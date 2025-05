ETV Bharat / bharat

कांग्रेस से दूर ... शशि थरूर, पार्टी लाइन से हटकर बने मोदी 'प्रशंसक', क्या छोड़ेंगे पार्टी ? - THAROOR PRAISES MODI

शशि थरूर, कांग्रेस सांसद ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 27, 2025 at 6:44 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 7:00 PM IST 5 Min Read

नई दिल्ली : पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद का समर्थन करता है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कैसे पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर हमले किए, इसको लेकर मोदी सरकार ने अलग-अलग देशों में प्रतिधिनिमंडल भेजा है. इनमें से एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कांग्रेस नेता शशि थरूर कर रहे हैं. कांग्रेस नेता शशि थरूर मोदी सरकार के लिए वह काम कर रही है, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था. वह ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत ही दृढ़ता और परिपक्वता के साथ पूरी दुनिया के सामने केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे हैं. विदेश रवाना होने से पहले थरूर ने कहा था कि वह देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं और इस बात का उन्हें गर्व है. उनके इस रूख से कथित तौर पर कांग्रेस असहज है. संभवतः यही वजह रही होगी कि शुरुआत में कांग्रेस पार्टी ने उनके नाम का विरोध भी किया था. कांग्रेस मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने कहा कि पार्टी चाहती थी कि उसने जो सूची सरकार को सौंपी थी, उन नामों में से ही किसी को डेलिगेशन में शामिल करे. हालांकि, मोदी सरकार ने उस सूची में शामिल चारों नामों को दरकिनार कर दिया, और उनकी जगह पर शशि थरूर और आनंद शर्मा का नाम चुना. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने कहा था कि यह बहुत ही गर्व का पल है कि वह भारत का पक्ष रखने जा रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान थरूर ने ऐसे कई बयान दिए, जिनसे मोदी सरकार सहज थी. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सही कदम बताया. वैसे उस समय पूरे विपक्ष ने इस ऑपरेशन का समर्थन किया था, लेकिन थरूर उन नेताओं में से हैं, जिनके बयान को मीडिया में काफी तवज्जो दिया जाता है, इसलिए उनकी चर्चा अधिक हो रही है. यह आप सबको पता है कि शशि थरूर खुलकर राहुल गांधी का समर्थन करते थे. राहुल ने भी कई मौकों पर उनकी तारीफ की थी. उन्हें कांग्रेस का मॉर्डन फेस माना जाता था. लेकिन जब से उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, ऐसा माना जा रहा है कि आलाकमान उनसे नाराज है. वैसे, आधिकारिक तौर पर कांग्रेस इस दलील को सही नहीं मानती है.

शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे. अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान स्थिति यहां तक आ गई थी कि कांग्रेस के अधिकांश नेता थरूर से मिलना भी पसंद नहीं करते थे, उन्हें लगता था कि ऐसा करने से आलाकामान की नजरों से वे दूर हो जाएंगे. थरूर ने मीडिया को बताया था कि वह पार्टी में डेमोक्रेटिक तरीकों का बढ़ावा देना चाहते हैं. वह चाहते हैं कि पार्टी में निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता हो. थरूर इस समय तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं. 2006 में वह यूएन महासचिव पद के लिए उम्मीदवार थे. इस चुनाव में मिली हार के बाद वह कांग्रेस में शामिल हुए थे. पार्टी ने उन्हें तिरुवनंतपुरम से टिकट दिया. 2009 में वह चुनाव जीत गए थे. थरूर ने मोदी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ की थी. इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी प्रवक्ता पद से हटा दिया. यह अक्टूबर 2014 की बात है. कोविड महामारी के दौरान थरूर ने मोदी की तारीफ की थी. उन्होंने वैक्सीन नीति को साहसी कदम बताया था. थरूर ने कहा था कि भारत 100 से अधिक देशों को इंडियन मेड वैक्सीन उपलब्ध करवाकर पूरी दुनिया में लीडरशीप का रोल निभा रहा है, इसके लिए मोदी सरकार तारीफ की हकदार है. और यह सबको पता है कि कोविड के दौरान किस तरह से कांग्रेस नेता मोदी सरकार को बार-बार कोसते थे. रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने जो स्टैंड लिया, उस पर भी थरूर ने मोदी सरकार का समर्थन किया. अभी भी जिस समय वह प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, इससे मिलते-जुलते सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मोदी पूरी तरह से सफल रहे हैं क्योंकि उन्होंने पुतिन और जेलेंस्की दोनों से न सिर्फ बात की, बल्कि उन्हें सुना भी गया. थरूर ने कहा कि रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर शुरू में वह मोदी सरकार की नीति से सहमत नहीं थे, लेकिन अब लग रहा है कि वह गलत थे, और मोदी सही थे. अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या शशि थरूर भाजपा ज्वाइन कर लेंगे. राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा. थरूर एक मंझे हुए नेता हैं और वह जो भी निर्णय लेंगे, अपना हित ध्यान में रखकर ही लेंगे. उनका ये भी कहना है कि तिरुवनंतपुरम में इस बार थरूर की जीत का अंतर काफी कम रह गया था, हो सकता है थरूर इसका भी ध्यान रखें. वैसे, यह बात भी सबको पता है कि सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध मृत्यु मामले में भी उनका नाम उछला है. सुब्रमण्यम स्वामी इस पर खुलकर राय रखते रहे हैं. ये भी पढ़ें : अमेरिका में थरूर ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा, भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा

Last Updated : May 27, 2025 at 7:00 PM IST