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए, वन विभाग तीन चरणों में 45-दिवसीय गहन मिशन कार्यक्रम शुरू कर रहा है.
चरण 1 (16-30 सितंबर):
- पहाड़ी पंचायतों और रेंज कार्यालयों में सहायता केंद्र खोले जाएंगे.
- जनता के लिए विशेष शिकायत पेटियां लगाई जाएंगी.
- सौर बाड़, चारदीवारी और मुआवज़े के दावों से संबंधित आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.
- प्रशिक्षित अधिकारियों वाली पंचायत-स्तरीय समितियाँ जानकारी एकत्र करेंगी.
- साप्ताहिक समीक्षाओं में शिकायतों पर की गई कार्रवाई का आकलन किया जाएगा. असंतोषजनक प्रतिक्रियाओं को समिति अध्यक्ष के पास भेजा जा सकता है.
चरण 2 (1-15 अक्टूबर):
- स्थानीय विधायक भाग लेंगे.
- प्रभागीय वन अधिकारी कार्यों की देखरेख करेंगे.
चरण 3 (16 अक्टूबर से):
- मंत्री, विभागाध्यक्ष और त्रि-स्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
- संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों को समूहों में विभाजित किया जाएगा.
केरल में लगभग 300 पंचायतों को संघर्ष क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है, जिनमें से 30 को हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है. विभाग को उम्मीद है कि यह गहन कार्यक्रम बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्षों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करेगा.
ये भी पढ़ें: 'मानव बस्तियों में घुसे जंगली जानवरों को मारने की मिलेगी मंजूरी': केरल सरकार की तैयारी