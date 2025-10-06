ETV Bharat / bharat

साईं बाबा की 107वीं पुण्य तिथि: आंध्र प्रदेश के भक्त परिवार ने 1 किलो नवरत्न सोने का हार दान किया

साईं भक्त द्वारा भेंट किए गए इस सोने के हार की अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ तीन लाख रुपये बताई जा रही है. हार को अत्यंत आकर्षक नवरत्न से सजाया गया है. लगभग एक किलोग्राम वजन का यह सोने का हार भक्तों द्वारा साईं बाबा की समाधि के समक्ष अर्पित किया गया. इसके बाद दानवीर परिवार की भक्ति के सम्मान में साईं बाबा संस्थान के सीईओ गोरक्ष गाडिलकर ने उन्हें शॉल और साईं बाबा की मूर्ति भेंट कर सम्मानित किया.

मुंबई: देश-विदेश के करोड़ों साईं भक्तों की अटूट आस्था के प्रतीक शिरडी साईं बाबा की इस वर्ष 107वीं पुण्यतिथि है. इस मौके पर भक्तों ने उनके चरणों में अपार श्रद्धा के साथ अपनी भेंट अर्पित की. इस भक्तिमय माहौल में आंध्र प्रदेश के एक साईं भक्त परिवार ने साईं बाबा के चरणों में नवरत्नों से सुसज्जित एक किलोग्राम वजन का सुंदर सोने का हार अर्पित किया.

संस्थान के सीईओ गाडिलकर ने बताया कि दान देने वाले परिवार ने नाम न छापने की इच्छा जताई है, इसलिए उनके नाम और गांव गोपनीय रखे गए हैं. इस बीच आंध्र प्रदेश से आए इस परिवार को कई दिनों से साईं बाबा को कुछ कीमती वस्तु अर्पित करने की इच्छा हो रही थी.

साईं बाबा की 107वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने साईं बाबा के चरणों में कढ़ाई और नवरत्नों से सुसज्जित एक किलो सोने का हार, जिसकी कीमत एक करोड़ तीन लाख रुपये है अर्पित किया. साईं संस्थान के सीईओ गोरक्ष गाडिलकर ने इस सोने के हार का जिक्र करते हुए कहा, "यह सोने का हार इस साल के उत्सव में मिले सभी दानों में सबसे मूल्यवान है." भक्तों की इच्छा के अनुसार, उनके नाम और गांव गोपनीय रखे गए हैं.

देश भर से लाखों साईं भक्त शिरडी पहुंचे

इस बीच एक से चार अक्टूबर 2025 तक आयोजित पुण्य तिथि उत्सव के लिए देश भर से लाखों साईं भक्त शिरडी आए थे. इस दौरान साईं बाबा की समाधि के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़े थे. उत्सव के दौरान साईं बाबा संस्थान को प्राप्त दान की आधिकारिक गणना मंगलवार को की जाएगी और साईं बाबा को अर्पित कुल राशि और दान का विवरण जल्द ही घोषित किया जाएगा.

