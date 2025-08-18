ETV Bharat / bharat

'साड़ी में शशि थरूर', प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर की क्लिप, कांग्रेस सांसद ने मजाकिया अंदाज में दी प्रतिक्रिया - SHASHI THAROOR

प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव आयोग में जनता का विश्वास कम हो रहा है.

Priyanka Chaturvedi
प्रियंका चतुर्वेदी (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2025 at 3:43 PM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर एक पॉडकास्ट के दौरान शिवसेना (UBT) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और ANI की पत्रकार स्मिता प्रकाश के साथ एक मजेदार बातचीत को लेकर सुर्खियों में आ गए.

न्यूज एजेंसी ANI के पॉडकास्ट में स्मिता प्रकाश के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीरें पोस्ट करने और जनता के रिएक्शन का अनुमान लगाने के बारे में पूछे जाने पर चतुर्वेदी ने मजाकिया लहजे में कहा, "मुझे कभी-कभी लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है, क्योंकि वे मेरी जिंदगी में इतने इंवेस्ट करते हैं कि वे आगे कहां जा रही है?"

इस पर स्मिता प्रकाश ने फिर मजाक में कहा, "आप तो साड़ी में शशि थरूर हैं." चतुर्वेदी ने हंसते हुए कहा, "मुझे नहीं पता कि यह शशि के लिए तारीफ है या मेरे लिए, लेकिन मैं शशि को बताने जा रहा हूं." बाद में चतुर्वेदी ने इस क्लिप को एक्स पर शेयर किया, जिस पर थरूर ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया और कहा, "शुक्रिया प्रियंका. मैं खुद को हर तरह से खुश मानता हूं."

पीएम मोदी के साथ शेयर की तस्वीर
प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जो बाद में एक्स और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी वायरल गई. उन्होंने मजाकिया अंदाज में नकल करते हुए कहा, "हमने कहा था कि वह संसद प्रतिनिधिमंडल में गई थीं, और यह सब वहीं हुआ."

बता दें प्रियंका चतुर्वेदी, भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले ग्रुप-2 प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थीं, जिसने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को उजागर करने के लिए यूरोपीय देशों का दौरा किया था. यह दौरा भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचों को निशाना बनाकर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद हुआ था.

ECI की आलोचना
बातचीत के दौरान उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की भी आलोचना की और कहा कि चुनाव आयोग में जनता का विश्वास कम हो रहा है. नेता ने ANI को बताया, "दिन-ब-दिन नए नाम वोटर लिस्ट में जोड़े और हटाए जा रहे हैं. अब सिस्टम की पोल खुल गई है. हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, और उसमें इस्तेमाल की गई भाषा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी. आज लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रहा. जनता जरूर पूछेगी कि उनका विश्वास क्यों नहीं जीता जा रहा है. ऐसा लगता है कि आयोग केवल भाजपा का विश्वास जीतने पर केंद्रित है."

