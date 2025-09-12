ETV Bharat / bharat

अब साईं बाबा मंदिर में छुप नहीं पाएंगे चोर-पॉकेटमार, AI करेगी पहचान

शिरडी के साईं मंदिर में लोगों की गिनती की व्यवस्था लागू की गई है. इस तकनीक से आपातकालीन स्थितियों को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा.

SHIRDI AI PEOPLE COUNTING SYSTEM
एआई आधारित मानव गणना प्रणाली का उद्घाटन करते अतिथि. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2025 at 4:10 PM IST

शिरडी (अहिल्यानगर): साईं बाबा के दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है. साईं बाबा मंदिर और उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने तथा दर्शन प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित मानव गणना प्रणाली लागू की गई है. इससे भक्तगण अधिक सुरक्षित वातावरण में दर्शन का आनंद ले सकेंगे.

क्या होगा फायदाः

इसकी मदद से यह पता चल सकेगा कि मंदिर परिसर में कितने भक्त मौजूद हैं, किन इलाकों में भीड़ ज़्यादा है. आपातकालीन स्थितियों में भीड़ को नियंत्रित करना भी आसान होगा. इसमें संदिग्ध गतिविधियों, अनधिकृत प्रवेश और आपातकालीन स्थितियों का पता लगाने की भी क्षमता है.

साईं मंदिर में एआई आधारित मानव गणना प्रणाली लगायी गयी. (ETV Bharat)

इस एआई सिस्टम में फेस डिटेक्शन तकनीक भी शामिल है. संदिग्धों या अपराधियों की तस्वीरें डेटाबेस में पहले से अपलोड की जा सकती हैं. जैसे ही कोई व्यक्ति गेट से अंदर आएगा, सिस्टम उसका चेहरा पहचान लेगा और सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट कर देगा.

इससे अपराधियों पर समय रहते कार्रवाई करना आसान हो सकेगा. साईं संस्थान को यह जानकारी होगी कि कौन किस गेट से अंदर आ रहा है, इसलिए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और बिना वजह अंदर आने वालों को रोकना संभव होगा.

त्योहारों के मौसम में शिरडी में भक्तों की भारी भीड़ होती है. उस समय, यदि भक्तों का सामान खो जाता है या किसी भक्त को चक्कर आता है, तो यह प्रणाली संस्थान को तुरंत सूचित कर देगी. इस प्रकार, भक्तों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सकेगा.

SHIRDI AI PEOPLE COUNTING SYSTEM
मंदिर के द्वार पर लगा कैमरा. (ETV Bharat)

किसने तैयार कीः

यह प्रणाली मुंबई की एक प्रौद्योगिकी कंपनी प्रिज़्मा एआई द्वारा विकसित की गई है, जिसने इसे शिरडी साईं बाबा संस्थान को दान किया है. संस्थान प्रशासन ने इस पहल का स्वागत किया है. साईंबाबा संस्थान के सीईओ गोरक्ष गाडिलकर और प्रिज्मा एआई कंपनी के अध्यक्ष डॉ. श्रीराम अय्यर द्वारा इस अत्याधुनिक एआई-आधारित प्रणाली का शुभारंभ किया गया.

कैसे करेगी कामः

साईं मंदिर परिसर के मुख्य द्वारों से आने वाले श्रद्धालुओं की गणना करेगी. साथ ही, दर्शन के बाद मुखदर्शन द्वार और बूंदी प्रसाद द्वार से श्रद्धालुओं के बाहर निकलने की संख्या की भी गिनती करेगी. इससे संस्थान के पास प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध रहेंगे. यह जानकारी भीड़ नियंत्रण, सुविधा प्रबंधन और नियोजित सेवाओं के लिए उपयोगी होगी.

SHIRDI AI PEOPLE COUNTING SYSTEM
शिरडी साईं बाबा. (ETV Bharat)

कहां-कहां लगी हैः

संस्थान के सीईओ गोरक्ष गाडिलकर ने बताया कि वर्तमान में, साईं बाबा मंदिर के गेट नंबर 1, 6, 7, वीआईपी गेट, नागरिक गेट, ग्रामीण गेट, दिव्यांग गेट, मुखदर्शन गेट और नवीन दर्शन रंग पर यह एआई-आधारित जन गणना प्रणाली लागू की गई है. भविष्य में, पालखी रोड सहित पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कैमरों को भी इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा.

