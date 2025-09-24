‘जवान’ के गीत चलेया के लिए नेशनल अवॉर्ड पाने के बाद झारखंड लौटीं शिल्पा राव, कहा- 'यह सम्मान मेरे राज्य का है'
जमशेदपुर निवासी शिल्पा राव को 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट प्लेबैक सिंगर(फीमेल) का पुरस्कार मिला है. उन्होंने कहा यह सम्मान मेरे राज्य का है.
Published : September 24, 2025 at 4:32 PM IST
रांचीः संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली जमशेदपुर की बेटी शिल्पा राव को 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल) के सम्मान से नवाजा गया है. उन्हें यह अवॉर्ड फिल्म जवान के सुपरहिट गीत चलेया के लिए मिला. इसी फिल्म के लिये शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवॉर्ड मिला. नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति के हाथों यह सम्मान पाकर शिल्पा ने न सिर्फ अपने करियर की नई ऊंचाई हासिल कीं बल्कि झारखंड का नाम भी राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया. रांची पहुंचने के बाद शिल्पा ने ईटीवी भारत के साथ बातचीत करते हुए कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया.
राष्ट्रपति के हाथों सम्मान
काले रंग के पारंपरिक बंद गला परिधान में अवॉर्ड मंच पर पहुंचीं शिल्पा राव ने अपनी सधी हुई मुस्कान और आत्मविश्वास से सबका ध्यान खींचा. सम्मान प्राप्त करने के बाद उन्होंने मंच से अपने संघर्ष और करियर की यादें साझा कीं. शिल्पा ने कहा यह अवॉर्ड सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि जमशेदपुर और झारखंड का है, जिसने मुझे गढ़ा है और मेरे सपनों को पंख दिए हैं.
रांची पहुंचकर मुख्यमंत्री से मुलाकात
अवॉर्ड मिलने के अगले ही दिन शिल्पा राव झारखंड लौटीं. सुबह रांची एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वह सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कांके रोड स्थित आवास गईं. मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने झारखंड की संस्कृति और वातावरण की यादें साझा कीं. ईटीवी भारत से बातचीत में शिल्पा ने कहा, 'मैं झारखंड को बहुत मिस करती हूं. यहां का खाना, यहां की मिट्टी और यहां के लोग मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं. करीब एक साल बाद लौटकर दिल को सुकून मिला है, अब चाहती हूं कि कुछ दिन यहीं बिताऊं.'
शाहरुख खान की तारीफ और गीत की प्रस्तुति
शिल्पा ने शाहरुख खान की सादगी और मिलनसार स्वभाव की तारीफ की. उन्होंने कहा कि शाहरुख खान न सिर्फ एक बड़े अभिनेता हैं, बल्कि हर किसी के साथ सहजता से जुड़ने वाले इंसान भी हैं. बातचीत के दौरान उन्होंने वही गीत चलेया भी गुनगुनाया, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय सम्मान मिला है.
जमशेदपुर से बॉलीवुड तक का सफर
शिल्पा राव का जन्म जमशेदपुर में हुआ था. तेलुगू भाषा परिवार से ताल्लुक रखने वाली शिल्पा का असली नाम अपेक्षा राव है. उन्होंने संगीत की शुरुआती तालीम अपने पिता एस. वेंकट राव से ली और बाद में प्रसिद्ध गायक हरिहरन से पेशेवर प्रशिक्षण हासिल किया. साल 2001 में वह मुंबई पहुंचीं. यहां उन्होंने तोसे नैना लागे (फिल्म अनवर) से बॉलीवुड करियर की शुरुआत की और इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा.
संघर्ष और मदद दोनों साथ
संगीत की दुनिया में संघर्ष करते हुए शिल्पा ने कभी हार नहीं मानी. उन्होंने विज्ञापन जगत के जिंगल्स से शुरुआत की और धीरे-धीरे फिल्मों में अपनी पहचान बनाई. धूम-3, ये हसीन वादियां, पठान और जवान जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में उन्होंने अपनी आवाज दी. उन्होंने यह भी कहा कि जीवन में लक्ष्य तय करना, फोन और सोशल मीडिया जैसी व्यस्तताओं से दूर रहकर फोकस बनाए रखना बेहद जरूरी है. खास बात यह है कि उन्होंने संगीतकार अमित त्रिवेदी जैसे नए कलाकारों को मौका दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई.
सोशल मीडिया पर बधाइयों की बौछार
शिल्पा राव के सम्मान की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया. जमशेदपुर और रांची के लोगों ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि शिल्पा ने झारखंड का मान बढ़ाया है. मुख्यमंत्री ने भी उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उनकी यह उपलब्धि राज्य के हर युवा के लिए प्रेरणा है.
ये भी पढ़ें-
मुख्यमंत्री आवास में सुरीली झंकार, शिल्पा राव और कल्पना सोरेन ने साथ में गाया गाना, सीएम हेमंत ने नेशनल अवॉर्ड के लिए दी बधाई
71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के सम्मान, शाहरुख खान को मिला करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड
नेशनल अवॉर्ड्स इवेंट में विक्रांत मैसी संग दिखेंगे रियल-लाइफ मनोज कुमार शर्मा?, यहां जानें