शिरडी साईं मंदिर के कर्मचारी ने महिला को खोया हुआ सोने का हार लौटाया, जानें फिर दोनों क्यों हुए भावुक - LOST GOLD NECKLACE FOUND

शिरडी साईं मंदिर के एक कर्मचारी ने महिला को खोया हुआ सोने का हार लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है.

Shirdi Sai temple employee returns lost gold necklace to woman
शिरडी साईं मंदिर के कर्मचारी ने महिला को खोया हुआ सोने का हार लौटाया (ETV Bharat And ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2025 at 2:59 PM IST

4 Min Read

शिरडी (अहिल्यानगर): साईं बाबा संस्थान के एक संविदा कर्मचारी ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है. उन्होंने एक बुजुर्ग महिला का खोया हुआ कीमती आभूषण लौटाया. इससे दो परिवारों के त्याग की एक अनोखी कहानी सामने आई है.

यहां भावुक करने वाली बात यह है कि, पिता से किडनी लेकर नया जीवन पाने वाले इस कर्मचारी ने उस मां को आभूषण लौटाया है, जिन्होंने अपने बेटे को एक नई जिंदगी देने के लिए किडनी दान की थी. किरण भीकचंद भडंगे 2012 से अपने पिता द्वारा दान की गई किडनी के सहारे नई जिंदगी जी रहे हैं. इलाज और कम वेतन के कारण आर्थिक तंगी से जूझते हुए, वे साईं संस्थान के चोपदार विभाग में संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं.

Shirdi Sai temple
खोया हुआ कीमती सोने का हार मिला (ETV Bharat)

साईं बाबा के गुरुस्थान मंदिर के पास सेवा करते समय उन्हें बालाजी की छवि वाला एक लाख रुपये मूल्य का सोने का हार मिला. उन्होंने ईमानदारी से उस हार को संरक्षण कार्यालय में जमा करा दिया. साईं बाबा के दर्शन करके मंदिर से बाहर आने पर चेन्नई की विजयलक्ष्मी नाम की एक बुजुर्ग महिला को एहसास हुआ कि उनके गले में पहना बालाजी का सोने का हार कहीं खो गया है. इसके बाद उन्होंने हार खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें हार नहीं मिला.

ऐसे में संस्थान के कुछ सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बताया कि मंदिर में खोई हुई चीजें सुरक्षा विभाग में जमा रहती हैं. चेन्नई की साईं भक्त विजयलक्ष्मी अपनी बुजुर्ग मां के साथ रोती हुई कार्यालय पहुंचीं. एक तरह से सोने का हार खोने के बाद वह पूरी तरह टूट चुकी थीं. हार वापस पाकर उनकी आंखों से आंसू छलक आए.

Shirdi Sai temple employee
शिरडी साईं मंदिर के कर्मचारी ने महिला को खोया हुआ सोने का हार लौटाया, (ETV Bharat)

उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि, उन्होंने अपनी किडनी अपने बेटे को दी है. बेटे ने उन्हें उनके 68वें जन्मदिन पर यह बालाजी हार तोहफे में दिया था. उन्होंने कहा कि, यह उनके लिए कोई गहना नहीं, बल्कि उनके बेटे के प्यार और त्याग की निशानी है.

बाद में जब उन्हें पता चला कि अपने पिता द्वारा दान की गई किडनी की बदौलत नई जिंदगी जी रही किरण ने सोने का हार दिया है, तो वह इस संयोग पर हैरान रह गईं. एक मां द्वारा अपने बच्चे को किडनी दान करने और एक पिता द्वारा अपने बच्चे को किडनी दान करने का यह अलौकिक धागा साईं बाबा के दरबार में जुड़ा.

किरण ने अपने पिता से किडनी ली थी. उन्होंने उस मां की सबसे अनमोल चीज लौटा दी जिसने अपने बच्चे को किडनी दी थी. इस संयोग ने सभी को भावुक कर दिया. विजयलक्ष्मी ने बताया कि उन्होंने 20 साल पहले अपने बीमार बेटे को किडनी दी थी. उसके बाद उनका बेटा ठीक हो गया और उसने फिर से काम पर जाना शुरू कर दिया.

बेटे ने अपनी तनख्वाह से बालाजी की तस्वीर वाली सोने की माला बनवाई. उस समय महिला की उम्र 68 साल थी. आज वह 88 साल की हैं, उन्होंने यह भी कहा कि साईं बाबा की कृपा से मां बेटे दोनों अच्छे हैं. इस दौरान साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडिलकर ने कीमती हार लौटाने वाले किरण भडंगे की प्रशंसा की.

उन्होंने कहा कि, यह एक अजीब संयोग है. अगर उनके कर्मचारियों को मंदिर और आसपास के क्षेत्र में भक्तों का कोई सामान मिलता है, तो वे ईमानदारी से उसे सुरक्षा विभाग में जमा कर देते हैं. इस अविश्वसनीय संयोग के बाद, सुरक्षा विभाग के प्रमुख रोहिदास माली ने भडंगे की ईमानदारी की प्रशंसा की.

