शंकराचार्य नकली नहीं होना चाहिए, सपाई भाजपाई और कांग्रेसी मानसिकता का भी न हो: स्वामी निश्चलानंद सरस्वती - Shankaracharya should not be fake

Published : 4 hours ago | Updated : 4 hours ago

सरगुजा: जगन्नाथ पुरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती तीन दिवसीय दौरे पर अंबिकापुर में ठहरे हैं. शंकराचार्य ने कहा है कि सेक्यूलर होकर भी मठ और मंदिरों के काम में हस्तक्षेप किए जाने की आदत सहीं बात नहीं है. सनातनी हिंदू के घर से एक एक रुपए निकलना चाहिए और मंदिरों तक पहुंचना चाहिए. अगर सनातन विद्या से धर्म का पालन किया जाता तो आज ये हालात नहीं बनते. शंकराचार्य ने कहा कि शंकराचार्य को नकली नहीं होना चाहिए. शंकराचार्य को सपाई, भाजपाई या कांग्रेसी भी नहीं होना चाहिए. ''शंकराचार्य नकली नहीं होने चाहिए'': शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने सनातनी विचार संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि शंकराचार्य नकली नहीं हों. किसी पार्टी की विचारधारा से भी प्रभावित नहीं हों. मठ मंदिरों के काम में किसी तरह का हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए. शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती तीन दिनों तक अंबिकापुर में प्रवास करेंगे. संगोष्ठि के जरिए शंकराचार्य ने धर्म और राजनीति को लेकर काफी कुछ कहा. शंकराचार्य ने गौ हत्या और सनातन धर्म की रक्षा पर भी अपनी राय रखी. धर्मांतरण को लेकर भी शंकराचार्य ने लोगों को आगाह किया.

