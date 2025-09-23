ETV Bharat / bharat

51 शक्तिपीठों में से एक मां भद्रकाली, जो हैं नासिक की ग्राम देवी, जानिए मां की महिमा और इतिहास

यह मंदिर ऐतिहासिक काल से नासिक में विद्यमान है. ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस भद्रकाली माता मंदिर का जीर्णोद्धार 1790 में पेशवा सरदार पटवर्धन ने करवाया था. पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए थे.

इस मंदिर में हर साल पारंपरिक तरीके से नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है. नासिक एक धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है. नासिक में कई प्राचीन मंदिर हैं. इन्हीं में से एक है भद्रकाली देवी माता मंदिर. इस देवी मंदिर को प्राचीन काल से नासिक की ग्राम देवी माना जाता है.

नासिक: नवरात्री पर मां के 9 रूपों की पूजा विधिवत पूजा की जाती है. ऐसे में महाराष्ट्र के नासिक में भद्रकाली क्षेत्र में स्थित भद्रकाली देवी माता के बारे में जानना आवश्यक है. मां भद्रकाली नासिक की ग्राम देवी हैं. भारत में देवी के 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें से नासिक की भद्रकाली माता को एक शक्तिपीठ माना जाता है.

उस समय जहां-जहां देवी सती के शरीर के टुकड़े गिरे, वहां-वहां एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ. इस प्रकार भारत में देवी के 51 शक्तिपीठ बन गए. इनमें से नासिक की भद्रकाली को भी एक माना जाता है. मंदिर के गुरुजी मंदार कवले ने बताया कि, यहां सती की ठोड़ी का एक भाग गिरा था.

मां भद्रकाली नासिक की ग्राम देवी (ETV Bharat)

संस्कृत में ठोड़ी को चिबुक कहते हैं. इससे इस बात का संकेत मिलता है कि पौराणिक काल में नासिक को चिबुकस्थान भी कहा जाता था, ऐसा ऐतिहासिक काल में देवी भद्रकाली का मंदिर शहर के बुधवार पेठ में था. ब्रिटिश काल में नासिक के अस्थिर वातावरण के कारण सुरक्षा की दृष्टि से माता की मूर्ति को भद्रकाली स्थित मठ में स्थानांतरित कर दिया गया था. भद्रकाली मंदिर वाले स्थान पर पहले एक मठ था. इसीलिए इस मंदिर का कोई शिखर नहीं है. आज भी यह मंदिर किसी महल जैसा दिखता है.

नासिकवासी देवी भद्रकाली को अपनी ग्राम देवी मानते हैं. इसीलिए नासिकवासी नवरात्रि के दौरान कम से कम एक बार इस मंदिर में दर्शन के लिए अवश्य आते हैं. शारदीय नवरात्रि के दौरान यहां पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. प्रतिदिन सुबह मंदिर में अभिषेक और पूजा की जाती है.

भद्रकाली देवी माता मंदिर (ETV Bharat)

प्रतिदिन सप्तशती पाठ, महानैवद्य, आरती, भजन, कीर्तन और मंत्र जागरण का आयोजन किया जाता है. खास बात यह है कि शहर में वेदों का अध्ययन करने वाले छात्र यहाँ देवी की सेवा करते हैं. मंदिर के गुरुजी मंदार कावले ने बताया कि नौ दिनों तक मंदिर में ऐसे ही विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं.

ये भी पढ़ें: शारदीय नवरात्रि 2025: मां के 9 स्वरूपों का औषधियों से संबंध, प्रयोग करें और पाएं निरोगी काया