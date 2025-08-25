शिरडीः साईं बाबा की भक्ति में मिठास का प्रतीक लड्डू अब महंगा हो गया है. शिरडी में साईं संस्थान ने प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डू की कीमतें बढ़ा दी गयी हैं. महंगाई का यह असर श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बन गया है. करोड़ों का दान पाने वाले संस्थान से भक्त सवाल पूछ रहे हैं कि आस्था से जुड़ी वस्तु की कीमत क्यों बढ़ाई गई?

प्रसाद की कीमतों में बढ़ोतरीः

महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा के दरबार में सालभर लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं. आस्था से भरे ये भक्त यहां पूजा-अर्चना करते हैं और प्रसाद लेना अपनी भक्ति का अहम हिस्सा मानते हैं. प्रसाद में बूंदी के लड्डू का विशेष महत्व है.

साईं संस्थान ने हाल ही में प्रसाद के दामों में बढोतरी की है. पहले दो लड्डुओं का पैकेट 20 रुपये में मिलता था, अब वही पैकेट 30 रुपये का हो गया है. यानी कीमत में 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. प्रतिशत के हिसाब से देखें तो यह करीब 50% की बढ़ोतरी है.

साईं बाबा का लड्डू प्रसाद का पैकेट. (ETV Bharat)

भक्तों की प्रतिक्रियाः

इस फैसले ने साईं भक्तों को दो हिस्सों में बांट दिया है. कुछ का मानना है कि 10 रुपये की बढ़ोतरी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई भक्त इससे नाराज नजर आए. उनका कहना है कि जब साईं संस्थान को हर साल करोड़ों रुपये का दान मिलता है और मुफ्त भोजनालय जैसी सुविधाएं चलाई जाती हैं, तो प्रसाद पर कीमत बढ़ाना सही नहीं है.

क्यों बढ़ायी गयी कीमतः

लड्डू की कीमत बढ़ाये जाने के मुद्द पर संस्थान की ओर से अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है. लेकिन सूत्रों का कहना है कि बढ़ती लागत और नुकसान की भरपाई के लिए यह कदम उठाया गया है. लड्डू प्रसाद के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की कीमत बढ़ी है.

लड्डू पर चर्चाः

शिरडी में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं. उनके लिए यह लड्डू सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि साईं बाबा की कृपा का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में कीमत में बढ़ोतरी आर्थिक गणना से ज़्यादा भक्ति के भाव से जुड़ गई है. यही वजह है कि यह निर्णय चर्चा का विषय बना हुआ है.

