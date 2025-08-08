नई दिल्ली : राहुल गांधी के चुनाव में धांधली के दावों का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को कहा कि ये गंभीर सवाल हैं, जिनका सभी मतदाताओं के हित में गंभीरता से समाधान किया जाना चाहिए. उन्होंने चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया.
एक्स पर एक पोस्ट में, तिरुवनंतपुरम के सांसद ने कहा कि भारत का लोकतंत्र इतना कीमती है कि इसकी विश्वसनीयता को अक्षमता, लापरवाही या इससे भी बदतर, जानबूझकर छेड़छाड़ से नष्ट नहीं होने दिया जा सकता.
राहुल गांधी के संवाददाता सम्मेलन पर कांग्रेस की एक पोस्ट को टैग करते हुए, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता ने चुनावों में "बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी" का आरोप लगाया था, थरूर ने कहा कि ये गंभीर प्रश्न हैं, जिन्हें सभी दलों और सभी मतदाताओं के हित में गंभीरता से संबोधित किया जाना चाहिए.
These are serious questions which must be seriously addressed in the interests of all parties & all voters. Our democracy is too precious to allow its credibility to be destroyed by incompetence, carelessness or worse, deliberate tampering. @ECISVEEP must urgently act &… https://t.co/RvKd4mSkae— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 8, 2025
थरूर ने अपने पोस्ट में कहा, "हमारा लोकतंत्र इतना कीमती है कि इसकी विश्वसनीयता को अक्षमता, लापरवाही या इससे भी बदतर, जानबूझकर छेड़छाड़ से नष्ट नहीं होने दिया जा सकता. उन्होंने कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग को तत्काल कदम उठाना चाहिए और आयोग के प्रवक्ता को देश को इस बारे में सूचित करते रहना चाहिए.’’
गांधी के दावों पर कार्रवाई की मांग करने वाली थरूर की टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल में वे ऑपरेशन सिंदूर सहित कुछ मुद्दों पर पार्टी के रुख से असहमत रहे हैं.
यह मतभेद पहली बार तब सामने आया जब सरकार ने 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद पर भारत के शून्य-सहिष्णुता के रुख को व्यक्त करने के लिए अमेरिका और अन्य देशों में राजनयिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए थरूर को चुना.
गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से चुनावों में बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी का विस्फोटक दावा किया. उन्होंने कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र के विश्लेषण का हवाला देते हुए कहा कि यह संविधान के विरुद्ध अपराध है.
देश भर के कई निर्वाचन क्षेत्रों में वोट चोरी मॉडल का इस्तेमाल किए जाने का दावा करते हुए गांधी ने यह भी कहा कि न्यायपालिका को भी इसमें शामिल होने की जरूरत है क्योंकि "जिस लोकतंत्र से हम इतना प्यार करते हैं, वह अब अस्तित्व में नहीं है."
गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ने अनुसंधान के माध्यम से जो कुछ एकत्र किया है वह आपराधिक साक्ष्य है और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग देश भर में ऐसे सबूतों को नष्ट करने में व्यस्त है.
ये भी पढ़ें- 'महाराष्ट्र चुनाव में वोटों की चोरी की गई', राहुल गांधी ने पेश किए सबूत