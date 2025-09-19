विषैले काले सांप को चबाकर उसके सिर को धड़ से किया अलग, फिर उसे घर लेकर गया और...
शराब के नशे में धुत शख्स को सांप ने काट लिया. उसके बाद व्यक्ति ने सांप का सिर धड़ से अलग कर दिया.
Published : September 19, 2025 at 2:44 PM IST
श्रीकालहस्ती: आंध्र प्रदेशके तिरुपति जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. खबर के मुताबिक, थोट्टम्बेदु मंडल के चिय्यावरम में एक शख्स को काले विषैले सांप ने काट लिया. शख्स नशे की हालत में था, उसने तुरंत सांप के सिर को अपने दांतों से चबाकर धड़ से अलग कर दिया. उसके बाद वह मरे हुए सांप पर सो गया.
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यह शख्स गुरुवार रात शराब पी रहा था. नशे की हालत में घर लौटते समय उसे अचानक एक विषैले काले सांप ने काट लिया. घबराहट और सदमे के कारण उसने कथित तौर पर सांप को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसके सिर को दांतों से काट कर अलग कर दिया. उसके बाद वह उस मरे हुए सांप को अपने घर ले गया और कथित तौर पर उस पर सो गया.
उस रात के बाद सांप के काटने से शख्स शरीर में विष का प्रभाव होने लगा तो उसकी स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी. उसकी खराब होती हालत को देख परिवार वालों ने उसे तुरंत इलाज के लिए श्रीकालहस्ती क्षेत्रीय अस्पताल ले गए. ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने तुरंत उसकी जांच की और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, उसे शुक्रवार सुबह सही से उपचार के लिए तिरुपति रुइया अस्पताल में रेफर करने का निर्णय लिया.
चिकित्सा अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सांपों के काटने, खासकर विषैले सांपों के काटने पर, तुरंत डॉक्टरी इलाज की आवश्यकता होती है. अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है.
वहीं, स्थानीय लोगों ने वेंकटेश की हरकत पर हैरानी जताई है. एक पड़ोसी ने कहा, कोई सोच भी नहीं सकता कि, कोई सांप का सिर काटकर उसके उस पर सो जाएगा. अधिकारियों ने ग्रामीणों को याद दिलाया कि सांप के काटने का गंभीरता से इलाज किया जाना चाहिए और जानलेवा जटिलताओं से बचने के लिए समय पर चिकित्सा सहायता बेहद जरूरी है.
शख्स का अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है. हालांकि, इस घटना ने समुदाय को अविश्वास में डाल दिया है. लोगों को शराब पीकर इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए. वैसे इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.
