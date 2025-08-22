मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावना है. उन्होंने सवाल उठाया, "अगर भाजपा के पास बहुमत है, तो विपक्षी दलों से वोट मांगने की क्या ज़रूरत है? क्या शिवसेना के वोटों के बंटवारे का डर है?"

तानाशाही के खिलाफ कड़ा रुख: संजय राउत ने शुक्रवार (22 अगस्त) को मीडिया से बातचीत की. इस मौके पर उन्होंने कहा, "इंडिया अघाड़ी की बैठक में हमने विपक्षी दल के संयुक्त उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने का ऐलान किया है."

मुख्यमंत्री फडणवीस और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्धव ठाकरे और शरद पवार को किए गए फोन कॉल शिष्टाचार का हिस्सा हैं, लेकिन तानाशाही के खिलाफ हमारा रुख दृढ़ है.

..तो वोट मांगने की क्या जरूरत है? : "बीजेपी ने बालासाहेब ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों को तोड़ दिया. उन्होंने करोड़ों में विधायक और सांसद खरीदे और अब वे उन्हीं पार्टियों से वोट मांग रहे हैं.

संजय राउत ने भी यही सवाल उठाया कि अगर आपके पास बहुमत है, तो वोट मांगने की क्या जरूरत है? क्या डुप्लीकेट शिवसेना के वोट बंटने का डर है.

वोट क्यों बंटेंगे? : "चूंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं, इसलिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बेचैनी है.

बालासाहेब ने प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया था, क्योंकि वे मराठी थीं. भाजपा को डर है कि आंध्र-तेलंगाना के सांसद भी यही रुख अपनाएंगे. संजय राउत ने कहा, "राहुल गांधी द्वारा बनाए गए माहौल के कारण क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ गई है.

फडणवीस को चाणक्यगिरी नहीं सिखानी चाहिए: इस बीच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सांसदों से सी.पी. राधाकृष्णन का समर्थन करने की अपील की थी. इस पर संजय राउत ने कहा, "फडणवीस हमें चाणक्यगिरी नहीं सिखाएं. राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं."

देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसते हुए संजय राउत ने कहा, "अगर कोई मराठी उम्मीदवार होता, तो चर्चा हो सकती थी. हम संविधान का पालन करते हैं, आप उसे रौंदते हैं."

राज ठाकरे-देवेंद्र फडणवीस बैठक: "एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने फडणवीस के साथ मुंबई में प्रवासियों की समस्याओं, सामाजिक जीवन से जुड़ी समस्याओं और कबूतर मामले पर चर्चा की.

संजय राउत ने यह भी कहा, "ऐसे मुद्दों पर लगातार बैठकें होनी चाहिए. साथ ही, मुख्यमंत्री सभी दलों के लिए समान होना चाहिए."

भारत-पाकिस्तान मैच में भाजपा नेताओं का पैसा: संजय राउत ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा, "अमित शाह का बेटा क्रिकेट का मास्टरमाइंड है. इस मौके पर भाजपा की देशभक्ति का ढोंग उजागर हो गया है."

अगर ये मैच महाराष्ट्र या देश में होते तो हमारी शिवसेना उनमें बाधा डालती. संजय राउत ने कहा, "अगर हिम्मत है तो ये मैच महाराष्ट्र या देश में करा लो. फिर हम तुम्हें दिखा देंगे. तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तुम कमियां ढूंढ़ रहे हो. क्योंकि इसमें तुम्हारा पैसा लगा है."

ये भी पढ़ें- संजय राउत का दावा, सीएम फडणवीस ने राज ठाकरे से मिलने से पहले उद्धव को किया था फोन