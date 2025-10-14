बिहार चुनाव से पहले मुश्किल में राहुल, तेजस्वी और मुकेश सहनी, शेखपुरा अदालत ने जारी किया समन
पीएम मोदी की मां के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी मामले में राहुल, तेजस्वी और मुकेश सहनी को शेखपुरा अदालत ने समन जारी किया है.
Published : October 14, 2025 at 9:50 AM IST
शेखपुरा: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के बड़े नेताओं के सामने भारी परेशानी आ पड़ी है.कांग्रेस नेता राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को समन जारी किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ किये गए विवादित टिप्पणी को लेकर दायर की गई याचिका पर शेखपुरा जिला अदालत ने समन जारी किया है.
अपेडट जारी...