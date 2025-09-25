हैंडशेक विवाद में थरूर की एंट्री, बोले- कारगिल युद्ध के दौरान पाक से मिलाया था हाथ, दी नसीहत
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि खेल भावना के बीच में राजनीति और सैन्य संघर्ष से नहीं आना चाहिए.
Published : September 25, 2025 at 2:03 PM IST
नई दिल्ली: एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला रविवार को होने की संभावना के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने टूर्नामेंट के दौरान भारतीय खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करने से जुड़े विवाद पर टिप्पणी की.
एएनआई से बात करते हुए थरूर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भावनाएं समझ में आती हैं, लेकिन खेल की भावना को राजनीति और सैन्य संघर्ष से अलग रखा जाना चाहिए. थरूर ने कहा, 'मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि एक बार खेलने का फैसला हो जाने के बाद अगर हम पाकिस्तान के बारे में इतनी ही दृढ़ता से सोचते हैं, तो हमें नहीं खेलना चाहिए था. लेकिन जब उनके साथ खेलने के लिए तैयार हो गए तो फिर खेल की भावना से खेलना चाहिए था.
#WATCH | " i personally feel that once the decision had been made to play, if we feel so strongly about pakistan, we should not have played...but if we are going to play them, we should play in the spirit of a game, and we should have shaken their hands...we have done this before… pic.twitter.com/6luy8Gyt6i— ANI (@ANI) September 25, 2025
हमने 1999 में पहले भी ऐसा किया था, जब कारगिल युद्ध चल रहा था. जिस वक्त भारतीय सेना देश के लिए जान गंवा रही थी उस वक्त हम इंगलैंड में पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप खेल रहे थे. हम तब भी उनसे हाथ मिला रहे थे, क्योंकि खेल की भावना देशों के बीच सेनाओं के बीच होने वाली भावना से अलग होती है. यह मेरा विचार है.'
जिस दिन हमारे सैनिक हमारे देश के लिए शहीद हो रहे थे, उसी दिन हम इंग्लैंड में पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप खेल रहे थे. हम तब भी उनसे हाथ मिला रहे थे क्योंकि खेल की भावना अलग होती है. यही मेरा विचार है. थरूर ने आगे कहा कि दोनों टीमों के रिएक्शन में खेल की भावना की कमी दिखाई देती है.
उन्होंने कहा, 'अगर पाकिस्तानी टीम पहली बार अपमानित होने के बाद दूसरी बार भी हमारा अपमान करने का फैसला करती है तो इससे पता चलता है कि दोनों पक्षों में खेल भावना का अभाव है.' गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 21 सितंबर को एशिया कप के हाई-वोल्टेज सुपर 4 मुकाबले के दौरान अनुचित व्यवहार के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटरों साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ के खिलाफ आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई.
बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई. पाकिस्तान की पारी के दौरान सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने अपने बल्ले को बंदूक की तरह पकड़कर विवादास्पद तरीके से अपना अर्धशतक मनाया. इस कदम की असंवेदनशील और भड़काऊ होने के कारण व्यापक रूप से आलोचना की गई.
बाद में मैच में तेज गेंदबाज हारिस रऊफ कई घटनाओं के लिए आलोचनाओं के घेरे में आ गए. संजू सैमसन को आउट करने के बाद रऊफ ने आक्रामकता दिखाई और बाद में जब वह बाउंड्री के पास खड़े थे, तो उन्होंने भारतीय दर्शकों के तानों का जवाब अपनी उंगलियां उठाकर '0-6' का संकेत देकर दिया. यह पाकिस्तान के उस निराधार दावे का संदर्भ था जिसमें उसने कहा था कि इस साल मई में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर चार दिनों तक चली झड़प के दौरान उन्होंने छह भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया था.
रऊफ की प्रतिक्रिया जंगल में आग की तरह फैल गई और उनके इस व्यवहार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. 31 वर्षीय रऊफ की कई भारतीय प्रशंसकों ने आलोचना की और उनकी इस हरकत के लिए उन्हें ट्रोल किया और उनका मजाक उड़ाया. दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इससे पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ आईसीसी में दो शिकायतें दर्ज कराई थी.
पीसीबी 14 सितंबर को मैच के बाद पहलगाम की घटना पर सूर्यकुमार यादव की टिप्पणी के खिलाफ था, क्योंकि उनके अनुसार, उन्होंने इसे राजनीतिक रंग दे दिया था. भारत ने एशिया कप के फाइनल में जगह बनाते हुए पाकिस्तान को दो मैचों में करारी शिकस्त दी थी. संभावना है कि रविवार को होने वाले फाइनल में उनका सामना फिर से उनसे हो सकता है.