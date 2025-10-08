ETV Bharat / bharat

शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद: उद्धव ठाकरे की याचिका पर 12 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग के उस आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की, जिसमें पार्टी का नाम 'शिवसेना' और उसका प्रतिष्ठित चुनाव चिन्ह 'धनुष और बाण' एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को आवंटित किया गया था.

जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई अगले महीने तय करने पर सहमति जताई. उद्धव ठाकरे का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि मामले पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव जनवरी 2026 में होने हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, वह 12 नवंबर को सभी पक्षों की सुनेगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि, अगर जरूरत पड़ी तो 13 नवंबर को भी सुनवाई होगी. सिब्बल ने शिवसेना (यूबीटी) गुट द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर भी तत्काल सुनवाई की मांग की.

याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि शिंदे समूह ही असली 'शिवसेना' है क्योंकि इसे विधायिका और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, दोनों में बहुमत प्राप्त है.

इस पर, जस्टिस कांत की अगुवाई वाली बेंच ने टिप्पणी की कि सिब्बल को संयुक्त सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (सीजेआई), जो रोस्टर के मास्टर हैं, की अनुमति लेनी चाहिए क्योंकि दूसरी याचिका एक अलग बेंच के पास लंबित है. इससे पहले मार्च 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे की पार्टी को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देने और इसे पार्टी का नाम और प्रतीक देने के चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.