देश के कई शहरों में मलेरिया और डेंगू के मामलों में वृद्धि, राज्यों को एहतियाती उपाय बढ़ाने के निर्देश

प्रमुख शहरों में मलेरिया के मामलों में वृद्धि पर स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के विशेषज्ञों ने कहा कि जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली इस परजीवी बीमारी में स्थानीय स्तर पर वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से मानसून के मौसम के दौरान, जो अक्सर बाढ़ और गीली परिस्थितियों से जुड़ी होती है, जो मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल होती हैं.

स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने कहा, "देश ने 2015 से 2024 के बीच मलेरिया के मामलों में 78% से अधिक की कमी और मलेरिया से संबंधित मौतों में लगभग 78% की कमी हासिल की है. इसके अलावा, 160 जिलों ने 2022-24 के बीच मलेरिया के शून्य मामले दर्ज किए हैं और तीन राज्यों को छोड़कर 33 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने एक से कम एपीआई (वार्षिक परजीवी घटना) हासिल किया है."

हाल ही में हुई बारिश के कारण जल जमाव से मच्छरों के प्रजनन स्थल बनने के मद्देनजर, राज्यों और स्थानीय निकायों से निवारक उपाय बढ़ाने को कहा गया है. सामुदायिक भागीदारी और व्यक्तिगत सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गहन सूचना एवं संचार (IEC) और सोशल मीडिया आउटरीच जारी रहेगी. नड्डा ने यह भी निर्देश दिया कि डेंगू की स्थिति का बारीकी से आकलन करने और अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से दिल्ली और एनसीआर के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी आयोजित की जानी चाहिए.

जेपी नड्डा ने वेक्टर जनित बीमारियों के खिलाफ तत्काल और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से स्थिति की समीक्षा करने और 20 दिनों के भीतर कार्य योजना तैयार करने की सलाह दी, जबकि नगर निगमों, पंचायतों और स्थानीय निकायों को सामुदायिक जागरुकता अभियान तेज करने को कहा. नड्डा ने कहा, "केंद्र सरकार के अधीन अस्पतालों सहित सभी को पर्याप्त दवाएं, डायग्नोसिस सुविधाएं, बिस्तर और मच्छर मुक्त परिसर सुनिश्चित करना चाहिए."

देश में डेंगू और मलेरिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने डेंगू और मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण की वर्तमान स्थिति और प्रमुख चुनौतियों का जायजा लिया. उन्होंने राज्यों, स्थानीय निकायों और समुदायों से आग्रह किया कि वे विशेष रूप से इस उच्च जोखिम वाले दौर में निवारक और नियंत्रण उपायों को तेज करें ताकि जन स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके और वेक्टर जनित रोगों (vector-borne diseases) को कम करने में हुई प्रगति को बरकरार रखा जा सके.

नई दिल्ली: हाल के दिनों में देश भर में विभिन्न स्थानों पर डेंगू और मलेरिया के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है. इसके मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को परामर्श जारी कर आगामी महीनों में सतर्क रहने और डेंगू तथा मलेरिया पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निवारक उपायों के साथ-साथ सामुदायिक जागरूकता गतिविधियों को तेज करने का आग्रह किया.

आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत के प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में मलेरिया के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है और अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मलेरिया-रोधी अभियान शुरू किया है. दिल्ली में इस साल मलेरिया के 264 मामले दर्ज किए गए. आंकड़ों के अनुसार, गाजियाबाद में इस वर्ष अगस्त तक मलेरिया के 56 मामले सामने आए हैं, जबकि नोएडा में सितंबर की शुरुआत तक 80 मामले दर्ज किए गए हैं.

महाराष्ट्र में इस साल 14 जून तक मलेरिया के 4,471 मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 3,954 मामले दर्ज किए गए थे. आंकड़े बताते हैं कि बिहार में पिछले चार वर्षों में मलेरिया के 8,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिनमें नवादा (2712), औरंगाबाद (2052), गया (1436) और जमुई (1514) जैसे जिलों में मलेरिया के अधिकतम मामले दर्ज किए गए हैं.

प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. तामोरिश कोले ने कहा, "2024 में डब्ल्यूएचओ के 'हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट' (HBHI) समूह से भारत का बाहर निकलना एक प्रमुख मील का पत्थर था, जो मलेरिया के मामलों में 69% की गिरावट और 2017 और 2023 के बीच मृत्यु दर में 68% की गिरावट को दर्शाता है, जो 'टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक', मजबूत निगरानी, ​​कीटनाशक-उपचारित जाल, आर्टेमिसिनिन-आधारित चिकित्सा और लक्षित हस्तक्षेप जैसी रणनीतियों से प्रेरित है."

हालांकि, डॉ. कोले के अनुसार, मलेरिया के मामलों में हाल में हुई वृद्धि इन लाभों की नाजुकता को उजागर करती है, क्योंकि अत्यधिक मौसम, बाढ़ और खराब जल निकासी मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल बनाते हैं. उन्होंने कहा, "हालांकि समग्र नेशनल ट्रेजेक्टरी सकारात्मक बनी हुई है, लेकिन ये वृद्धि निरंतर सतर्कता, अनुकूल निगरानी और मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता को रेखांकित करती है, ताकि प्रगति को बनाए रखा जा सके और मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य में पिछड़ने से बचा जा सके."

डॉ. कोले ने कहा कि इस साल भारत में मलेरिया के मामलों में वृद्धि पर्यावरणीय और अवसंरचनात्मक चुनौतियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई है. सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन (इंडिया) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. कोले ने कहा, "जल्दी और भारी मानसून के साथ-साथ बाढ़ और जलभराव ने शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में मच्छरों के लिए बड़े पैमाने पर प्रजनन स्थल तैयार कर दिए हैं. दिल्ली, मुंबई, पुणे और नोएडा जैसे शहरों में सड़कों, हाउसिंग सोसाइटी और झुग्गी-झोपड़ियों में जमा पानी के कारण मामलों में भारी वृद्धि देखी गई है. 2025 में बाढ़ के साथ भारी और लंबे समय तक मानसून के कारण बड़े पैमाने पर खुले और स्थिर गड्डे-पोखरे बन गए हैं, जो एडीज (डेंगू वेक्टर) की तुलना में एनोफिलीज (मलेरिया वेक्टर) के प्रजनन के लिए अधिक अनुकूल हो सकते हैं. ये रुझान जलवायु परिवर्तन से और भी जटिल हो गए हैं, जिसने अनियमित, भारी बारिश और लंबे समय तक नमी की आवृत्ति को बढ़ा दिया है, जिससे वेक्टर का विकास और संचरण और तेज हो गया है."

हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस साल मलेरिया के मामलों का राज्यवार आंकड़ा अभी तक संकलित नहीं किया है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारत में जून 2025 तक मलेरिया के 97995 मामले दर्ज किए गए और इसी अवधि में पांच मौतें हुईं. 2024 में 255500 मामले दर्ज किए गए थे और 86 मौतें हुई थीं, जबकि 2023 में 227564 मामले दर्ज किए गए थे और 83 मौतें हुई थीं.

डॉ. कोले ने कहा, "मलेरिया के प्रसार को रोकने के लिए वेक्टर नियंत्रण, व्यक्तिगत सुरक्षा, शीघ्र पहचान और सामुदायिक सहभागिता के संयुक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता है. प्रमुख उपायों में जमा हुए पानी को हटाना, जल निकासी में सुधार, प्रजनन स्थलों पर छिड़काव या लार्वानाशक का छिड़काव, और कीटनाशक-उपचारित मच्छरदानी, मच्छर भगाने वाले उत्पाद, सुरक्षात्मक कपड़े, और जालीदार खिड़कियां और दरवाजे लगाने को प्रोत्साहित करना शामिल है - खासकर मानसून के दौरान और उसके बाद, जब संक्रमण सबसे ज्यादा फैलता है."

