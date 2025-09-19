ETV Bharat / bharat

विषैले काले सांप को चबाकर उसके सिर को धड़ से किया अलग, फिर उसे घर लेकर गया और...

शराब के नशे में धुत शख्स को सांप ने काट लिया. उसके बाद व्यक्ति ने सांप का सिर धड़ से अलग कर दिया.

Shocking Incident in Tirupati District Man Bites Off Snake's Head, Sleeps on It
शराब के नशे में धुत शख्स को सांप ने काट लिया, फिर उसने उसका सिर काट दिया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2025 at 2:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीकालहस्ती: आंध्र प्रदेशके तिरुपति जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. खबर के मुताबिक, थोट्टम्बेदु मंडल के चिय्यावरम में एक शख्स को काले विषैले सांप ने काट लिया. शख्स नशे की हालत में था, उसने तुरंत सांप के सिर को अपने दांतों से चबाकर धड़ से अलग कर दिया. उसके बाद वह मरे हुए सांप पर सो गया.

नशे की हालत में सांप ने काटा, फिर शख्स ने उसे पकड़ा और...
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यह शख्स गुरुवार रात शराब पी रहा था. नशे की हालत में घर लौटते समय उसे अचानक एक विषैले काले सांप ने काट लिया. घबराहट और सदमे के कारण उसने कथित तौर पर सांप को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसके सिर को दांतों से काट कर अलग कर दिया. उसके बाद वह उस मरे हुए सांप को अपने घर ले गया और कथित तौर पर उस पर सो गया.

उस रात के बाद सांप के काटने से शख्स शरीर में विष का प्रभाव होने लगा तो उसकी स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी. उसकी खराब होती हालत को देख परिवार वालों ने उसे तुरंत इलाज के लिए श्रीकालहस्ती क्षेत्रीय अस्पताल ले गए. ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने तुरंत उसकी जांच की और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, उसे शुक्रवार सुबह सही से उपचार के लिए तिरुपति रुइया अस्पताल में रेफर करने का निर्णय लिया.

चिकित्सा अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सांपों के काटने, खासकर विषैले सांपों के काटने पर, तुरंत डॉक्टरी इलाज की आवश्यकता होती है. अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है.

वहीं, स्थानीय लोगों ने वेंकटेश की हरकत पर हैरानी जताई है. एक पड़ोसी ने कहा, कोई सोच भी नहीं सकता कि, कोई सांप का सिर काटकर उसके उस पर सो जाएगा. अधिकारियों ने ग्रामीणों को याद दिलाया कि सांप के काटने का गंभीरता से इलाज किया जाना चाहिए और जानलेवा जटिलताओं से बचने के लिए समय पर चिकित्सा सहायता बेहद जरूरी है.

शख्स का अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है. हालांकि, इस घटना ने समुदाय को अविश्वास में डाल दिया है. लोगों को शराब पीकर इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए. वैसे इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

ये भी पढ़ें: सांप के काटने पर कैसे पहचानें... जहरीला है या नहीं, दांत के निशान से चल जाएगा पता

For All Latest Updates

TAGGED:

MAN BITES OFF SNAKE HEADSNAKEBITE AWARENESSVENOMOUS SNAKE BITEANDHRA PRADESHMAN BITES OFF SNAKE HEAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.