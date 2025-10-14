ETV Bharat / bharat

शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दायर अंतरिम जमानत याचिका वापस ली, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे याचिका

नई दिल्ली: दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली है. शरजील इमाम की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनकी नियमित जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए वे अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका दायर करेंगे. तब एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने कहा कि आप इसके लिए अर्जी दाखिल कीजिए हम आपकी याचिका मंजूर करेंगे.

दरअसल, शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग की थी. शरजील ने 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच अंतरिम जमानत की मांग की और याचिका दायर कर कहा कि वो एक राजनीतिक कैदी और छात्र कार्यकर्ता है. वो बिहार के बहादुरगंज से चुनाव लड़ना चाहता है. यह भी कहा गया कि शरजील इमाम किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा है और वो निर्दलीय उम्मीदवार है. बता दें कि, 2 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

शरजील इमाम को 25 अगस्त, 2020 को बिहार से गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत दाखिल चार्जशीट में कहा है कि शरजील इमाम ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाना चाह रहा था. उसके खिलाफ दाखिल चार्जशीट में कहा गया कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया, जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई. वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी. इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा.