ETV Bharat / bharat

‘जवान’ के गीत चलेया के लिए नेशनल अवॉर्ड पाने के बाद झारखंड लौटीं शिल्पा राव, कहा- 'यह सम्मान मेरे राज्य का है'

ईटीवी भारत से बात करतीं प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव ( Etv Bharat )

रांचीः संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली जमशेदपुर की बेटी शिल्पा राव को 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल) के सम्मान से नवाजा गया है. उन्हें यह अवॉर्ड फिल्म जवान के सुपरहिट गीत चलेया के लिए मिला. इसी फिल्म के लिये शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवॉर्ड मिला. नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति के हाथों यह सम्मान पाकर शिल्पा ने न सिर्फ अपने करियर की नई ऊंचाई हासिल कीं बल्कि झारखंड का नाम भी राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया. रांची पहुंचने के बाद शिल्पा ने ईटीवी भारत के साथ बातचीत करते हुए कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया.

राष्ट्रपति के हाथों सम्मान

काले रंग के पारंपरिक बंद गला परिधान में अवॉर्ड मंच पर पहुंचीं शिल्पा राव ने अपनी सधी हुई मुस्कान और आत्मविश्वास से सबका ध्यान खींचा. सम्मान प्राप्त करने के बाद उन्होंने मंच से अपने संघर्ष और करियर की यादें साझा कीं. शिल्पा ने कहा यह अवॉर्ड सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि जमशेदपुर और झारखंड का है, जिसने मुझे गढ़ा है और मेरे सपनों को पंख दिए हैं.

जानकारी देती प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव (Etv Bharat)

रांची पहुंचकर मुख्यमंत्री से मुलाकात

अवॉर्ड मिलने के अगले ही दिन शिल्पा राव झारखंड लौटीं. सुबह रांची एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वह सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कांके रोड स्थित आवास गईं. मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने झारखंड की संस्कृति और वातावरण की यादें साझा कीं. ईटीवी भारत से बातचीत में शिल्पा ने कहा, 'मैं झारखंड को बहुत मिस करती हूं. यहां का खाना, यहां की मिट्टी और यहां के लोग मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं. करीब एक साल बाद लौटकर दिल को सुकून मिला है, अब चाहती हूं कि कुछ दिन यहीं बिताऊं.'

शाहरुख खान की तारीफ और गीत की प्रस्तुति

शिल्पा ने शाहरुख खान की सादगी और मिलनसार स्वभाव की तारीफ की. उन्होंने कहा कि शाहरुख खान न सिर्फ एक बड़े अभिनेता हैं, बल्कि हर किसी के साथ सहजता से जुड़ने वाले इंसान भी हैं. बातचीत के दौरान उन्होंने वही गीत चलेया भी गुनगुनाया, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय सम्मान मिला है.

जमशेदपुर से बॉलीवुड तक का सफर