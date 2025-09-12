ETV Bharat / bharat

अब साईं बाबा मंदिर में छुप नहीं पाएंगे चोर-पॉकेटमार, AI करेगी पहचान

एआई आधारित मानव गणना प्रणाली का उद्घाटन करते अतिथि. ( ETV Bharat )

शिरडी (अहिल्यानगर): साईं बाबा के दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है. साईं बाबा मंदिर और उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने तथा दर्शन प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित मानव गणना प्रणाली लागू की गई है. इससे भक्तगण अधिक सुरक्षित वातावरण में दर्शन का आनंद ले सकेंगे.

क्या होगा फायदाः

इसकी मदद से यह पता चल सकेगा कि मंदिर परिसर में कितने भक्त मौजूद हैं, किन इलाकों में भीड़ ज़्यादा है. आपातकालीन स्थितियों में भीड़ को नियंत्रित करना भी आसान होगा. इसमें संदिग्ध गतिविधियों, अनधिकृत प्रवेश और आपातकालीन स्थितियों का पता लगाने की भी क्षमता है.

साईं मंदिर में एआई आधारित मानव गणना प्रणाली लगायी गयी. (ETV Bharat)

इस एआई सिस्टम में फेस डिटेक्शन तकनीक भी शामिल है. संदिग्धों या अपराधियों की तस्वीरें डेटाबेस में पहले से अपलोड की जा सकती हैं. जैसे ही कोई व्यक्ति गेट से अंदर आएगा, सिस्टम उसका चेहरा पहचान लेगा और सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट कर देगा.

इससे अपराधियों पर समय रहते कार्रवाई करना आसान हो सकेगा. साईं संस्थान को यह जानकारी होगी कि कौन किस गेट से अंदर आ रहा है, इसलिए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और बिना वजह अंदर आने वालों को रोकना संभव होगा.

त्योहारों के मौसम में शिरडी में भक्तों की भारी भीड़ होती है. उस समय, यदि भक्तों का सामान खो जाता है या किसी भक्त को चक्कर आता है, तो यह प्रणाली संस्थान को तुरंत सूचित कर देगी. इस प्रकार, भक्तों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सकेगा.