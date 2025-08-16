शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भीषण हादसा हो गया. शनिवार सुबह सुरवाया थाना क्षेत्र के कोटा झांसी नेशनल हाईवे 46 पर ट्रेवल मिनी बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई. हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई. जबकि 7 से अधिक यात्री घायल हो गए. टक्कर इतनी जोरदार थी की मिनी बस बुरी तरह से चकनाचूर हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.

हादसे में चार लोगों की मौत

शिवपुरी जिले के सुरवाया थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया. एनएच-46 पर ट्रेवलर मिनी बस डिवाइडर पार कर सामने से आ रहे ट्रक से जा भिड़ी. इस दर्दनाक हादसे में अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल हैं. एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी. जबकि तीन लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. घटना शुनिवार सुबह करीब साढ़े 5 बजे की बताई जा रही है.

काशी विश्वनाथ से गुजरात लौट रहे सिंगर समेत 4 की मौत (ETV Bharat)

काशी विश्वनाथ में आयोजित कार्यक्रम से लौट रहे थे म्यूजिशियन

जानकारी के अनुसार, गुजरात के मेहसाना और सुरेंद्रनगर जिले के रहने वाले करीब 20 म्यूजिशियन सदस्य काशी विश्वनाथ में आयोजित शिवकथा कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के बाद शुक्रवार शाम को वापस लौट रहे थे. शनिवार तड़के जैसे ही ट्रेवलर बस सुरवाया थाना क्षेत्र से गुजर रही थी, तभी वह अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और दूसरी लेन में पहुंचकर ट्रक से भिड़ गई. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. जबकि 7 लोग घायल हो गए.

मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी प्रभारी नंद किशोर गुप्ता, ने जानकारी देते हुए बताया कि, गुजरात के रहने वाले 20 म्यूजिशियन सदस्य काशी विश्वनाथ में आयोजित शिवकथा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस गुजरात जा रहे थे. शिवपुरी के सुरवाया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकराकर दूसरे रोड पर सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गई थी. हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है.''

''मृतकों में सिंगर हार्दिक दवे की मौके पर ही मौत हो गई थी. राजा ठाकुर, अंकित ठाकुर और राजपाल सोलंकी ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.''